До груп оповіщення залучатимуть лише учасників бойових дій, - Полтавський ТЦК
Тепер до складу груп оповіщення входитимуть лише ті військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, інших відправлятимуть для ротації на фронт.
Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Лише учасники бойових дій
"Військовослужбовці ТЦК та СП в групах оповіщення - лише учасники бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Так, зазначається, що в Полтавському обласному ТЦК та СП проводиться робота щодо залучення до складу груп оповіщення лише тих військових, які мають статус учасника бойових дій.
"Відбираються військовослужбовці, які на власному досвіді знають що таке війна, хто такі російські окупанти і що вони роблять на окупованих територіях, яка ситуація з укомплектованістю війська і мають однозначне розуміння чому кожен чоловік, який придатний до військової служби за станом здоров’я і не має підстав для отримання відстрочки, повинен долучитися до захисту своєї країни. Ці військові працюють з розумінням того, що вони доукомплектовують свої колишні підрозділи, фактично дають змогу хоч трішки перепочити своїм колишнім побратимам", - розповіли в обласному ТЦК.
Інші завдання та ротації
Повідомляється, що військовослужбовці, які перебувають на стадії оформлення відповідних документів для отримання статусу учасника бойових дій виконуватимуть інші завдання у складі територіальних центрів комплектування.
Водночас ті, які не брали участі в бойових діях, плануються до ротації для набуття досвіду щодо виконання завдань у бойових підрозділах.
а, ось шабуня зі стерненком та козловським та попенко.....
щось там з зіром. всі коти базіліо.
оце тєма.....
участь в бусифікації, перечоркує будь яке ветеранство, а тим більше убд!!!!!
кажу від імені свого родича, ветерана убд з тяжким пораненням!!!!!
А вообще, для участника боевых дий достаточно на второй третьей линии посидеть, и все, ты уже ветеран. Как в ато делали, кум в военкомате, поехал на пару месяцев почилил, приехал обвешался 4.5.0 наклейками и собираешь сабжи с державы за службу. Ну мед. А щас вообще золотая жила в военкоматах(пардон тцк). И ссут в лицо и в уши рассказывают какую-то личь эти речники для умственно отсталых... Страна чудес