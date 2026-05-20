До груп оповіщення залучатимуть лише учасників бойових дій, - Полтавський ТЦК

Групи оповіщення ТЦК

Тепер до складу груп оповіщення входитимуть лише ті військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, інших відправлятимуть для ротації на фронт.

Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Лише учасники бойових дій

"Військовослужбовці ТЦК та СП в групах оповіщення - лише учасники бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Так, зазначається, що в Полтавському обласному ТЦК та СП проводиться робота щодо залучення до складу груп оповіщення лише тих військових, які мають статус учасника бойових дій.

"Відбираються військовослужбовці, які на власному досвіді знають що таке війна, хто такі російські окупанти і що вони роблять на окупованих територіях, яка ситуація з укомплектованістю війська і мають однозначне розуміння чому кожен чоловік, який придатний до військової служби за станом здоров’я і не має підстав для отримання відстрочки, повинен долучитися до захисту своєї країни. Ці військові працюють з розумінням того, що вони доукомплектовують свої колишні підрозділи, фактично дають змогу хоч трішки перепочити своїм колишнім побратимам", - розповіли в обласному ТЦК.

Інші завдання та ротації

Повідомляється, що військовослужбовці, які перебувають на стадії оформлення відповідних документів для отримання статусу учасника бойових дій виконуватимуть інші завдання у складі територіальних центрів комплектування.

Водночас ті, які не брали участі в бойових діях, плануються до ротації для набуття досвіду щодо виконання завдань у бойових підрозділах.

