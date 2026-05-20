В группы оповещения будут привлекать только участников боевых действий, - Полтавский ТЦК

Группы оповещения ТЦК

Теперь в состав групп оповещения будут входить только те военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, остальных будут отправлять на фронт для ротации.

Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Только участники боевых действий

"Военнослужащие ТЦК и СП в группах оповещения — только участники боевых действий", — говорится в сообщении.

Так, отмечается, что в Полтавском областном ТЦК и СП проводится работа по привлечению в состав групп оповещения только тех военных, которые имеют статус участника боевых действий.

"Отбираются военнослужащие, которые на собственном опыте знают, что такое война, кто такие российские оккупанты и что они делают на оккупированных территориях, какова ситуация с укомплектованностью войск, и имеют однозначное понимание того, почему каждый мужчина, пригодный к военной службе по состоянию здоровья и не имеющий оснований для получения отсрочки, должен присоединиться к защите своей страны. Эти военные работают с пониманием того, что они доукомплектовывают свои бывшие подразделения, фактически дают возможность хоть немного отдохнуть своим бывшим побратимам", — рассказали в областном ТЦК.

Другие задачи и ротации

Сообщается, что военнослужащие, находящиеся на стадии оформления соответствующих документов для получения статуса участника боевых действий, будут выполнять другие задачи в составе территориальных центров комплектования.

В то же время те, кто не принимал участия в боевых действиях, планируются к ротации для приобретения опыта по выполнению задач в боевых подразделениях.

Полтавский ТЦК о группах оповещения

мобілізація (3075) УБД (129) ТЦК (1102) Полтавська область (1398)
«Це ж вже було!»(с)
20.05.2026 16:57 Ответить
Знову настав час ох#ітельних історій.
20.05.2026 16:59 Ответить
Менти почергують на блокпосту в Павлограді місяць і УБД в кишені.
20.05.2026 17:02 Ответить
Положительное только одно. Что смогут дать ухиляндам п*****ды, имея абсолютно моральное превосходство. А дальше всё пойдёт по-прежнему-всё закончится выбиванием денег.
20.05.2026 17:01 Ответить
Я так розумію попасти в ТЦК це тепер найвище просування по службі з усіх можливих з шаленими перспективами покращення матеріального стану на кілька поколінь вперед.
20.05.2026 17:21 Ответить
Це залежить від посади ...
20.05.2026 17:27 Ответить
Хіба що розмір мзди, але не її стабільного надходження.
20.05.2026 17:32 Ответить
Все х..йня Міша. Давай по новой.
20.05.2026 17:01 Ответить
А можна уточнити ? Мєнти , що повинні входити до "груп оповіщення" , також УБД повинні мати ?
20.05.2026 16:59 Ответить
Это несложно. 30 дней, например в Запорожье, и вожделенное УБД в кармане. Но все збс.
20.05.2026 17:01 Ответить
💩👮‍♂️👮‍♀️🤡🐷 ... ну , ви зрозуміли
20.05.2026 17:06 Ответить
людина з контузіями, птср, ні щоб дати їм відновитись - кидаймо їх у конфлікт з цивілами. ну а шо. у них гальмів вже нема..
20.05.2026 17:00 Ответить
Певен на 100% - людині з "контузіями, птср і т.д" дуже важко беде найти спільну мову із "шановними представниками правоохоронних органів"...
20.05.2026 17:09 Ответить
але списатися не можна, бо влк визнає придатним.
а, ось шабуня зі стерненком та козловським та попенко.....
щось там з зіром. всі коти базіліо.
оце тєма.....
20.05.2026 17:18 Ответить
пам'ятаєте, як після другої світової, в сересері була війна ссучених?
участь в бусифікації, перечоркує будь яке ветеранство, а тим більше убд!!!!!
кажу від імені свого родича, ветерана убд з тяжким пораненням!!!!!
20.05.2026 17:09 Ответить
Пиши від імені всіх своїх десятьох родичів, УБД і Героїв України.
20.05.2026 17:26 Ответить
І пошли Артьому Рокітіну красивого, високого кавказця з великим членом.
20.05.2026 17:37 Ответить
А раніше хто там був тоді?
20.05.2026 17:10 Ответить
"Лучшие из худших"(с). Нельзя быть настолько...эм...наивным).
20.05.2026 17:14 Ответить
А теперішніх ТЦКушників куди?
20.05.2026 17:15 Ответить
Нікуди, вони просто куплять собі корочки УДБ і будуть козиряти що "були на фронті".
20.05.2026 17:16 Ответить
Та змініть хоч назву цих груп! Яке ж це оповіщення? Це групи з відлову ухилянтів. Розумію, що "відлов ухилянтів" звучить не надто політкоректно, але тут вже слово за професійними юристами.
20.05.2026 17:17 Ответить
"Свидетели ТЦК", вроде соответствует).
20.05.2026 17:21 Ответить
Оповіщення від слова "повістка". Як раніше було "обілєчіваніє" від слова "білєт".
20.05.2026 17:25 Ответить
Бажано б ще й щоб інваліди були, і аби жінки, щоб забуцати легше було.
20.05.2026 17:27 Ответить
все добре.
20.05.2026 17:35 Ответить
всмислє, в ТЦК уже давно тільки ті що пройшли війну, та/або мають поранення, чи я щось пропустив?
20.05.2026 17:37 Ответить
 
 