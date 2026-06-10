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Новости Уклонение от мобилизации
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Ответственность за уклонение от службы нужно ужесточить после того, как государство разработает прозрачную систему мобилизации, - Бутусов

Бутусов рассказал, когда стоит ужесточить ответственность за уклонение от службы

Государству необходимо сначала разработать прозрачную систему мобилизации, а уже потом ужесточать ответственность за уклонение от военной службы.

Об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

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"Ответственность за уклонение нужно усилить после того, как государство разработает какую-то понятную и прозрачную систему мобилизации. Мы слышим, что Министерство обороны готовит новый закон о мобилизации или новые правила изменения о мобилизации. Я надеюсь, что там будут устранены те проблемные моменты, которые на самом деле не позволяют рассматривать мобилизацию в Украине как систему", - пояснил он.

По словам Бутусова, в СОЧ бывают разные люди.

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"Бывают и уклонисты, бывают и правонарушители, бывают люди, которые на самом деле просто не хотят служить. Но большое количество людей среди военнослужащих, находящихся в статусе СОЧ, - это абсолютно достойные граждане, которым просто не повезло с коллективом, с командирами на каком-то этапе, с ситуациями, в которые они попали, которые немного запутались или не нашли у своих командиров адекватного решения. И такое бывает на войне, в некоторых частях это очень распространено", - добавил он.

Эфир Юрия Бутусова о системе мобилизации, привлечении иностранных добровольцев и боевых действиях доступен по ссылке.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4414) мобилизация (3092) уклонисты (1355)
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Топ комментарии
+8
Огляд від ШІ

Під час президентської кампанії 2019 року Міністерство оборони України повідомляло, що Володимиру Зеленському надсилали 4 повістки (15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014 та 10.05.2015), за якими він не з'являвся до військкомату.
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10.06.2026 13:16 Ответить
+8
А як це - "прозоро" по-зєлєнски? Що у цієї влади є прозорим? Перемовини? Б'юджет? Оподаткування? Доступ до благ і надр? Звідки впевненість, шо прозорою може бути мобілізація?
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10.06.2026 13:18 Ответить
+7
Тобто починати потрібно із 4-и рази ухилянта верховнаго главнакамандующєго ?!?
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10.06.2026 13:15 Ответить
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Дай Боже щоб воно так і було. Бо хтось воює з 22-го року, хтось голову поклав, хтось калікою залишився, а хтось за весь цей час ще ні разу не був у воєнкоматі. Тому відповідальність для сцикливих ухилянтів треба однозначно посилювати.
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10.06.2026 13:12 Ответить
Огляд від ШІ

