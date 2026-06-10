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Новости Иностранные добровольцы в ВСУ Бронирование работников
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Бизнес, финансирующий завоз иностранных добровольцев, должен получать такое же количество мест для призыва украинских мужчин, - Бутусов

Бизнес может финансировать привоз иностранных добровольцев в ВСУ

Бизнес, финансирующий привоз иностранных добровольцев, должен получить возможность нанимать аналогичное количество украинских мужчин на предприятие.

Такое мнение высказал командирроты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Я шокирован тем, что у нас из налогоплательщиков государство хочет в первую очередь мобилизовать, где-то достать, с рабочих мест вырвать. Вместо того, чтобы за эти деньги, которые платят налогоплательщики, оставлять их на рабочих местах и завозить иностранцев", - отметил он.

Бутусов отметил, что сейчас предприятия в Украине находятся в тяжелых условиях.

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"Если раз в год это предприятие финансирует дополнительно к своим налогам определенное количество ввоза иностранных бойцов, то оно должно на год получать квоту на аналогичное количество работников. То есть это предприятие может платить налоги и может дополнительно финансировать иностранных бойцов. Зачем они забирают налогоплательщиков? Пусть они работают больше, и на следующий год мы завезем еще из этой же компании. Потому что новых украинцев нам привезти неоткуда. А иностранцев мы можем привезти.

Поэтому я считаю, что бизнес, который финансирует завоз иностранцев, должен получать аналогичное количество мест для бронирования украинских мужчин, которые там работают, в этой компании. Мне кажется, это разумная схема. И каждый год ее можно реализовывать. Это выгодно для всех. Потому что на пятом году войны, если продолжать такими темпами просто забирать людей там, где они официально трудоустроены, получают зарплату, то действительно можно остаться вообще без производственных предприятий", - пояснил командир.

Подробнее смотрите в эфире Юрия Бутусова по ссылке.

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Автор: 

иностранец (524) бронирование (217) Бутусов Юрий (4414) мобилизация (3092) добровольцы (1222)
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що це за торгівля? це гурт, чи роздріб?
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10.06.2026 15:23 Ответить
А може своїм вигідніше платити 2000 доларів в місяць для початку ніж іноземцям? До цього дуболоми в мо не додумаються?
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10.06.2026 15:35 Ответить
Де ви бачили розумних в мо... але, коли, потрібні схеми - то там просто генії
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10.06.2026 15:39 Ответить
А бізнес який завозить іноземних працівників має сплачувати в два рази більше податків.
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10.06.2026 15:40 Ответить
Жидомассонское руководство заинтересованно исключительно в утилизации белого населения крупнейшей страны Европы
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10.06.2026 15:42 Ответить
 
 