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Новини Ухилення від мобілізації Мобілізація в Україні
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Блокування банківських карток та водійських прав для ухилянтів поки лише обговорюють, - "слуга народу" Федієнко

Реформа мобілізації: що обговорюють у Раді та Міноборони?

Ідея про блокування банківських карток та водійських прав тим, хто ухиляється від служби, поки знаходиться на стадії обговорення.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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Подробиці

"Про це зараз тільки говорять. Просто повернулися до тих самих ідей, які колись вже були в парламенті. Ми пояснюємо: це дуже складна історія з точки зору прийняття у сесійній залі. Депутати, скоріш за все, за це не проголосують. Адже не всі депутати взагалі розуміють, що таке війна. Частина з них чомусь вже почали готуватися до виборів.

Я не розумію, чому. Завжди колегам кажу: "Може, ви поїдьте хоча до Краматорська для того, щоб зрозуміти, що таке війна, і що вона ще надовго. Зараз немає сенсу загравати із електоратом. Треба зберегти країну". Але ж кожен депутат має право на власне бачення та волевиявлення. Тому я вважаю, що ця історія з великою вірогідністю в парламенті не пройде", - зазначив він.

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За словами нардепа, сьогодні точаться дискусії про те, що потрібно щось робити з тими, хто ухиляється від служби.

"До нас на комітет приходять військові й кажуть: "Чому я п'ятий чи сьомий рік воюю, а вони (ухилянти. – Ред.) десь ховаються?! Давайте щось робити".

Так само звертаються і до Міноборони, чиї представники нам говорять: "Нам потрібен інструмент, щоб мотивувати людей долучатися до Сил оборони України". І от всі знову згадали ту стару історію про банківські картки, права тощо. Але це все нині - суто на етап такого поверхневого "розумового штурму"", - пояснив Федієнко.

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Відповідаючи на питання, чи він особисто підтримує блокування карток та водійських прав ухилянтам, політик зауважив:

"Це питання потребує обговорення. Але нам треба створити механізм, при якому ми дамо відповіді на питання військовослужбовців. Коли я буваю на фронті, вони мені розказують різні історії. Наприклад, дружина користувалася його автомобілем, порушила правила дорожнього руху, вчасно не сплатила штраф, а виконавча служба заблокувала військовослужбовцю картку. По факту, це дуже образливо. Питають: "А чому ухилянти та СЗЧшники бігають собі спокійно і з ними такого не відбувається?!". Це ж соціальний виклик, з яким ми маємо працювати. А як це правильно зробити – сьогодні точно не знає ніхто. Універсальної відповіді тут немає. До речі, мені вже приписують пропозицію про створення якогось реєстру ухилянтів. Я взагалі нічого подібного не казав! Але така інформація шириться Телеграм-каналами, мені всі телефонують, Міністерство оборони виходить із заперечувальним меседжем, що ніякі реєстри робити не треба. Вони і так існують. Той же "Оберіг", де є всі військовозобов'язані".

Говорячи про те, чи не поведе за собою блокування карток ухилянтам у разі ухвалення парламентом низку позовів до суду про порушення прав, депутат наголосив: "Міністерство оборони повідомило, що обговорило це питання з суддями. Там є правова позиція щодо того, що подібні справи не матимуть в суді перспектив. Але загалом, мені здається, все ж таки треба воювати не з державою, а проти ворога".

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Автор: 

