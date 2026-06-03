Блокування банківських карток та водійських прав для ухилянтів поки лише обговорюють, - "слуга народу" Федієнко

Ідея про блокування банківських карток та водійських прав тим, хто ухиляється від служби, поки знаходиться на стадії обговорення.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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Подробиці

"Про це зараз тільки говорять. Просто повернулися до тих самих ідей, які колись вже були в парламенті. Ми пояснюємо: це дуже складна історія з точки зору прийняття у сесійній залі. Депутати, скоріш за все, за це не проголосують. Адже не всі депутати взагалі розуміють, що таке війна. Частина з них чомусь вже почали готуватися до виборів.

Я не розумію, чому. Завжди колегам кажу: "Може, ви поїдьте хоча до Краматорська для того, щоб зрозуміти, що таке війна, і що вона ще надовго. Зараз немає сенсу загравати із електоратом. Треба зберегти країну". Але ж кожен депутат має право на власне бачення та волевиявлення. Тому я вважаю, що ця історія з великою вірогідністю в парламенті не пройде", - зазначив він.

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За словами нардепа, сьогодні точаться дискусії про те, що потрібно щось робити з тими, хто ухиляється від служби.

"До нас на комітет приходять військові й кажуть: "Чому я п'ятий чи сьомий рік воюю, а вони (ухилянти. – Ред.) десь ховаються?! Давайте щось робити".

Так само звертаються і до Міноборони, чиї представники нам говорять: "Нам потрібен інструмент, щоб мотивувати людей долучатися до Сил оборони України". І от всі знову згадали ту стару історію про банківські картки, права тощо. Але це все нині - суто на етап такого поверхневого "розумового штурму"", - пояснив Федієнко.

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Відповідаючи на питання, чи він особисто підтримує блокування карток та водійських прав ухилянтам, політик зауважив:

"Це питання потребує обговорення. Але нам треба створити механізм, при якому ми дамо відповіді на питання військовослужбовців. Коли я буваю на фронті, вони мені розказують різні історії. Наприклад, дружина користувалася його автомобілем, порушила правила дорожнього руху, вчасно не сплатила штраф, а виконавча служба заблокувала військовослужбовцю картку. По факту, це дуже образливо. Питають: "А чому ухилянти та СЗЧшники бігають собі спокійно і з ними такого не відбувається?!". Це ж соціальний виклик, з яким ми маємо працювати. А як це правильно зробити – сьогодні точно не знає ніхто. Універсальної відповіді тут немає. До речі, мені вже приписують пропозицію про створення якогось реєстру ухилянтів. Я взагалі нічого подібного не казав! Але така інформація шириться Телеграм-каналами, мені всі телефонують, Міністерство оборони виходить із заперечувальним меседжем, що ніякі реєстри робити не треба. Вони і так існують. Той же "Оберіг", де є всі військовозобов'язані".

Говорячи про те, чи не поведе за собою блокування карток ухилянтам у разі ухвалення парламентом низку позовів до суду про порушення прав, депутат наголосив: "Міністерство оборони повідомило, що обговорило це питання з суддями. Там є правова позиція щодо того, що подібні справи не матимуть в суді перспектив. Але загалом, мені здається, все ж таки треба воювати не з державою, а проти ворога".

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