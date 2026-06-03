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Блокировку банковских карт и водительских прав для уклонистов пока только обсуждают, - "слуга народа" Федиенко

Реформа мобилизации: что обсуждают в Раде и Минобороны?

Идея о блокировке банковских карт и водительских прав у тех, кто уклоняется от службы, пока находится на стадии обсуждения.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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Подробности

"Об этом сейчас только говорят. Просто вернулись к тем же идеям, которые когда-то уже были в парламенте. Мы объясняем: это очень сложная история с точки зрения принятия в сессионном зале. Депутаты, скорее всего, за это не проголосуют. Ведь не все депутаты вообще понимают, что такое война. Часть из них почему-то уже начали готовиться к выборам.

Я не понимаю, почему. Всегда говорю коллегам: "Может, вы съездите хотя бы в Краматорск, чтобы понять, что такое война и что она еще надолго. Сейчас нет смысла заигрывать с электоратом. Надо сохранить страну". Но ведь каждый депутат имеет право на собственное видение и волеизъявление. Поэтому я считаю, что эта история с большой вероятностью в парламенте не пройдет", — отметил он.

Читайте: Более 90% отсрочек теперь продлеваются автоматически, - Минобороны

По словам нардепа, сегодня ведутся дискуссии о том, что нужно что-то делать с теми, кто уклоняется от службы.

"К нам в комитет приходят военные и говорят: "Почему я пятый или седьмой год воюю, а они (уклонисты. – Ред.) где-то прячутся?! Давайте что-то делать".

Так же обращаются и в Минобороны, чьи представители нам говорят: "Нам нужен инструмент, чтобы мотивировать людей присоединяться к Силам обороны Украины". И вот все снова вспомнили ту старую историю о банковских картах, правах и т. п. Но все это сейчас – сугубо на этапе такого поверхностного "мозгового штурма", – пояснил Федиенко.

Читайте также: В группы оповещения будут привлекать только участников боевых действий, — Полтавский ТЦК

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он лично блокировку карт и водительских прав уклонистам, политик заметил:

"Этот вопрос требует обсуждения. Но нам нужно создать механизм, при котором мы дадим ответы на вопросы военнослужащих. Когда я бываю на фронте, они мне рассказывают разные истории. Например, жена пользовалась его автомобилем, нарушила правила дорожного движения, вовремя не оплатила штраф, а исполнительная служба заблокировала военнослужащему карту. По сути, это очень обидно. Спрашивают: "А почему уклонисты и СОЧшники бегают себе спокойно и с ними такого не происходит?!". Это же социальный вызов, с которым мы должны работать. А как это правильно сделать – сегодня точно никто не знает. Универсального ответа здесь нет. Кстати, мне уже приписывают предложение о создании какого-то реестра уклонистов. Я вообще ничего подобного не говорил! Но такая информация распространяется по Telegram-каналам, мне все звонят, Министерство обороны выходит с опровергающим сообщением, что никаких реестров делать не нужно. Они и так существуют. Тот же "Оберег", где есть все военнообязанные".

Говоря о том, не повлечет ли за собой блокировку карт уклонистов в случае принятия парламентом ряда исков в суд о нарушении прав, депутат подчеркнул: "Министерство обороны сообщило, что обсудило этот вопрос с судьями. Там есть правовая позиция о том, что подобные дела не будут иметь перспектив в суде. Но в целом, мне кажется, все же нужно воевать не с государством, а против врага".