мобілізація (3433) блокування (742) Федієнко Олександр (3)
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Топ коментарі
+8
Зрозуміло. Значить потрібно всім закривати рахунки і виводити гроші з банків в кеш. І це стосується не тільки ухилянтів. Знаючи нашу систему карти і гроші арештують всім а потім вже будеш довго бігати і доказувати що ти не дебіл
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03.06.2026 15:40 Відповісти
+5
Вони самого Фадієнка не можуть заблокувати за те що знімав і викладав військову виставку.
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03.06.2026 15:42 Відповісти
+5
А вистачить хворих дідів віком 50+ до перемоги чи ні?....
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03.06.2026 15:44 Відповісти
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Поліцію і депутатів разом з адвокатами і прокурорами теж заблокуєте?😂
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03.06.2026 15:37 Відповісти
Вони самого Фадієнка не можуть заблокувати за те що знімав і викладав військову виставку.
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03.06.2026 15:42 Відповісти
Вашу поліцію? Ащо карло-пу дозволить.
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03.06.2026 16:49 Відповісти
А що буде когли лишаться лише заброньовані та з відстрочками? будем сірского тянуть, у кого коротший?
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03.06.2026 15:38 Відповісти
Ага, заброньований!
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03.06.2026 15:45 Відповісти
Так, у мене бронь, я "ухилянт в законі"
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03.06.2026 15:56 Відповісти
То пиши про кордони 1991 року, що ти ото як незаброньований)
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03.06.2026 15:57 Відповісти
Бронь була не завжди. Я ті часи добре запомнив, як ходив озирався
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03.06.2026 15:59 Відповісти
Ще значить не розправив крила, не очистилася психіка, як ото в тих кріпаків, які після скасування панщини трохи пана таки боялися.
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03.06.2026 16:01 Відповісти
Тобто виходить рахунки синочка пеніславського і мосейчучки теж заблокують? Ну заблокують же?
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03.06.2026 15:39 Відповісти
Зрозуміло. Значить потрібно всім закривати рахунки і виводити гроші з банків в кеш. І це стосується не тільки ухилянтів. Знаючи нашу систему карти і гроші арештують всім а потім вже будеш довго бігати і доказувати що ти не дебіл
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03.06.2026 15:40 Відповісти
У ухилянтів є родичі. Треба і їм всі рахунки поблокувать, щоб вони не могли їх кормити і самі здали в ТЦК
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03.06.2026 15:42 Відповісти
Ну це тільки так і прийдеться блокувати все і всім. Бо я не бачу проблеми чому ухилянт не зможе взяти карту жінки чи просити щоб жінка його кудись возила. Я ще пропоную арештовувати, брати в заручники і кидати на яму дітей ухилянтів. І не віддавати поки ухилянт не прийде в ТЦК де впаде з сосни і проб'є собі голову
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03.06.2026 15:49 Відповісти
Можна всіх забов"язати прив"язати sim-карту до паспорта. Хто не прив"яже відключити зв"язок. Підключення тільки через резерв+. Тим самим позбави ухилянтів связі. Так само можна з комунальними послугами, не надавати їх ухилянтам, та чого уж там можна ще не продавати в магазині їм нічого, типу как малолєтками пиво та алкоголь, а 18 то єсть, тащі лінєйку будєм мєрять, а рєзєрв+ єсть?
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03.06.2026 15:54 Відповісти
Тобто копіювати у москалів. Геніально, тоді доведеться пояснювати населенню чим ми відрізняємось від них
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03.06.2026 16:12 Відповісти
Це ніколи не приймуть, бо це повний маразм.
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03.06.2026 16:10 Відповісти
Краще при розрахунках з карти в родича ухилянта до третього коліна накладати додатковий відсоток. Типу знімаєш готівку - комісія 10%, розрахувався в магазині - комісія 10%, а коли ухилянт здасться, тоді ця додаткова комісія скасовується. В результаті не просто добровольця вдасться отримати, а ще й перед тим заробити.
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03.06.2026 15:56 Відповісти
А взагалі наших депутатів яких зараз в 2 рази більше чим потрібно, так як населення України зменшилося в 2 рази, потрібно провести психіатричну експертизу, судячи з того які закони вони пропихають. От скажіть, по кому найпершому вдарять такі закони, якщо ухилянти і так ніде не працюють і не їздять на автомобілях так як на кожному кроці стоять ТЦКшні банди і поліцаї?
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03.06.2026 15:44 Відповісти
А вистачить хворих дідів віком 50+ до перемоги чи ні?....
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03.06.2026 15:44 Відповісти
Так і зеленському, як рецедивісту-ухилянту, теж заблокують всі банківські картки і водійські права, якщо він здатний на їх здати екзамени, теж БЛОКУВАННЯ??!?!?
Кабміндічі з єрмаком+татаровим+гетьманцевим, уже глибоко зхвильовані, чи на пів шишечки???
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03.06.2026 15:44 Відповісти
"Частина з них чомусь вже почали готуватися до виборів." Чего удумали сволочи. Выборы им. Расстреливать за такое нужно по законам военного времени. Саботаж.
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03.06.2026 15:45 Відповісти
Никто банковскую систему класть на лопатки не будет. Это чуть ли не единственное что ещё хоть как-то дышит и существует и приносит неплохие деньги в бюджет. Тому мальчику атишнегу скорее писюна оторвут взрослые дядьки, чем дадут влазит в банковскую систему.
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03.06.2026 15:49 Відповісти
А коли заблокують рахунки чотириразового ухилянта?
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03.06.2026 15:50 Відповісти
Швидше блокуйте їм картки, я хочу щоб в кожному магазі я міг платити криптою з телефона.
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03.06.2026 15:50 Відповісти
Крипта це по суті "МММ" яке лусне залишивши таких як ти голодронцями.
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03.06.2026 16:12 Відповісти
гімном з лопати ти заплатиш хіба. на фоні того як податкова ібе за кожен переказ усі фопи прямо кинулись ухилєсів по сірому обслуговувати, ага
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03.06.2026 16:20 Відповісти
А навіщо під час війни взагалі ця Верховна Зрада? На час війни припинити діяльність. Керувати може і кабмін постановами і президент указами.
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03.06.2026 15:58 Відповісти
Тонко и проницательно).
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03.06.2026 16:38 Відповісти