Полтавський ТЦК про групи оповіщення

«Це ж вже було!»(с)
Знову настав час ох#ітельних історій.
Менти почергують на блокпосту в Павлограді місяць і УБД в кишені.
Положительное только одно. Что смогут дать ухиляндам п*****ды, имея абсолютно моральное превосходство. А дальше всё пойдёт по-прежнему-всё закончится выбиванием денег.
20.05.2026 17:01 Відповісти
Я так розумію попасти в ТЦК це тепер найвище просування по службі з усіх можливих з шаленими перспективами покращення матеріального стану на кілька поколінь вперед.
20.05.2026 17:21 Відповісти
Це залежить від посади ...
20.05.2026 17:27 Відповісти
Хіба що розмір мзди, але не її стабільного надходження.
20.05.2026 17:32 Відповісти
Ну дали вони йому пиз**и запхнули на бзвп і шо? Від цього мотивація різко з'явиться?🤦 Як мінімум вже сзч буде.
20.05.2026 18:08 Відповісти
Все х..йня Міша. Давай по новой.
20.05.2026 17:01 Відповісти
А можна уточнити ? Мєнти , що повинні входити до "груп оповіщення" , також УБД повинні мати ?
20.05.2026 16:59 Відповісти
Это несложно. 30 дней, например в Запорожье, и вожделенное УБД в кармане. Но все збс.
20.05.2026 17:01 Відповісти
💩👮‍♂️👮‍♀️🤡🐷 ... ну , ви зрозуміли
20.05.2026 17:06 Відповісти
Знову настав час ох#ітельних історій.
людина з контузіями, птср, ні щоб дати їм відновитись - кидаймо їх у конфлікт з цивілами. ну а шо. у них гальмів вже нема..
20.05.2026 17:00 Відповісти
Певен на 100% - людині з "контузіями, птср і т.д" дуже важко беде найти спільну мову із "шановними представниками правоохоронних органів"...
20.05.2026 17:09 Відповісти
але списатися не можна, бо влк визнає придатним.
20.05.2026 17:18 Відповісти
пам'ятаєте, як після другої світової, в сересері була війна ссучених?
участь в бусифікації, перечоркує будь яке ветеранство, а тим більше убд!!!!!
кажу від імені свого родича, ветерана убд з тяжким пораненням!!!!!
20.05.2026 17:09 Відповісти
Пиши від імені всіх своїх десятьох родичів, УБД і Героїв України.
20.05.2026 17:26 Відповісти
І пошли Артьому Рокітіну красивого, високого кавказця з великим членом.
20.05.2026 17:37 Відповісти
А раніше хто там був тоді?
20.05.2026 17:10 Відповісти
"Лучшие из худших"(с). Нельзя быть настолько...эм...наивным).
20.05.2026 17:14 Відповісти
А теперішніх ТЦКушників куди?
20.05.2026 17:15 Відповісти
Нікуди, вони просто куплять собі корочки УДБ і будуть козиряти що "були на фронті".
20.05.2026 17:16 Відповісти
Там все с удб давным давно еще с ато. И инвалидности они через влк поделали, вы за них не переживайте 🤣
20.05.2026 17:46 Відповісти
Та змініть хоч назву цих груп! Яке ж це оповіщення? Це групи з відлову ухилянтів. Розумію, що "відлов ухилянтів" звучить не надто політкоректно, але тут вже слово за професійними юристами.
20.05.2026 17:17 Відповісти
"Свидетели ТЦК", вроде соответствует).
20.05.2026 17:21 Відповісти
Оповіщення від слова "повістка". Як раніше було "обілєчіваніє" від слова "білєт".
20.05.2026 17:25 Відповісти
Бажано б ще й щоб інваліди були, і аби жінки, щоб забуцати легше було.
20.05.2026 17:27 Відповісти
все добре.
20.05.2026 17:35 Відповісти
всмислє, в ТЦК уже давно тільки ті що пройшли війну, та/або мають поранення, чи я щось пропустив?
20.05.2026 17:37 Відповісти
А шо раньше не с фронта там были оказывается? Получается кто-то п****л в лицо снова? Удивительно как...
А вообще, для участника боевых дий достаточно на второй третьей линии посидеть, и все, ты уже ветеран. Как в ато делали, кум в военкомате, поехал на пару месяцев почилил, приехал обвешался 4.5.0 наклейками и собираешь сабжи с державы за службу. Ну мед. А щас вообще золотая жила в военкоматах(пардон тцк). И ссут в лицо и в уши рассказывают какую-то личь эти речники для умственно отсталых... Страна чудес
20.05.2026 17:45 Відповісти
Полтавський тцк це ще той анклав корупції і свавілля, ветерани які бігають як коні? Кому ви оцю локшину вішаете?🤦 Як воно покращить мобілізацію від того що хтось інший буде?
20.05.2026 17:50 Відповісти
Ну тобто всі ці борови по 120 кг зроблять собі УБД, не провівши на фронті ані дня (як і всі прокурвори, менти і інші), і продовжать стригти капусти з тих, кого зловили. Бляха , схема залізна!
20.05.2026 17:52 Відповісти
Цікаво а де ромка Ыстомин? Щось давно чути не було
20.05.2026 17:54 Відповісти
На самому ділі, там реально ті хто після поранення від сили пару відсотків, і то , вони залучені майже всі тільки у супроводах при міжміських перевезень груп яких наловили на вулиці, а ті хто бігають як і раніше будуть бігати і ніякі не ветерани.
20.05.2026 17:56 Відповісти
Ви не зрозуміли .. Будуть брати контужених які з гаслом - чому я воював ,в ти падло ні ? Кидатимуться на всіх зразу з бійкою ..Це навіщо робити незрозуміло
20.05.2026 18:01 Відповісти
Ніхто нікого брати не будуть, посвідчення убд, це не складна проблема.
20.05.2026 18:13 Відповісти
Так примусове оповіщення (читай затягування в бусик) це ж по закону воєнний злочин без терміну давності, хай навіть вони хоч героями України будуть, це не відміняє.
20.05.2026 18:01 Відповісти
Якщо Полтавський анклав тцк потрусити разом з рискою Ыстоминим ( крипта на пару мільйонів доларів тільки в нього) то можна легко підняти до 90тисяч гривень грошові забезпечення солдатам
20.05.2026 18:06 Відповісти
 
 