Читайте: Армейскую реформу могут представить в течение июня, — Минобороны

Автор: 

мобилизация (3088) блокирование (497) Федиенко Александр (3)
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Топ комментарии
+11
Зрозуміло. Значить потрібно всім закривати рахунки і виводити гроші з банків в кеш. І це стосується не тільки ухилянтів. Знаючи нашу систему карти і гроші арештують всім а потім вже будеш довго бігати і доказувати що ти не дебіл
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03.06.2026 15:40 Ответить
+10
А вистачить хворих дідів віком 50+ до перемоги чи ні?....
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03.06.2026 15:44 Ответить
+9
А коли заблокують рахунки чотириразового ухилянта?
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03.06.2026 15:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Поліцію і депутатів разом з адвокатами і прокурорами теж заблокуєте?😂
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03.06.2026 15:37 Ответить
Вони самого Фадієнка не можуть заблокувати за те що знімав і викладав військову виставку.
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03.06.2026 15:42 Ответить
Вашу поліцію? Ащо карло-пу дозволить.
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03.06.2026 16:49 Ответить
А що буде когли лишаться лише заброньовані та з відстрочками? будем сірского тянуть, у кого коротший?
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03.06.2026 15:38 Ответить
Ага, заброньований!
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03.06.2026 15:45 Ответить
Так, у мене бронь, я "ухилянт в законі"
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03.06.2026 15:56 Ответить
То пиши про кордони 1991 року, що ти ото як незаброньований)
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03.06.2026 15:57 Ответить
Бронь була не завжди. Я ті часи добре запомнив, як ходив озирався
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03.06.2026 15:59 Ответить
Ще значить не розправив крила, не очистилася психіка, як ото в тих кріпаків, які після скасування панщини трохи пана таки боялися.
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03.06.2026 16:01 Ответить
Тобто виходить рахунки синочка пеніславського і мосейчучки теж заблокують? Ну заблокують же?
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03.06.2026 15:39 Ответить
Зрозуміло. Значить потрібно всім закривати рахунки і виводити гроші з банків в кеш. І це стосується не тільки ухилянтів. Знаючи нашу систему карти і гроші арештують всім а потім вже будеш довго бігати і доказувати що ти не дебіл
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03.06.2026 15:40 Ответить
У ухилянтів є родичі. Треба і їм всі рахунки поблокувать, щоб вони не могли їх кормити і самі здали в ТЦК
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03.06.2026 15:42 Ответить
Ну це тільки так і прийдеться блокувати все і всім. Бо я не бачу проблеми чому ухилянт не зможе взяти карту жінки чи просити щоб жінка його кудись возила. Я ще пропоную арештовувати, брати в заручники і кидати на яму дітей ухилянтів. І не віддавати поки ухилянт не прийде в ТЦК де впаде з сосни і проб'є собі голову
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03.06.2026 15:49 Ответить
Можна всіх забов"язати прив"язати sim-карту до паспорта. Хто не прив"яже відключити зв"язок. Підключення тільки через резерв+. Тим самим позбави ухилянтів связі. Так само можна з комунальними послугами, не надавати їх ухилянтам, та чого уж там можна ще не продавати в магазині їм нічого, типу как малолєтками пиво та алкоголь, а 18 то єсть, тащі лінєйку будєм мєрять, а рєзєрв+ єсть?
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03.06.2026 15:54 Ответить
Тобто копіювати у москалів. Геніально, тоді доведеться пояснювати населенню чим ми відрізняємось від них
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03.06.2026 16:12 Ответить
Це ніколи не приймуть, бо це повний маразм.
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03.06.2026 16:10 Ответить
Краще при розрахунках з карти в родича ухилянта до третього коліна накладати додатковий відсоток. Типу знімаєш готівку - комісія 10%, розрахувався в магазині - комісія 10%, а коли ухилянт здасться, тоді ця додаткова комісія скасовується. В результаті не просто добровольця вдасться отримати, а ще й перед тим заробити.
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03.06.2026 15:56 Ответить
А взагалі наших депутатів яких зараз в 2 рази більше чим потрібно, так як населення України зменшилося в 2 рази, потрібно провести психіатричну експертизу, судячи з того які закони вони пропихають. От скажіть, по кому найпершому вдарять такі закони, якщо ухилянти і так ніде не працюють і не їздять на автомобілях так як на кожному кроці стоять ТЦКшні банди і поліцаї?
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03.06.2026 15:44 Ответить
А вистачить хворих дідів віком 50+ до перемоги чи ні?....
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03.06.2026 15:44 Ответить
все эти вениславские и фадієнки помоему с какими то комплексами по отношению к дедам ... (когда дети ищут защиты у дедов и пап, прячутся за их спинами).... Иначе нельзя обьяснить отношение этих "слуг народа" к мобилизации стариков.
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03.06.2026 17:37 Ответить