Ну от навіщо тримати гроші на банківських рахунках в державі де будь хто без рішенн суду може заблокувати ваш рахунок? Банк за такої "політики" має працювати виключно як "насос" - як тільки гроші зайшли на рахунок, то відразу повинні зніматися щоб врятувати зароблене від зазіхань всіляких мерзотників. А краще взагалі не користуватися банківськими послугами. З 2008 року так і живу. Це зберегло мені принаймні 140 000 гривень за ці роки (оплата банківських послуг). Не багато, але на дорозі не валяється... І саме головне до моїх грошей маю доступ лише я і ніхто не заглядає через плече скільки, звідки, від кого і кому від мене. Не беру в борг ніколи і ні за яких обставин все своє життя, що рятує мене і мою родину від тих проблем які мають всі боржники. Ну от тепер ще й ТЦК буде полювати на рахунки "ухилянтів" і напевне почне конфісковувати їх кошти "на ЗСУ". А чом би й ні! Держава ж дозволяє всім, включаючи приватних осіб, патрати рахунки "боржників" лише за заявою буцім-то "кредитора". Нічого не змінюється на краще - банківська система України це кримінальна олігархічна клоака створена лише для грабунку і "роблення грошей з нічого". От нічого в державі і нема - ні безпеки, ні медицини, ні освіти, ні економіки. Зате є "ГУРУ" - Бєня Коломойський і його кліка...
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03.06.2026 16:06 Відповісти
Комуналку на почту платить ходите?
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03.06.2026 16:16 Відповісти
Так. Дружина заносила в якісь відділення. Але останнім часом даємо гроші кешем дочці, а вона сплачує комірне через Монобанк. Одного (завжди порожньго) студентського банківського рахунку на родину з 5 достатньо.
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03.06.2026 16:22 Відповісти
А кажете що не користуєтесь банківськими послугами) Побічно, але ж користуєтесь
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03.06.2026 16:25 Відповісти
В 10 країнах користувався банківськими послугами. Але тут категорично "ні". Це повністю антинародна система здирництва. Зверніть увагу на банківські індекси Т6 і Т8 і порівняйте з європейськими і британським. Все зрозумієте. А сам факт "щомісячної абонентської плати" за користування банківською карткою це ... апофеоз жлобства і зневаги до клієнта.
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03.06.2026 16:41 Відповісти
щомісячної абонентської плати, такого вже 100 років немає, якщо це не віп чи там якась голд, платіна - карта
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03.06.2026 16:43 Відповісти
Для переважної кількості місцевих коментаторів війни теж нема.
Повністю підтримую депутата.
І позбавити нахрєн усіх громадянських прав.
Ухиляєшся, бігаєш від ТЦК - не громадянин.
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03.06.2026 16:07 Відповісти
Все просто! Відкрити кордони і ухилянтів не залишиться! Залишаться лише патріоти!
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03.06.2026 16:18 Відповісти
Тобто, хай хто хоче, виламує двері в твій будинок. Ти збираєш валізи та віддаєш ключі нападнику.
Знаєш, що зробить цей нападник, поки ти ще не пішов?
Зґвалтує твою жінку в тебе на очах.
Ти йому нічого не зробиш - ти ж пацифіст.
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03.06.2026 16:29 Відповісти
Кекс кацапы тебя и в Польше рано или поздно поймают и обреют в солдаты.Адин народа все таки 😆.И сделают это еще быстрее чем если ты бы в Украине прятался
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03.06.2026 16:37 Відповісти
До сраки це все блокування, можна вільно користуватися додатковою карткою, оформленою на родича, звісно мова йде про тіньову еономіку, створеною державою, а потім дивуються звідки вона береться, хоча самі все оформлюють на дружин, батьків. А коли людина припиняє безготівкову фінансову діяльність, вона стає невидимою для держави. Тобто держава стає ухилянтом від своїх обов'язків, що і відбувається останні чотири роки.
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03.06.2026 16:11 Відповісти
Воно теж не зовсім законно і не відповідає Конституції, але зате більш гуманно, ніж побиття і смерті в ТЦК.
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03.06.2026 16:13 Відповісти
Банківська система рухне від цих геніїв.
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03.06.2026 16:14 Відповісти
Щось останнім часом один негатив для потужних незламістів 😥, то Європа каже, що нікого не буде насильно повертати назад, то тепер тут зрадонька - не спішать клятих ухилянтів карати 😠 , і про омріяні деякими потужниками розстріли поки не йдеться 😩
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03.06.2026 16:15 Відповісти
А коли будуть харчі та воду забирати,щоб не їли та не пили?
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03.06.2026 16:17 Відповісти
Ну... є законодавство про приватну власніть, банківську таємницю, право керування ТЗ... але ми в Україні, зараз якась свірідєнка висре постанову кму і понесеться г...вно по трубах.
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03.06.2026 16:17 Відповісти
Не могла Вероніка Феншуй нам нормально прем'єр міністра призначити, *******
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03.06.2026 16:20 Відповісти
Треба їй скинутись, нехай вже нарешті наколдує...
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03.06.2026 16:23 Відповісти
Ухилянти запропонували заблокувати рахунки ухилянтів 🤦це якийсь сюр, воно хоч розуміють який дебілізм висрали? А що ви заблокуєте у кого нема права на авто? Ну навіть поблокуєте картки все рівно люди будуть отримувати в конверті, і потім свириденчиха буде верещати що половина в тіні, хай краще анус собі заблокують.
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03.06.2026 16:34 Відповісти
На ілюстрованому фото видно, як у чоловіка, який іде на зустріч команді оповіщення, іграєт очько
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03.06.2026 16:34 Відповісти
Мусорок з пукалкою, а бійці просто. Погано. Треба шмайсери видати зі складів. калаші і на фронті потрібні. Тоді б то іпало і обісралось очЬком. Ну звісно як він ухілес. А як броненосець або прокуроро-інвалід (інших вже не є) то йшоб би, либу давив
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03.06.2026 17:11 Відповісти
Зараз немає сенсу загравати із електоратом. Треба...
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03.06.2026 16:41 Відповісти
Нардеп Олександр Федієнко опублікував відео з виставки РЕБ у Тернополі й назвав завод «Оріон», який їх виготовляє. Ця гидота ще за руйнування та загиблих у Тернополі непоніс покарання!!!
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03.06.2026 16:43 Відповісти
Так это же уже было. Ещё в 2022 году. Поговорили-поговорили и забили. Правда мой знакомый пооткрывал всем сотрудникам счета в Польше.
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03.06.2026 16:44 Відповісти
Т.з. "ухілянт" в переважній більшості офіційно не працює, тобто не отримує офіційно ЗП на банківську карту, тобто вона йому особливо і не потрібна...
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03.06.2026 16:45 Відповісти
Це все потрібно було зробити у 2023 році. Тільки Зеленьський загравав із " іліктаратом". А зараз, після років російського ІПСО і хайпу у телеграмах, пофігізму депутатів..
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03.06.2026 16:59 Відповісти
"До нас на комітет приходять військові й кажуть: "Чому я п'ятий чи сьомий рік воюю, а вони (ухилянти. - Ред.) десь ховаються?! Давайте щось робити".

