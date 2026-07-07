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Новини Заволодіння коштами Індустрія дронів обшуки у виробника дронів Вирій
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Обшуки у компанії "Вирій": Понад 150 ФОПів могли використовувати у схемі із закупівлею дронів на 7 млрд грн, - ДБР

дбр

Працівники ДБР проводять слідчі дії у кримінальному провадженні щодо можливого штучного завищення вартості безпілотників, закуплених за державними контрактами у 2025 році майже на 7 млрд грн. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Працівники ДБР проводять комплекс слідчих дій у межах кримінального провадження щодо можливого штучного завищення вартості безпілотних літальних апаратів. Дрони у 2025 році постачалися за державними контрактами одному із державних замовників у сфері оборони.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

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Штучно збільшували вартість продукції

За попередніми даними, упродовж 2025 року приватне підприємство поставило безпілотні літальні апарати різних типів та модифікацій за державними контрактами на загальну суму майже 7 млрд грн.

 Слідство перевіряє версію, що службові особи підприємства могли штучно збільшувати вартість продукції шляхом безпідставного включення до її собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат, що впливали на кінцеву ціну безпілотників, закуплених за бюджетні кошти.

Крім того, перевіряється інформація щодо використання розгалуженої мережі фізичних осіб-підприємців та суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності для документального оформлення фінансово-господарських операцій, штучного формування витрат підприємства та можливого виведення коштів.

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Встановлено понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі

За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України встановлено фінансові операції на загальну суму понад 197 млн грн, які перевіряються на предмет можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

У межах розслідування вже встановлено понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі – серед них майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо.

Частина з них уже допитана як свідки. За їхніми словами, вони фактично не здійснювали підприємницької діяльності, а документи для державної реєстрації надали стороннім особам за грошову винагороду.

Наразі тривають необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень, кола причетних осіб та розміру завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Назву компанії не називають, але обставини справи свідчать, що йдеться про компанію Vyriy Industries, у власника якої, Олексія Бабенка, провели обшуки.

Що відомо?

  • Вранці 7 липня слідчі ДБР прийшли з обшуками до виробника дронів "Вирій", та перевіряють можливе штучне завищення вартості безпілотників. На підприємстві заявили про співпрацю зі слідством і продовження роботи у штатному режимі.
  • Національна асоціація оборонної промисловості України (НАУДІ) заявила про занепокоєння через обшуки в компанії Vyriy, одному з найбільших українських виробників FPV-дронів і комплектуючих до них. В асоціації закликали правоохоронців забезпечити проведення слідчих дій без блокування роботи підприємства та зриву виконання контрактів для Сил оборони.

Автор: 

безпілотник БпЛА (6088) ДБР (3986)
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Топ коментарі
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07.07.2026 20:00 Відповісти
+4
Все що треба знати- Бабенко також є власником видання "Бабель", яке нещодавно видало https://babel.ua/texts/127938-shturmoviy-polk-skelya-maye-boyovi-zaslugi-i-dobre-zabezpechennya-a-shche-kazhut-ochevidci-tam-katuyut-i-zabivayut-lyudey-na-smert-rozsliduvannya-babelya резонансне розслідування про один з підрозділів ЗСУ, у якому нібито катують військовослужбовців. Про "Скелю" написав і хтось ЗЕлениц "обідівся"
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07.07.2026 20:00 Відповісти
+4
Суд заборонив колегам Бігуса із ЦПК та «Слідства.Інфо» публікувати розслідування про майно брата директора ДБР Олексія Сухачова. А майна там мама дорогая! П.С .Що значит завищена ціна? Держава купує товар в комерсантів на вільному ринку. Дорого, не купуй, які справи. походи по базару, прицінись, це не ракети шпігельшнауцера, тут монополії немає.
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07.07.2026 20:03 Відповісти

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