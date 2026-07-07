Обшуки у компанії "Вирій": Понад 150 ФОПів могли використовувати у схемі із закупівлею дронів на 7 млрд грн, - ДБР

Працівники ДБР проводять слідчі дії у кримінальному провадженні щодо можливого штучного завищення вартості безпілотників, закуплених за державними контрактами у 2025 році майже на 7 млрд грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Працівники ДБР проводять комплекс слідчих дій у межах кримінального провадження щодо можливого штучного завищення вартості безпілотних літальних апаратів. Дрони у 2025 році постачалися за державними контрактами одному із державних замовників у сфері оборони.



Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

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Штучно збільшували вартість продукції

За попередніми даними, упродовж 2025 року приватне підприємство поставило безпілотні літальні апарати різних типів та модифікацій за державними контрактами на загальну суму майже 7 млрд грн.



Слідство перевіряє версію, що службові особи підприємства могли штучно збільшувати вартість продукції шляхом безпідставного включення до її собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат, що впливали на кінцеву ціну безпілотників, закуплених за бюджетні кошти.

Крім того, перевіряється інформація щодо використання розгалуженої мережі фізичних осіб-підприємців та суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності для документального оформлення фінансово-господарських операцій, штучного формування витрат підприємства та можливого виведення коштів.

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Встановлено понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі

За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України встановлено фінансові операції на загальну суму понад 197 млн грн, які перевіряються на предмет можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.



У межах розслідування вже встановлено понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі – серед них майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо.



Частина з них уже допитана як свідки. За їхніми словами, вони фактично не здійснювали підприємницької діяльності, а документи для державної реєстрації надали стороннім особам за грошову винагороду.



Наразі тривають необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень, кола причетних осіб та розміру завданих державі збитків.



Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Назву компанії не називають, але обставини справи свідчать, що йдеться про компанію Vyriy Industries, у власника якої, Олексія Бабенка, провели обшуки.

Що відомо?