ГБР провело обыски у производителя дронов "Вирій"

Индустрия дронов

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски на предприятии-производителе дронов "Вирій" и проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников. На предприятии заявили о сотрудничестве со следствием и о продолжении работы в штатном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление производителя дронов и комментарий ГБР, предоставленный РБК-Украина.

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Что говорят в ГБР

Как отметили в пресс-службе ГБР, следователи проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников, которые в 2025 году поставлялись государству по многомиллиардным контрактам.

По предварительной версии следствия, цена дронов могла увеличиваться из-за необоснованного включения в себестоимость завышенных производственных, административных и других расходов. Именно эти обстоятельства стали основанием для проведения следственных действий.

Заявление "Вирія"

Также 7 июля на сайте компании было опубликовано заявление с комментарием по поводу последних событий.

"Накануне против Vyriy Industries и генерального директора компании Алексея Бабенко была развернута скоординированная информационная кампания. На ряде анонимных Telegram-каналов и связанных с ними ресурсах одновременно появились публикации с манипулятивными и неподтвержденными обвинениями в адрес компании и ее руководителя.

Сегодня правоохранительные органы проводят обыски в компании. Vyriy Industries сотрудничает с уполномоченными органами и предоставляет всю необходимую информацию в рамках действующего законодательства.

Компания не исключает, что одновременное появление информационной кампании и следственных действий может быть частью попыток дискредитировать Vyriy Industries. Такие действия могут быть выгодны как врагу, так и недобросовестным участникам рынка с целью срыва поставок дронов Силам обороны Украины и замедления развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

Несмотря на это, компания продолжает работать в штатном режиме и выполнять свои производственные и контрактные обязательства перед Силами обороны Украины и партнерами.

Призываем представителей СМИ и общественность не распространять непроверенную информацию.

В случае появления новой информации, требующей официального комментария, VYRIY Industries сообщит об этом дополнительно".

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