Так і зеленському, як рецедивісту-ухилянту, теж заблокують всі банківські картки і водійські права, якщо він здатний на їх здати екзамени, теж БЛОКУВАННЯ??!?!?
Кабміндічі з єрмаком+татаровим+гетьманцевим, уже глибоко зхвильовані, чи на пів шишечки???
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03.06.2026 15:44 Ответить
"Частина з них чомусь вже почали готуватися до виборів." Чего удумали сволочи. Выборы им. Расстреливать за такое нужно по законам военного времени. Саботаж.
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03.06.2026 15:45 Ответить
Никто банковскую систему класть на лопатки не будет. Это чуть ли не единственное что ещё хоть как-то дышит и существует и приносит неплохие деньги в бюджет. Тому мальчику атишнегу скорее писюна оторвут взрослые дядьки, чем дадут влазит в банковскую систему.
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03.06.2026 15:49 Ответить
А коли заблокують рахунки чотириразового ухилянта?
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03.06.2026 15:50 Ответить
Швидше блокуйте їм картки, я хочу щоб в кожному магазі я міг платити криптою з телефона.
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03.06.2026 15:50 Ответить
Крипта це по суті "МММ" яке лусне залишивши таких як ти голодронцями.
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03.06.2026 16:12 Ответить
гімном з лопати ти заплатиш хіба. на фоні того як податкова ібе за кожен переказ усі фопи прямо кинулись ухилєсів по сірому обслуговувати, ага
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03.06.2026 16:20 Ответить
А навіщо під час війни взагалі ця Верховна Зрада? На час війни припинити діяльність. Керувати може і кабмін постановами і президент указами.
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03.06.2026 15:58 Ответить
Тонко и проницательно).
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03.06.2026 16:38 Ответить
Ну от навіщо тримати гроші на банківських рахунках в державі де будь хто без рішенн суду може заблокувати ваш рахунок? Банк за такої "політики" має працювати виключно як "насос" - як тільки гроші зайшли на рахунок, то відразу повинні зніматися щоб врятувати зароблене від зазіхань всіляких мерзотників. А краще взагалі не користуватися банківськими послугами. З 2008 року так і живу. Це зберегло мені принаймні 140 000 гривень за ці роки (оплата банківських послуг). Не багато, але на дорозі не валяється... І саме головне до моїх грошей маю доступ лише я і ніхто не заглядає через плече скільки, звідки, від кого і кому від мене. Не беру в борг ніколи і ні за яких обставин все своє життя, що рятує мене і мою родину від тих проблем які мають всі боржники. Ну от тепер ще й ТЦК буде полювати на рахунки "ухилянтів" і напевне почне конфісковувати їх кошти "на ЗСУ". А чом би й ні! Держава ж дозволяє всім, включаючи приватних осіб, патрати рахунки "боржників" лише за заявою буцім-то "кредитора". Нічого не змінюється на краще - банківська система України це кримінальна олігархічна клоака створена лише для грабунку і "роблення грошей з нічого". От нічого в державі і нема - ні безпеки, ні медицини, ні освіти, ні економіки. Зате є "ГУРУ" - Бєня Коломойський і його кліка...
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03.06.2026 16:06 Ответить
Комуналку на почту платить ходите?
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03.06.2026 16:16 Ответить
Так. Дружина заносила в якісь відділення. Але останнім часом даємо гроші кешем дочці, а вона сплачує комірне через Монобанк. Одного (завжди порожньго) студентського банківського рахунку на родину з 5 достатньо.
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03.06.2026 16:22 Ответить
А кажете що не користуєтесь банківськими послугами) Побічно, але ж користуєтесь
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03.06.2026 16:25 Ответить
В 10 країнах користувався банківськими послугами. Але тут категорично "ні". Це повністю антинародна система здирництва. Зверніть увагу на банківські індекси Т6 і Т8 і порівняйте з європейськими і британським. Все зрозумієте. А сам факт "щомісячної абонентської плати" за користування банківською карткою це ... апофеоз жлобства і зневаги до клієнта.
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03.06.2026 16:41 Ответить
щомісячної абонентської плати, такого вже 100 років немає, якщо це не віп чи там якась голд, платіна - карта
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03.06.2026 16:43 Ответить
Для переважної кількості місцевих коментаторів війни теж нема.
Повністю підтримую депутата.
І позбавити нахрєн усіх громадянських прав.
Ухиляєшся, бігаєш від ТЦК - не громадянин.
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03.06.2026 16:07 Ответить
Все просто! Відкрити кордони і ухилянтів не залишиться! Залишаться лише патріоти!
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03.06.2026 16:18 Ответить
Тобто, хай хто хоче, виламує двері в твій будинок. Ти збираєш валізи та віддаєш ключі нападнику.
Знаєш, що зробить цей нападник, поки ти ще не пішов?
Зґвалтує твою жінку в тебе на очах.
Ти йому нічого не зробиш - ти ж пацифіст.
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03.06.2026 16:29 Ответить
І щоб цього не було, то в США дозволена ЗДРОЯ ВДОМА, хоч цілий арсенал, а не оце писання методичне і лайно. У кого були калаші роздані в перші дні, то все і показало, що люди і самі гарно можуть зі зброєю.

