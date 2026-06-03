Блокировку банковских карт и водительских прав для уклонистов пока только обсуждают, - "слуга народа" Федиенко

Идея о блокировке банковских карт и водительских прав у тех, кто уклоняется от службы, пока находится на стадии обсуждения.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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"Об этом сейчас только говорят. Просто вернулись к тем же идеям, которые когда-то уже были в парламенте. Мы объясняем: это очень сложная история с точки зрения принятия в сессионном зале. Депутаты, скорее всего, за это не проголосуют. Ведь не все депутаты вообще понимают, что такое война. Часть из них почему-то уже начали готовиться к выборам.

Я не понимаю, почему. Всегда говорю коллегам: "Может, вы съездите хотя бы в Краматорск, чтобы понять, что такое война и что она еще надолго. Сейчас нет смысла заигрывать с электоратом. Надо сохранить страну". Но ведь каждый депутат имеет право на собственное видение и волеизъявление. Поэтому я считаю, что эта история с большой вероятностью в парламенте не пройдет", — отметил он.

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По словам нардепа, сегодня ведутся дискуссии о том, что нужно что-то делать с теми, кто уклоняется от службы.

"К нам в комитет приходят военные и говорят: "Почему я пятый или седьмой год воюю, а они (уклонисты. – Ред.) где-то прячутся?! Давайте что-то делать".

Так же обращаются и в Минобороны, чьи представители нам говорят: "Нам нужен инструмент, чтобы мотивировать людей присоединяться к Силам обороны Украины". И вот все снова вспомнили ту старую историю о банковских картах, правах и т. п. Но все это сейчас – сугубо на этапе такого поверхностного "мозгового штурма", – пояснил Федиенко.

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Отвечая на вопрос, поддерживает ли он лично блокировку карт и водительских прав уклонистам, политик заметил:

"Этот вопрос требует обсуждения. Но нам нужно создать механизм, при котором мы дадим ответы на вопросы военнослужащих. Когда я бываю на фронте, они мне рассказывают разные истории. Например, жена пользовалась его автомобилем, нарушила правила дорожного движения, вовремя не оплатила штраф, а исполнительная служба заблокировала военнослужащему карту. По сути, это очень обидно. Спрашивают: "А почему уклонисты и СОЧшники бегают себе спокойно и с ними такого не происходит?!". Это же социальный вызов, с которым мы должны работать. А как это правильно сделать – сегодня точно никто не знает. Универсального ответа здесь нет. Кстати, мне уже приписывают предложение о создании какого-то реестра уклонистов. Я вообще ничего подобного не говорил! Но такая информация распространяется по Telegram-каналам, мне все звонят, Министерство обороны выходит с опровергающим сообщением, что никаких реестров делать не нужно. Они и так существуют. Тот же "Оберег", где есть все военнообязанные".

Говоря о том, не повлечет ли за собой блокировку карт уклонистов в случае принятия парламентом ряда исков в суд о нарушении прав, депутат подчеркнул: "Министерство обороны сообщило, что обсудило этот вопрос с судьями. Там есть правовая позиция о том, что подобные дела не будут иметь перспектив в суде. Но в целом, мне кажется, все же нужно воевать не с государством, а против врага".

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