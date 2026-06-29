Латвія та Україна створять спільне виробництво дронів біля кордону з РФ
Індустрія дронів
Латвія та Україна домовилися про спільне виробництво безпілотників, яке планують розмістити неподалік кордону з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив прем’єр-міністр Андріс Кулбергс.
Він зазначив, що угода з Україною, підписана на початку червня, передбачає співпрацю у сфері безпілотних систем, зокрема спільне виробництво дронів.
Завод планують збудувати біля кордону з Росією
За словами очільника уряду, у межах домовленостей планується швидке будівництво підприємства з виробництва безпілотників у регіоні поблизу кордону Латвії з Росією.
Кулбергс наголосив, що уряд зробить усе необхідне для реалізації цього проєкту, зокрема для розміщення виробництва саме в прикордонній зоні. Він додав, що цей регіон потребує економічної активності, інвестицій та створення робочих місць.
Нові системи протидії дронам
Прем’єр також повідомив, що у липні-серпні вздовж кордонів Латвії з Росією та Білоруссю мають запрацювати нові системи протидії безпілотникам.
За його словами, ці рішення дозволять ефективніше реагувати на повітряні загрози та зменшити необхідність залучення авіації у кожному інциденті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль