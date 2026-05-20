До груп оповіщення залучатимуть лише учасників бойових дій, - Полтавський ТЦК

Тепер до складу груп оповіщення входитимуть лише ті військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, інших відправлятимуть для ротації на фронт.

Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лише учасники бойових дій

"Військовослужбовці ТЦК та СП в групах оповіщення - лише учасники бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Так, зазначається, що в Полтавському обласному ТЦК та СП проводиться робота щодо залучення до складу груп оповіщення лише тих військових, які мають статус учасника бойових дій.

Читайте: У Вінницькому ТЦК спростували інформацію про порушення умов утримання військовозобов’язаних

"Відбираються військовослужбовці, які на власному досвіді знають що таке війна, хто такі російські окупанти і що вони роблять на окупованих територіях, яка ситуація з укомплектованістю війська і мають однозначне розуміння чому кожен чоловік, який придатний до військової служби за станом здоров’я і не має підстав для отримання відстрочки, повинен долучитися до захисту своєї країни. Ці військові працюють з розумінням того, що вони доукомплектовують свої колишні підрозділи, фактично дають змогу хоч трішки перепочити своїм колишнім побратимам", - розповіли в обласному ТЦК.

Також читайте: Буданов виступив проти зниження мобілізаційного віку в Україні

Інші завдання та ротації

Повідомляється, що військовослужбовці, які перебувають на стадії оформлення відповідних документів для отримання статусу учасника бойових дій виконуватимуть інші завдання у складі територіальних центрів комплектування.

Водночас ті, які не брали участі в бойових діях, плануються до ротації для набуття досвіду щодо виконання завдань у бойових підрозділах.

Читайте: Мобілізація потрібна, інакше Україна "просто впаде". Боротьба з "ексцесами" з боку ТЦК триватиме, - Буданов