Чиновнику це пишіть, що прийдуть і його нафарбовану дружину згвалтують, чи це на чинушів не працює? Певно москаль прийде, перевірить резерв, побачить "броня до кінця воєнного стану (прокурори і депутати привіт і в них так)" і такий "НУ НЄТ, пойду дальше, тут броня" ... Ахахахах.
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03.06.2026 17:31 Ответить
А якщо він не одружений і в нього немає дітей? А прийшли буряти і гвалтують дружин і дочок мусорні, тцкунів, прокурорів-інвалідів, депутатів....От лихо
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03.06.2026 17:35 Ответить
Кекс кацапы тебя и в Польше рано или поздно поймают и обреют в солдаты.Адин народа все таки 😆.И сделают это еще быстрее чем если ты бы в Украине прятался
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03.06.2026 16:37 Ответить
Прикольно буде, але дуже цікаво яке у вас мислення, тобто коли чиновник, чи прокурор і т.д. прикрилися папірцем, бо вони "рівніші перед законом", а інших обізвали і все забрати, бо вони просто не повезло по життю. )))) Ну смішно.

Ну поблокують, ДАЛІ ЩО? Економіку вчити не пробували як і чиновники? І після такого рахунок піде на місяці, бо і так судячи по бізнесах ледь виживають по виручках і скільки вже закрилося, а якщо виведуть навіть 20% грошей, то це вже дуже критично.

А бакс прекрасно показує, що станок друкує і працює, але так довго не протягнути.

І прикол в тому, що оці чиновники чуть що знову, як і 2022 будуть тікати, які поробили собі броні.

І ще, є офіційна державна статистика, яку не тяжко загуглити, і державі відомо, що більшість українців взагалі не мають свого житла, а хата в селі за 3 000 баксів не є цінністю, це одна зарплата німця і більшості втрачати НІЧОГО.

У бувшого мера Ірпеня карплюка тільки що знайшли 76 квартир !!!! І захищати свої статки він не спішить. І таких ухилянтів РЕАЛЬНИХ дуже багато, але вони "інші перед заканом".