А оці війскові не кажуть: "Чому я п'ятий чи сьомий рік воюю, а....діти/родичі 3,14дорасів із ОПи, уряду, Верховної зРади, придворних журнашлюх......................тощо жирують, шикують, відпочивають за кордоном, відверто кладуть на державу. А ще, як бонус, грабують мільярдами.
Ні? Запитують тільки про Степана комбайнера?
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03.06.2026 17:00 Відповісти
І не запитують куди подівали більше мільйона мобілізованих яких чомусь не вистачило щоб замінити 200 тис. які воюють.
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03.06.2026 17:06 Відповісти
"До нас на комітет приходять військові й кажуть..." - як казав депутат на одному відео "це все хотілки тецекистів", цікаво цей обсос Федієнко заблокує рахунок Юрію Ткачу та Кошовому? Останній взагалі сказав, що воювати не піде і його ніхто не чіпає, навіть сцяться в його бік хоч щось хрюкнути.
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03.06.2026 17:03 Відповісти
Так у Кошового поважна причина - він снайпера боїться 🤷‍♂️
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03.06.2026 17:08 Відповісти
Ну так, а от викрадений на вулиці Тарас безстрашний термінатор т-1000.
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03.06.2026 17:11 Відповісти
Заблокуй дебіл. Це ти не розумієш, шо таке ненависть до влади. І тут вже питання особистого майна, а не «боргу державі Міндічу»
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03.06.2026 17:15 Відповісти
 
 