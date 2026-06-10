Ответственность за уклонение от службы нужно ужесточить после того, как государство разработает прозрачную систему мобилизации, - Бутусов

Государству необходимо сначала разработать прозрачную систему мобилизации, а уже потом ужесточать ответственность за уклонение от военной службы.

Об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

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"Ответственность за уклонение нужно усилить после того, как государство разработает какую-то понятную и прозрачную систему мобилизации. Мы слышим, что Министерство обороны готовит новый закон о мобилизации или новые правила изменения о мобилизации. Я надеюсь, что там будут устранены те проблемные моменты, которые на самом деле не позволяют рассматривать мобилизацию в Украине как систему", - пояснил он.

По словам Бутусова, в СОЧ бывают разные люди.

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"Бывают и уклонисты, бывают и правонарушители, бывают люди, которые на самом деле просто не хотят служить. Но большое количество людей среди военнослужащих, находящихся в статусе СОЧ, - это абсолютно достойные граждане, которым просто не повезло с коллективом, с командирами на каком-то этапе, с ситуациями, в которые они попали, которые немного запутались или не нашли у своих командиров адекватного решения. И такое бывает на войне, в некоторых частях это очень распространено", - добавил он.

Эфир Юрия Бутусова о системе мобилизации, привлечении иностранных добровольцев и боевых действиях доступен по ссылке.

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