Якщо по чесному, то в першу чергу воювати йти повинні у кого великі статки, "захищати своє" або ділитися і віддавати хто піде за нього, той же карплюк легко міг би віддати 30 квартир, але ж ні, простіше обізвати людей ухилянтами, написати постанови різні і одні зі статками і папірцем "не ухилянт бо броня", а інші "ухилянти - у вас нічого нема, ви не треба" .... Отаке
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03.06.2026 17:28 Ответить
Вова, у таких як я давно вже не існує відтінків сірого. Є чорне і біле. Крапка.
Нам плювати на чиновників чи прокурорів. нам плювати на ірпінського Карплюка та усіх таких як він.
Так само - нам плювати на міндичей, зеленських та усю ту братію.
Усі без виключення зроблені з м'яса, крові та лайна.
Та зовнішня обгортка з 76 квартир чи ламборджині та чмошного ескорту бодігардів - нам не каже нічого.
Ти або чоловік, або чмо.
Все просто.
(до речі, до війни в мене був зовсім непоганий бізнес з немаленьким штатом. Але трапилося 24.02.2022.)
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03.06.2026 17:35 Ответить
Аааа, ну то вам до психолога, а не до мене. Ну виписуйте далі, на реальні факти реакції нуль. Ну тут доводити щось нема смислу. Оці обзивони, ну це смішно, це показує всю БЕЗПОРАДНІСТЬ, ну і добре, значить ваша сила на коментарях і закінчується.
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03.06.2026 17:38 Ответить
"Тобто, хай хто хоче, виламує двері в твій будинок." - карплюку і подібним будуть виламувати, а офіційно більше 70% українців до 40 років не мають власного житла, тобто на орендовану хату плювати. Сам знімав більше 20 років житло у одного чиновника, у якого наче 12 квартир в Києві. Ну то на них мені також плювати, це орендована хата.
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03.06.2026 17:41 Ответить
До сраки це все блокування, можна вільно користуватися додатковою карткою, оформленою на родича, звісно мова йде про тіньову еономіку, створеною державою, а потім дивуються звідки вона береться, хоча самі все оформлюють на дружин, батьків. А коли людина припиняє безготівкову фінансову діяльність, вона стає невидимою для держави. Тобто держава стає ухилянтом від своїх обов'язків, що і відбувається останні чотири роки.
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03.06.2026 16:11 Ответить
Воно теж не зовсім законно і не відповідає Конституції, але зате більш гуманно, ніж побиття і смерті в ТЦК.
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03.06.2026 16:13 Ответить
Банківська система рухне від цих геніїв.
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03.06.2026 16:14 Ответить
Щось останнім часом один негатив для потужних незламістів 😥, то Європа каже, що нікого не буде насильно повертати назад, то тепер тут зрадонька - не спішать клятих ухилянтів карати 😠 , і про омріяні деякими потужниками розстріли поки не йдеться 😩
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03.06.2026 16:15 Ответить
А коли будуть харчі та воду забирати,щоб не їли та не пили?
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03.06.2026 16:17 Ответить
Ну... є законодавство про приватну власніть, банківську таємницю, право керування ТЗ... але ми в Україні, зараз якась свірідєнка висре постанову кму і понесеться г...вно по трубах.
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03.06.2026 16:17 Ответить
Не могла Вероніка Феншуй нам нормально прем'єр міністра призначити, *******
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03.06.2026 16:20 Ответить
Треба їй скинутись, нехай вже нарешті наколдує...
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03.06.2026 16:23 Ответить
Ухилянти запропонували заблокувати рахунки ухилянтів 🤦це якийсь сюр, воно хоч розуміють який дебілізм висрали? А що ви заблокуєте у кого нема права на авто? Ну навіть поблокуєте картки все рівно люди будуть отримувати в конверті, і потім свириденчиха буде верещати що половина в тіні, хай краще анус собі заблокують.
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03.06.2026 16:34 Ответить
На ілюстрованому фото видно, як у чоловіка, який іде на зустріч команді оповіщення, іграєт очько
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03.06.2026 16:34 Ответить
Мусорок з пукалкою, а бійці просто. Погано. Треба шмайсери видати зі складів. калаші і на фронті потрібні. Тоді б то іпало і обісралось очЬком. Ну звісно як він ухілес. А як броненосець або прокуроро-інвалід (інших вже не є) то йшоб би, либу давив
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03.06.2026 17:11 Ответить
Зараз немає сенсу загравати із електоратом. Треба...
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03.06.2026 16:41 Ответить
Нардеп Олександр Федієнко опублікував відео з виставки РЕБ у Тернополі й назвав завод «Оріон», який їх виготовляє. Ця гидота ще за руйнування та загиблих у Тернополі непоніс покарання!!!
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03.06.2026 16:43 Ответить
Так это же уже было. Ещё в 2022 году. Поговорили-поговорили и забили. Правда мой знакомый пооткрывал всем сотрудникам счета в Польше.
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03.06.2026 16:44 Ответить
Т.з. "ухілянт" в переважній більшості офіційно не працює, тобто не отримує офіційно ЗП на банківську карту, тобто вона йому особливо і не потрібна...
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03.06.2026 16:45 Ответить
Це все потрібно було зробити у 2023 році. Тільки Зеленьський загравав із " іліктаратом". А зараз, після років російського ІПСО і хайпу у телеграмах, пофігізму депутатів..
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03.06.2026 16:59 Ответить
"До нас на комітет приходять військові й кажуть: "Чому я п'ятий чи сьомий рік воюю, а вони (ухилянти. - Ред.) десь ховаються?! Давайте щось робити".

