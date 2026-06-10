Бизнес, финансирующий завоз иностранных добровольцев, должен получать такое же количество мест для призыва украинских мужчин, - Бутусов

Бизнес, финансирующий привоз иностранных добровольцев, должен получить возможность нанимать аналогичное количество украинских мужчин на предприятие.

Такое мнение высказал командирроты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

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"Я шокирован тем, что у нас из налогоплательщиков государство хочет в первую очередь мобилизовать, где-то достать, с рабочих мест вырвать. Вместо того, чтобы за эти деньги, которые платят налогоплательщики, оставлять их на рабочих местах и завозить иностранцев", - отметил он.

Бутусов отметил, что сейчас предприятия в Украине находятся в тяжелых условиях.

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"Если раз в год это предприятие финансирует дополнительно к своим налогам определенное количество ввоза иностранных бойцов, то оно должно на год получать квоту на аналогичное количество работников. То есть это предприятие может платить налоги и может дополнительно финансировать иностранных бойцов. Зачем они забирают налогоплательщиков? Пусть они работают больше, и на следующий год мы завезем еще из этой же компании. Потому что новых украинцев нам привезти неоткуда. А иностранцев мы можем привезти.

Поэтому я считаю, что бизнес, который финансирует завоз иностранцев, должен получать аналогичное количество мест для бронирования украинских мужчин, которые там работают, в этой компании. Мне кажется, это разумная схема. И каждый год ее можно реализовывать. Это выгодно для всех. Потому что на пятом году войны, если продолжать такими темпами просто забирать людей там, где они официально трудоустроены, получают зарплату, то действительно можно остаться вообще без производственных предприятий", - пояснил командир.

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