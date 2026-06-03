Блокировку банковских карт и водительских прав для уклонистов пока только обсуждают, - "слуга народа" Федиенко
Идея о блокировке банковских карт и водительских прав у тех, кто уклоняется от службы, пока находится на стадии обсуждения.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
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"Об этом сейчас только говорят. Просто вернулись к тем же идеям, которые когда-то уже были в парламенте. Мы объясняем: это очень сложная история с точки зрения принятия в сессионном зале. Депутаты, скорее всего, за это не проголосуют. Ведь не все депутаты вообще понимают, что такое война. Часть из них почему-то уже начали готовиться к выборам.
Я не понимаю, почему. Всегда говорю коллегам: "Может, вы съездите хотя бы в Краматорск, чтобы понять, что такое война и что она еще надолго. Сейчас нет смысла заигрывать с электоратом. Надо сохранить страну". Но ведь каждый депутат имеет право на собственное видение и волеизъявление. Поэтому я считаю, что эта история с большой вероятностью в парламенте не пройдет", — отметил он.
По словам нардепа, сегодня ведутся дискуссии о том, что нужно что-то делать с теми, кто уклоняется от службы.
"К нам в комитет приходят военные и говорят: "Почему я пятый или седьмой год воюю, а они (уклонисты. – Ред.) где-то прячутся?! Давайте что-то делать".
Так же обращаются и в Минобороны, чьи представители нам говорят: "Нам нужен инструмент, чтобы мотивировать людей присоединяться к Силам обороны Украины". И вот все снова вспомнили ту старую историю о банковских картах, правах и т. п. Но все это сейчас – сугубо на этапе такого поверхностного "мозгового штурма", – пояснил Федиенко.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли он лично блокировку карт и водительских прав уклонистам, политик заметил:
"Этот вопрос требует обсуждения. Но нам нужно создать механизм, при котором мы дадим ответы на вопросы военнослужащих. Когда я бываю на фронте, они мне рассказывают разные истории. Например, жена пользовалась его автомобилем, нарушила правила дорожного движения, вовремя не оплатила штраф, а исполнительная служба заблокировала военнослужащему карту. По сути, это очень обидно. Спрашивают: "А почему уклонисты и СОЧшники бегают себе спокойно и с ними такого не происходит?!". Это же социальный вызов, с которым мы должны работать. А как это правильно сделать – сегодня точно никто не знает. Универсального ответа здесь нет. Кстати, мне уже приписывают предложение о создании какого-то реестра уклонистов. Я вообще ничего подобного не говорил! Но такая информация распространяется по Telegram-каналам, мне все звонят, Министерство обороны выходит с опровергающим сообщением, что никаких реестров делать не нужно. Они и так существуют. Тот же "Оберег", где есть все военнообязанные".
Говоря о том, не повлечет ли за собой блокировку карт уклонистов в случае принятия парламентом ряда исков в суд о нарушении прав, депутат подчеркнул: "Министерство обороны сообщило, что обсудило этот вопрос с судьями. Там есть правовая позиция о том, что подобные дела не будут иметь перспектив в суде. Но в целом, мне кажется, все же нужно воевать не с государством, а против врага".
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Кабміндічі з єрмаком+татаровим+гетьманцевим, уже глибоко зхвильовані, чи на пів шишечки???
Повністю підтримую депутата.
І позбавити нахрєн усіх громадянських прав.
Ухиляєшся, бігаєш від ТЦК - не громадянин.
Знаєш, що зробить цей нападник, поки ти ще не пішов?
Зґвалтує твою жінку в тебе на очах.
Ти йому нічого не зробиш - ти ж пацифіст.
Чиновнику це пишіть, що прийдуть і його нафарбовану дружину згвалтують, чи це на чинушів не працює? Певно москаль прийде, перевірить резерв, побачить "броня до кінця воєнного стану (прокурори і депутати привіт і в них так)" і такий "НУ НЄТ, пойду дальше, тут броня" ... Ахахахах.
Ну поблокують, ДАЛІ ЩО? Економіку вчити не пробували як і чиновники? І після такого рахунок піде на місяці, бо і так судячи по бізнесах ледь виживають по виручках і скільки вже закрилося, а якщо виведуть навіть 20% грошей, то це вже дуже критично.
А бакс прекрасно показує, що станок друкує і працює, але так довго не протягнути.
І прикол в тому, що оці чиновники чуть що знову, як і 2022 будуть тікати, які поробили собі броні.
І ще, є офіційна державна статистика, яку не тяжко загуглити, і державі відомо, що більшість українців взагалі не мають свого житла, а хата в селі за 3 000 баксів не є цінністю, це одна зарплата німця і більшості втрачати НІЧОГО.
У бувшого мера Ірпеня карплюка тільки що знайшли 76 квартир !!!! І захищати свої статки він не спішить. І таких ухилянтів РЕАЛЬНИХ дуже багато, але вони "інші перед заканом".
Якщо по чесному, то в першу чергу воювати йти повинні у кого великі статки, "захищати своє" або ділитися і віддавати хто піде за нього, той же карплюк легко міг би віддати 30 квартир, але ж ні, простіше обізвати людей ухилянтами, написати постанови різні і одні зі статками і папірцем "не ухилянт бо броня", а інші "ухилянти - у вас нічого нема, ви не треба" .... Отаке
Нам плювати на чиновників чи прокурорів. нам плювати на ірпінського Карплюка та усіх таких як він.
Так само - нам плювати на міндичей, зеленських та усю ту братію.
Усі без виключення зроблені з м'яса, крові та лайна.
Та зовнішня обгортка з 76 квартир чи ламборджині та чмошного ескорту бодігардів - нам не каже нічого.
Ти або чоловік, або чмо.
Все просто.
(до речі, до війни в мене був зовсім непоганий бізнес з немаленьким штатом. Але трапилося 24.02.2022.)
А оці війскові не кажуть: "Чому я п'ятий чи сьомий рік воюю, а....діти/родичі 3,14дорасів із ОПи, уряду, Верховної зРади, придворних журнашлюх......................тощо жирують, шикують, відпочивають за кордоном, відверто кладуть на державу. А ще, як бонус, грабують мільярдами.
Ні? Запитують тільки про Степана комбайнера?
державіМіндічу»