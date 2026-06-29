Латвия и Украина создадут совместное производство дронов у границы с РФ
Индустрия дронов
Латвия и Украина договорились о совместном производстве беспилотников, которое планируется разместить недалеко от границы с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.
Он отметил, что соглашение с Украиной, подписанное в начале июня, предусматривает сотрудничество в сфере беспилотных систем, в частности совместное производство дронов.
Завод планируется построить у границы с Россией
По словам главы правительства, в рамках договоренностей планируется скорейшее строительство предприятия по производству беспилотников в регионе вблизи границы Латвии с Россией.
Кулбергс подчеркнул, что правительство сделает все необходимое для реализации этого проекта, в частности для размещения производства именно в приграничной зоне. Он добавил, что этот регион нуждается в экономической активности, инвестициях и создании рабочих мест.
Новые системы противодействия дронам
Премьер также сообщил, что в июле-августе вдоль границ Латвии с Россией и Беларусью должны заработать новые системы противодействия беспилотникам.
По его словам, эти решения позволят эффективнее реагировать на воздушные угрозы и снизить необходимость привлечения авиации при каждом инциденте.
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