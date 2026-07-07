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Новости Завладение средствами Индустрия дронов обыски у производителя дронов Вирій
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Обыски в компании "Вирій": более 150 индивидуальных предпринимателей могли быть задействованы в схеме по закупке дронов на 7 млрд грн, — ГБР

дбр

Сотрудники ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства по делу о возможном искусственном завышении стоимости беспилотников, закупленных по государственным контрактам в 2025 году почти на 7 млрд грн. 

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Сотрудники ГБР проводят комплекс следственных действий в рамках уголовного производства по делу о возможном искусственном завышении стоимости беспилотных летательных аппаратов. Дроны в 2025 году поставлялись по государственным контрактам одному из государственных заказчиков в сфере обороны.

Досудебное расследование проводится по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.

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Искусственно завышали стоимость продукции

По предварительным данным, в течение 2025 года частное предприятие поставило беспилотные летательные аппараты различных типов и модификаций по государственным контрактам на общую сумму почти 7 млрд грн.

 Следствие проверяет версию, согласно которой должностные лица предприятия могли искусственно завышать стоимость продукции путем необоснованного включения в ее себестоимость завышенных производственных, административных и других расходов, влиявших на конечную цену беспилотников, закупленных за бюджетные средства.

Кроме того, проверяется информация об использовании разветвленной сети физических лиц-предпринимателей и субъектов хозяйствования с признаками фиктивности для документального оформления финансово-хозяйственных операций, искусственного формирования расходов предприятия и возможного вывода средств.

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Выявлено более 150 ФЛП, которые могли использоваться в схеме

По материалам Государственной службы финансового мониторинга Украины выявлены финансовые операции на общую сумму свыше 197 млн грн, которые проверяются на предмет возможной легализации средств, полученных преступным путем.

В рамках расследования уже выявлено более 150 индивидуальных предпринимателей, которые могли использоваться в схеме — среди них мастера маникюра, студенты, работники магазинов и т. д.

Часть из них уже допрошена в качестве свидетелей. По их словам, они фактически не осуществляли предпринимательской деятельности, а документы для государственной регистрации предоставили посторонним лицам за денежное вознаграждение.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств возможного совершения уголовных правонарушений, круга причастных лиц и размера причиненного государству ущерба.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Название компании не называют, но обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет о компании Vyriy Industries, у владельца которой, Алексея Бабенко, провели обыски.

Что известно?

  • Утром 7 июля следователи ГБР пришли с обысками к производителю дронов "Вирій" и проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников. На предприятии заявили о сотрудничестве со следствием и продолжении работы в штатном режиме.
  • Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (НАУДИ) выразила обеспокоенность в связи с обысками в компании Vyriy, одном из крупнейших украинских производителей FPV-дронов и комплектующих к ним. В ассоциации призвали правоохранительные органы обеспечить проведение следственных действий без блокирования работы предприятия и срыва выполнения контрактов для Сил обороны.

Автор: 

беспилотник (5431) ГБР (3481)
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Топ комментарии
+7
Суд заборонив колегам Бігуса із ЦПК та «Слідства.Інфо» публікувати розслідування про майно брата директора ДБР Олексія Сухачова. А майна там мама дорогая! П.С .Що значит завищена ціна? Держава купує товар в комерсантів на вільному ринку. Дорого, не купуй, які справи. походи по базару, прицінись, це не ракети шпігельшнауцера, тут монополії немає.
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07.07.2026 20:03 Ответить
+6
Все що треба знати- Бабенко також є власником видання "Бабель", яке нещодавно видало https://babel.ua/texts/127938-shturmoviy-polk-skelya-maye-boyovi-zaslugi-i-dobre-zabezpechennya-a-shche-kazhut-ochevidci-tam-katuyut-i-zabivayut-lyudey-na-smert-rozsliduvannya-babelya резонансне розслідування про один з підрозділів ЗСУ, у якому нібито катують військовослужбовців. Про "Скелю" написав і хтось ЗЕлениц "обідівся"
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07.07.2026 20:00 Ответить
+5
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07.07.2026 20:00 Ответить

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