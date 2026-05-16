Буданов выступил против снижения мобилизационного возраста в Украине

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов высказался против идеи снижения мобилизационного возраста, в частности в отношении призыва граждан в возрасте 18-25 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время интервью The Times.

Впрочем, он подчеркнул, что пополнение войск - жизненно необходимый для Украины процесс.

Что говорит Буданов о мобилизации?

"Если мы просто по механизму мобилизации заберем всех юношей 18-25 лет - мы уничтожим само будущее нашего государства, целое поколение", - ответил глава ОП на вопрос о потенциальном создании резервных сил из граждан этой возрастной категории, которых не будут отправлять на передовую, но которые будут служить на других направлениях.

Ранее Буданов рассказывал, что Украина выполняет минимальный мобилизационный план в течение последних шести месяцев, однако это "довольно сложно".

