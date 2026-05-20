В группы оповещения будут привлекать только участников боевых действий, - Полтавский ТЦК
Теперь в состав групп оповещения будут входить только те военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, остальных будут отправлять на фронт для ротации.
Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Только участники боевых действий
"Военнослужащие ТЦК и СП в группах оповещения — только участники боевых действий", — говорится в сообщении.
Так, отмечается, что в Полтавском областном ТЦК и СП проводится работа по привлечению в состав групп оповещения только тех военных, которые имеют статус участника боевых действий.
"Отбираются военнослужащие, которые на собственном опыте знают, что такое война, кто такие российские оккупанты и что они делают на оккупированных территориях, какова ситуация с укомплектованностью войск, и имеют однозначное понимание того, почему каждый мужчина, пригодный к военной службе по состоянию здоровья и не имеющий оснований для получения отсрочки, должен присоединиться к защите своей страны. Эти военные работают с пониманием того, что они доукомплектовывают свои бывшие подразделения, фактически дают возможность хоть немного отдохнуть своим бывшим побратимам", — рассказали в областном ТЦК.
Другие задачи и ротации
Сообщается, что военнослужащие, находящиеся на стадии оформления соответствующих документов для получения статуса участника боевых действий, будут выполнять другие задачи в составе территориальных центров комплектования.
В то же время те, кто не принимал участия в боевых действиях, планируются к ротации для приобретения опыта по выполнению задач в боевых подразделениях.
а, ось шабуня зі стерненком та козловським та попенко.....
щось там з зіром. всі коти базіліо.
оце тєма.....
участь в бусифікації, перечоркує будь яке ветеранство, а тим більше убд!!!!!
кажу від імені свого родича, ветерана убд з тяжким пораненням!!!!!