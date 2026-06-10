Ответственность за уклонение от службы нужно ужесточить после того, как государство разработает прозрачную систему мобилизации, - Бутусов
Государству необходимо сначала разработать прозрачную систему мобилизации, а уже потом ужесточать ответственность за уклонение от военной службы.
Об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.
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"Ответственность за уклонение нужно усилить после того, как государство разработает какую-то понятную и прозрачную систему мобилизации. Мы слышим, что Министерство обороны готовит новый закон о мобилизации или новые правила изменения о мобилизации. Я надеюсь, что там будут устранены те проблемные моменты, которые на самом деле не позволяют рассматривать мобилизацию в Украине как систему", - пояснил он.
По словам Бутусова, в СОЧ бывают разные люди.
"Бывают и уклонисты, бывают и правонарушители, бывают люди, которые на самом деле просто не хотят служить. Но большое количество людей среди военнослужащих, находящихся в статусе СОЧ, - это абсолютно достойные граждане, которым просто не повезло с коллективом, с командирами на каком-то этапе, с ситуациями, в которые они попали, которые немного запутались или не нашли у своих командиров адекватного решения. И такое бывает на войне, в некоторых частях это очень распространено", - добавил он.
Эфир Юрия Бутусова о системе мобилизации, привлечении иностранных добровольцев и боевых действиях доступен по ссылке.
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Під час президентської кампанії 2019 року Міністерство оборони України повідомляло, що Володимиру Зеленському надсилали 4 повістки (15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014 та 10.05.2015), за якими він не з'являвся до військкомату.
Не знаю, чи поржав народ після виборів 19, але карма поржала це точно.
А от відповідальність - так, таки посилить.
Це раз.
Два - ти реальне чмо, бо ті підори з-за порьобріка однаково хорчуть вбити як твою сім'ю, так і мою.
Але ми воюємо, а ти там на диванчику. Так як тебе назвати? В офлайні за такий висер я б ще й щовбана дав.
Служив - громадянин. Виконував дійсно потрібну роботу на броні - громадянин. Мав абсолютно серйозні обставини, щоб залишатися дома - громадянин.
Все інше - накуй з пляжу!
Источник: https://censor.net/ru/n4007678
А чем отличаются уклонисты от тех, кто на самом деле просто не хочет служить?
На фронті в цивільному - в відпустці по формі.
Хай думають, що ТЦК.
Додати трохи тривожності та мочі в труселях ухілесам на вулицях Києва.