Під час президентської кампанії 2019 року Міністерство оборони України повідомляло, що Володимиру Зеленському надсилали 4 повістки (15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014 та 10.05.2015), за якими він не з'являвся до військкомату.
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10.06.2026 13:16 Ответить
Дезертирів потрібно подавати в міжнародний розшук і депортувати в Україну!
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10.06.2026 13:33 Ответить
А дочитати заголовок не склалося?
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10.06.2026 13:17 Ответить
меня беспокоят пересичные сожграждане, отбивающие пойманных сцикливых ухилянтов
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10.06.2026 13:21 Ответить
сам то ти з якого напрямку пишешь???поляцкомолдовського???
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10.06.2026 13:27 Ответить
Невже і до чотириразового доберуться?? З 22 року ті хто сам пішов вже лежать під прапорами...
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10.06.2026 13:21 Ответить
Давискиба - тупуватий нік. Раджу змінити на "давиухилянтів". І так, це вже було: "рішення партії про розстріли підтримуємо. Маємо пропозицґю розстрілювати без вихідних."
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10.06.2026 13:22 Ответить
а може вони не ухилянти, може вони "насправді просто не хочуть служити"? сарказм
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10.06.2026 13:34 Ответить
Нова система повинна передбачити і дієву люстрацію вірьовкою, отих призначенців стефанчука-зеленського-свириденко, та їх попередників з 2019 року(разом з держсекретарями в КМУ і ЦОВВ), що своїм саботажем та злочинною бездіяльністю на посадах, сприяли смертям Українців, допомагаючи ******!!
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10.06.2026 13:35 Ответить
Тобто починати потрібно із 4-и рази ухилянта верховнаго главнакамандующєго ?!?
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10.06.2026 13:15 Ответить
Ця ситуація, це просто лютий крінж.
Не знаю, чи поржав народ після виборів 19, але карма поржала це точно.
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10.06.2026 13:31 Ответить
А як це - "прозоро" по-зєлєнски? Що у цієї влади є прозорим? Перемовини? Б'юджет? Оподаткування? Доступ до благ і надр? Звідки впевненість, шо прозорою може бути мобілізація?
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10.06.2026 13:18 Ответить
Ця чинна влада нічого хорошого у мобілізаційній сфері не зробить за визначенням.
А от відповідальність - так, таки посилить.
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10.06.2026 13:20 Ответить
Тобто чотириразовому потрібно 4 рази посилити відповідальність за ухилення від мобілізації, так?
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10.06.2026 13:20 Ответить
Напевно мене забанять, але напишу думку, суть проблеми мобілізації не в тому, що хтось ухиляється, взагалі слово ухилянт не є законним, це образа, або намагання принизити деяку категорію громадян, тому поперше, той хто розділяє громадянина ухилянтом підпадає під розпалювання ворожнечі, що є ст. 161 кку. По друге, це війна, страх смерті, що є нормально, а не злочином. А порушення закону є теж злочин, вперед на граблі. З повагою читач Цензор.нет.
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10.06.2026 13:21 Ответить
чуєш ти, читач... Нагадати тобі статті КК за ухилянтство?
Це раз.
Два - ти реальне чмо, бо ті підори з-за порьобріка однаково хорчуть вбити як твою сім'ю, так і мою.
Але ми воюємо, а ти там на диванчику. Так як тебе назвати? В офлайні за такий висер я б ще й щовбана дав.
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10.06.2026 13:25 Ответить
Я під Бучею вижив не для того щоб бігти кланятись князькам, хоч і кілька раз прощався з життям, будучі в окупації... не Вам мене вчити жити.
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10.06.2026 13:33 Ответить
Подобається підхід Хайнлайна в "Зоряному десанті".
Служив - громадянин. Виконував дійсно потрібну роботу на броні - громадянин. Мав абсолютно серйозні обставини, щоб залишатися дома - громадянин.
Все інше - накуй з пляжу!
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10.06.2026 13:22 Ответить
не всех дурных война убила
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10.06.2026 13:27 Ответить
ще одна обісцянка вилізла. Теж на вулицю боїшся зайвий раз вийти?
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10.06.2026 13:29 Ответить
Тоді і поліцію треба притягти до відповідальності за ухилення від мобілізації і цкунів і депутатів і військових пенсіонерів і всяких тиловиків і прокурорів адвокатів, а батальон Монако чи міндіч і ко? А 95 квартал? Тут список можна продовжувати.
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10.06.2026 13:22 Ответить
Так власне Ви і зачепили питання прозорості і справедливості. 😊 Те, про що пише Бутусов.
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10.06.2026 13:34 Ответить
Прозору? - верхівка має показати приклад
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10.06.2026 13:24 Ответить
а більш як 2млн від чинуш,поліцаїв,депутатів всіх рівнів,правопохоронці всіх ланок,бізнеселіти,їх виродки та рідні,друзі,лізоблюди,мажори для яких чомусь ст65КУ та захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності не є священним обов'язком громадян України що робитимуть???
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10.06.2026 13:24 Ответить
Бывают и уклонисты, бывают и правонарушители, бывают люди, которые на самом деле просто не хотят служить.
Источник: https://censor.net/ru/n4007678
А чем отличаются уклонисты от тех, кто на самом деле просто не хочет служить?
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10.06.2026 13:25 Ответить
коли мобілізують синків еліт у штурмові бригади, тоді мобілізація для народу стане зрозумілішою. Без цього, як не крутити і не пихтіти, не вийде. Але то все про диво, бо реальність зовсім інша. Балаканина, яка б гарна не була, суті не змінить.
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10.06.2026 13:25 Ответить
Тобто ніколи не буде жодної відповідальності. Згідно конституції. Ха ха ха.
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10.06.2026 13:26 Ответить
А чому б не зробити,як в Ізраїлі? Воюють всі від 19 до 49 років і пофіг,депутат ти,багатій,можновладець,чиновник чи пуп Землі! А в нас лише старі,хворі та бідні!
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10.06.2026 13:26 Ответить
бо є такі що ненароджені для війни та ненавчені,хоча тут питання якщо слюсар може навчитися а поліцаї настільки тупі що не можуть,то нахрін нам така поліція??
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10.06.2026 13:31 Ответить
Тому мусорам і підвищуюють зарплату?
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10.06.2026 13:35 Ответить
А еще лучше войну заканчивать
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10.06.2026 13:26 Ответить
браво!!!сама розумна думка.....нажаль є ті кому це смерті подібно...
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10.06.2026 13:32 Ответить
Та хоч невидиму зроби ту систему мобілізації. Немає вже ні патріотів ні дурнів йти добровільно на смерть в несправедливій державі.
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10.06.2026 13:27 Ответить
Якщо все ж таки виженуть в відпустку - маю новенький піксель і талани.
На фронті в цивільному - в відпустці по формі.
Хай думають, що ТЦК.
Додати трохи тривожності та мочі в труселях ухілесам на вулицях Києва.
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10.06.2026 13:27 Ответить
 
 