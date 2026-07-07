ДБР прийшло з обшуками до виробника дронів "Вирій"

Індустрія дронів

Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до виробника дронів "Вирій", та перевіряють можливе штучне завищення вартості безпілотників. На підприємстві заявили про співпрацю зі слідством і продовження роботи у штатному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву виробника дронів та на коментар ДБР, наданий РБК-Україна.

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Що кажуть у ДБР

Як зазначили у пресслужбі ДБР, слідчі перевіряють можливе штучне завищення вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами.

За попередньою версією слідства, ціна дронів могла збільшуватися через безпідставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат. Саме ці обставини, стали підставою для проведення слідчих дій.

Заява "Вирію"

Також 7 липня на сайті компанії була опублікована заява з коментарем останніх подій.

"Напередодні проти Vyriy Industries та CEO компанії Олексія Бабенка була розгорнута скоординована інформаційна кампанія. На низці анонімних Telegram-каналів і пов'язаних із ними ресурсів одночасно з'явилися публікації з маніпулятивними та непідтвердженими звинуваченнями на адресу компанії та її керівника.

Сьогодні правоохоронні органи проводять обшуки в компанії. Vyriy Industries співпрацює з уповноваженими органами та надає всю необхідну інформацію в межах чинного законодавства.

Компанія не виключає, що одночасна поява інформаційної кампанії та слідчих дій може бути частиною спроб дискредитувати Vyriy Industries. Такі дії можуть бути вигідними як ворогу, так і недоброчесним учасникам ринку з метою зриву постачання дронів Силам оборони України та уповільнення розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Попри це компанія продовжує працювати у штатному режимі та виконувати свої виробничі й контрактні зобов'язання перед Силами оборони України та партнерами.

Закликаємо представників медіа та громадськість не поширювати неперевірену інформацію.

У разі появи нової інформації, яка потребуватиме офіційного коментаря, VYRIY Industries повідомить про це додатково".

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