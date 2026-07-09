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Новини обшуки у виробника дронів Вирій
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Обшуки у виробника дронів "Вирій" схожі на абсолютно необґрунтований рекетирський наїзд, - Бутусов

Бутусов прокоментував обшуки у компанії Вирій

Командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов назвав обшуки ДБР у виробника дронів "Вирій" необґрунтованим тиском на компанію.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Компанія "Вирій" робить якісні дрони у своєму класі за одними з найнижчих цін на ринку, і це знають у кожній військовій частині. Тому відкриття кримінальної справи ДБР за звинуваченням нібито через завищення цін "Вирієм" виглядає як абсолютно необґрунтований рекетирський наїзд", - пояснив він.

Також Бутусов звернув увагу, що того ж дня Печерський райсуд Києва заборонив журналістам висвітлювати факт наявності у брата директора ДБР Сухачова 143 квартир, будинків, земельних ділянок та приміщень.

"Кримінальні справи, як виявляється, значно прибутковіше за будь-які дрони. Сподіваюсь, правоохоронці зможуть встановити чи нема завищення цін за відкриття справ у ДБР?" - підсумував командир роти БпЛА.

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Що відомо?

  • Вранці 7 липня слідчі ДБР прийшли з обшуками до виробника дронів "Вирій", та перевіряють можливе штучне завищення вартості безпілотників. На підприємстві заявили про співпрацю зі слідством і продовження роботи у штатному режимі.
  • Національна асоціація оборонної промисловості України (НАУДІ) заявила про занепокоєння через обшуки в компанії Vyriy, одному з найбільших українських виробників FPV-дронів і комплектуючих до них. В асоціації закликали правоохоронців забезпечити проведення слідчих дій без блокування роботи підприємства та зриву виконання контрактів для Сил оборони.
  • У ДБР прокоментували обшуки, заявивши, що понад 150 ФОПів могли використовувати у схемі із закупівлею дронів на 7 млрд грн.
  • Раніше повідомлялось, що Печерський райсуд Києва заборонив поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції брата директора ДБР, бізнесмена Олександра Сухачова.
  • У суді згодом пояснили, що аборона на публікацію розслідування про майно брата директора ДБР Олександра Сухачова є тимчасовою.

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Автор: 

обшук (2070) Бутусов Юрій (3670) ДБР (3994)
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Топ коментарі
+10
не спрощуйте...це свідомий саботаж та підрив обороноздатності зеленою плиснявою
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09.07.2026 10:44 Відповісти
+5
Влада втратила береги, пора відправляти всю цю команду Зеленського на тюрму!
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09.07.2026 10:50 Відповісти
+4
Що замовленням знову займаються ДБР? Виробники "Вирію" відмовилися платити команді "потужних" відсотки, чи там щось інше? Я так розумію, нічого не має бути, ніякиї "виріїв" "Лучів"... кірм Fire Point, куди мають йти всі мільярди, що дають європейці, бо там налагоджені схеми для своїх? Тоді зрозуміло.
Я не буду далеко залазити в ліс брехні, а чому б ДБР не розслідувати щось сходе на мініпуляції, якщо у 2025 році ця компанія зробила 3000 ракет, а в цьому році хай 400-500 штук, а чіткі підтвердження є влученя по ворогу 23-25 ракет, то де решта? Я так розумію що гроші освоїли?
А що там трапилося у Вишневому? Списання мільярдів через ту подію? Хто буде про це запитувати буде ссилка на тайну, війну і вічна блокіровка, тих, хто цікавиться?
У виробників "Вирію" ДБР розслідує можливе завищення цін, але вже блокували їх роботу. Щось нагадує вилучення клістронів до повномасшабного вторгнення.
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09.07.2026 10:52 Відповісти

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