А оці війскові не кажуть: "Чому я п'ятий чи сьомий рік воюю, а....діти/родичі 3,14дорасів із ОПи, уряду, Верховної зРади, придворних журнашлюх......................тощо жирують, шикують, відпочивають за кордоном, відверто кладуть на державу. А ще, як бонус, грабують мільярдами.
Ні? Запитують тільки про Степана комбайнера?
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03.06.2026 17:00 Ответить
І не запитують куди подівали більше мільйона мобілізованих яких чомусь не вистачило щоб замінити 200 тис. які воюють.
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03.06.2026 17:06 Ответить
"До нас на комітет приходять військові й кажуть..." - як казав депутат на одному відео "це все хотілки тецекистів", цікаво цей обсос Федієнко заблокує рахунок Юрію Ткачу та Кошовому? Останній взагалі сказав, що воювати не піде і його ніхто не чіпає, навіть сцяться в його бік хоч щось хрюкнути.
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03.06.2026 17:03 Ответить
Так у Кошового поважна причина - він снайпера боїться 🤷‍♂️
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03.06.2026 17:08 Ответить
Ну так, а от викрадений на вулиці Тарас безстрашний термінатор т-1000.
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03.06.2026 17:11 Ответить
Заблокуй дебіл. Це ти не розумієш, шо таке ненависть до влади. І тут вже питання особистого майна, а не «боргу державі Міндічу»
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03.06.2026 17:15 Ответить
Це лише доводить користь відправки депутатів на фронт. Якби вони самі служили хоча б пів року, то закон про ухилянтів був би першим в порядку денному.
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03.06.2026 17:43 Ответить
Ті, кого знаю, на вулицю пішки не виходять, а з машин познімали акумулятори. Ніяких грошей на карточках немає, за роботу їм налом платять, знаю такого, що навіть хату передав на жінку і сина. Так що, с... депутати, зробіть дієслово од слова сосна. І провідміняйте його на всю верховну раду
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03.06.2026 18:02 Ответить
 
 