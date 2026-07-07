Обыски в компании "Вирій": более 150 индивидуальных предпринимателей могли быть задействованы в схеме по закупке дронов на 7 млрд грн, — ГБР

Сотрудники ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства по делу о возможном искусственном завышении стоимости беспилотников, закупленных по государственным контрактам в 2025 году почти на 7 млрд грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сотрудники ГБР проводят комплекс следственных действий в рамках уголовного производства по делу о возможном искусственном завышении стоимости беспилотных летательных аппаратов. Дроны в 2025 году поставлялись по государственным контрактам одному из государственных заказчиков в сфере обороны.



Досудебное расследование проводится по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: NAUDI призвала не допустить блокирования работы производителя дронов Vyriy из-за обысков

Искусственно завышали стоимость продукции

По предварительным данным, в течение 2025 года частное предприятие поставило беспилотные летательные аппараты различных типов и модификаций по государственным контрактам на общую сумму почти 7 млрд грн.



Следствие проверяет версию, согласно которой должностные лица предприятия могли искусственно завышать стоимость продукции путем необоснованного включения в ее себестоимость завышенных производственных, административных и других расходов, влиявших на конечную цену беспилотников, закупленных за бюджетные средства.

Кроме того, проверяется информация об использовании разветвленной сети физических лиц-предпринимателей и субъектов хозяйствования с признаками фиктивности для документального оформления финансово-хозяйственных операций, искусственного формирования расходов предприятия и возможного вывода средств.

Читайте также: ГБР провело обыски у производителя дронов "Вирий"

Выявлено более 150 ФЛП, которые могли использоваться в схеме

По материалам Государственной службы финансового мониторинга Украины выявлены финансовые операции на общую сумму свыше 197 млн грн, которые проверяются на предмет возможной легализации средств, полученных преступным путем.



В рамках расследования уже выявлено более 150 индивидуальных предпринимателей, которые могли использоваться в схеме — среди них мастера маникюра, студенты, работники магазинов и т. д.



Часть из них уже допрошена в качестве свидетелей. По их словам, они фактически не осуществляли предпринимательской деятельности, а документы для государственной регистрации предоставили посторонним лицам за денежное вознаграждение.



В настоящее время продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств возможного совершения уголовных правонарушений, круга причастных лиц и размера причиненного государству ущерба.



Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Название компании не называют, но обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет о компании Vyriy Industries, у владельца которой, Алексея Бабенко, провели обыски.

Что известно?