Буданов выступил против снижения мобилизационного возраста в Украине

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов высказался против идеи снижения мобилизационного возраста, в частности в отношении призыва граждан в возрасте 18-25 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время интервью The Times.

Впрочем, он подчеркнул, что пополнение войск - жизненно необходимый для Украины процесс.

Что говорит Буданов о мобилизации?

"Если мы просто по механизму мобилизации заберем всех юношей 18-25 лет - мы уничтожим само будущее нашего государства, целое поколение", - ответил глава ОП на вопрос о потенциальном создании резервных сил из граждан этой возрастной категории, которых не будут отправлять на передовую, но которые будут служить на других направлениях.

Ранее Буданов рассказывал, что Украина выполняет минимальный мобилизационный план в течение последних шести месяцев, однако это "довольно сложно".

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Буданов также заявил, что мобилизация необходима, иначе Украина "просто падет". Борьба с "экцессами" со стороны ТЦК будет продолжаться.

Автор: 

Буданов Кирилл (588) мобилизация (3068)
+28
а чого це ви знищите ? ))

тобто ви посилаєте людей на 100% смерть ? - це по Фрейду муданов бовкнув ?
16.05.2026 13:45 Ответить
+27
Тоб то керувати авто, купувати спиртне, завісати у рестораціях та клубах, одружуватися, становитися депутатами та власниками мільярдних статків та мандрувати Світом за кошти "партнерів" і по
- можно.... А захищати Батьківщину у 18 - 25 не можно?? А в сесесер - з 18 йшли на строкову і "бугаї" були, як Рембо...воювали за клятих комуністів по усьому Світу... А тут - козакам не можно....Тоді будемо годувати іншу армію....
16.05.2026 13:44 Ответить
+24
Буданов вірить у дідів 50+....
16.05.2026 13:37 Ответить
Буданов займається політикою..
16.05.2026 14:52 Ответить
Чего вы "палку" с одного "конца" рассматриваете? Снижайте с другого, с 60 до 55. В таком возрасте, каждый месяц ( который тебе Создатель отмерял) равен трем. Или КМУ пусть мудро нахмурит брови и разрешит "дидуганам" выезжать, пока "органы движения" работают.
16.05.2026 14:56 Ответить
от реально, хто такий Буданов зараз ? Ким він себе має ?
16.05.2026 14:59 Ответить
... Голова офісу зеленого президента.... цілий генерал... але розумово вище командира розвідроти так і не піднявся.... А також мрійник ..думаючий зайняти посаду ...де у нього буде Голова Офісу Президента.....))) І повірте.. на вулицях України дуже багато двоногих..які не проти... Ні сьогодняшнього... ні цього!!!
16.05.2026 15:15 Ответить
Як це ким. Він переграв дЄрмака, як свого часу той переграв Богдана, буде вистраювати свої корупційні схеми, розставляти своїх людей...тощо. Коротше - грати свою ігру, може й з прицілом на президентські вибори. Не дарма ж професійний, генерал, глава ГУР поскакав на посаду, по-суті, офісного працівника
16.05.2026 15:21 Ответить
Цікаво, це через Буданова Кауфман наймав спецназ ГУР для вирішення своїх шкурних питань?
(мова про санаторій "Жовтень"). І це під час війни...
16.05.2026 16:06 Ответить
Кандидатом у Президенти України, як тут деякі таваріщі його нам підсовують.
16.05.2026 15:21 Ответить
Буданов не может не понимать, что боеспособность в возрасте 50+, близка к нулю (за редким исключением). Значит, боеспособность ВСУ у генерала Буданова не в приоритете...
16.05.2026 15:17 Ответить
У генерала муданова та його начальника, криворагульного дебіла-наркомана з наполеонівськими амбіціями, план дуже простий - день простояти та ніч протриматись, і так поки вкраїнчики не закінчаться. Після цього накивати п'ятами закордон і на віллі в Ніцці пописувати мемуари про незламно-потужню боротьбу з кацапами, яку йому не дали виграти ухилянти та різноманітне вороже ІПСО
16.05.2026 16:21 Ответить
Авжеж, команди кремля треба чітко виконувати і не злити пуйла під час війни, бо у нього настрій і так паскудний.
16.05.2026 15:18 Ответить
тобто знищувати 25+ це нормально?
16.05.2026 15:20 Ответить
не вірте буданову - це підставка для мінори.
16.05.2026 15:24 Ответить
Вы придурки уже знищили майбутне державы: шашлыками и тем что не предупредили украинцев о начале прямого вторжения.
16.05.2026 15:30 Ответить
@ "ТЦК отримали наказ посилити мобілізаційні заходи три-чотири місяці тому. Кількість груп оповіщення збільшено на 40%", - т.в.о заступника начальника Київського ТЦК Кравченко.
16.05.2026 15:43 Ответить
Видається, що Буланов вирішив трохи пограти в популізм (чи задля власного політичного іміджу, чи на догоду 'генеральній лінії' свого нинішнього керівника та дещо скотився на демагогію. По-перше, за Будановим чомусь мобілізація 25-30 річних не призводить до 'втрати цілого покоління є, а ось мобілізація 22-24 річних обов'язково призведе. По-друге, теза 'про втрату покоління' перегукується з москальською пропагандою про те, що всі мобілізовані українці обов'язково загинуть, але насправді це не так: гине чи стає інвалідами порівняно невеликий відсоток (інакше воювати було б нікому і москалі вже давно стояли на польському, угорському і румунському кордонах). По-третє, в розвиток попередньої тези, втрати серед 20-30 річних, при інших рівних умовах, будуть значно менші, ніж серед 50-60 річних, яких зараз мобілізують, в силу значній різниці у фізичних кондиціях не на користь другої групи. Звичайно, 18-22 річних не варто зразу кидати на нуль через те, що в них дитинство та дурість ще грає в різних частинах тіла, а ось навчати в тилових підрозділах військовій справі цілком розумно.
16.05.2026 16:10 Ответить
В 50+ наші побратими лише і роблять те, що їздять на влк і по лікарнях на консультації. Майже у половини обмежена придатність вже зафіксовано. Направляють в артилерію. Де снаряд з місця розворушити не здатні. Інсульти і інфаркти. Направляють ще в інженерні підрозділи. Останню партію з бзвп на десні повернули половину. Сили витримувати навантаження немає. Хочете мати таку артилерію, яка не стріляє, то ок. Ха ха ха.
16.05.2026 16:16 Ответить
Які тоді можуть бути претензії до того, що бойова задача не виконана? Ха ха ха.
16.05.2026 16:17 Ответить
