Буданов виступив проти зниження мобілізаційного віку в Україні

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов висловився проти ідеї зменшення мобілізаційного віку, зокрема щодо призову громадян віком 18-25 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв'ю The Times.

Втім він наголосив, що поповнення війська - життєво необхідний для України процес.

Що каже Буданов про мобілізацію?

"Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18-25 років - ми знищимо саме майбутнє для нашої держави, ціле покоління", - відповів глава ОП на запитання про потенційне створення резервних сил з громадян цієї вікової категорії, яких не відправлятимуть на передову, але які служитимуть на інших напрямках.

Раніше Буданов розповідав, що Україна виконує мінімальний мобілізаційний план протягом останніх шести місяців, проте це "доволі складно".

