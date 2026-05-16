Буданов виступив проти зниження мобілізаційного віку в Україні
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов висловився проти ідеї зменшення мобілізаційного віку, зокрема щодо призову громадян віком 18-25 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв'ю The Times.
Втім він наголосив, що поповнення війська - життєво необхідний для України процес.
Що каже Буданов про мобілізацію?
"Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18-25 років - ми знищимо саме майбутнє для нашої держави, ціле покоління", - відповів глава ОП на запитання про потенційне створення резервних сил з громадян цієї вікової категорії, яких не відправлятимуть на передову, але які служитимуть на інших напрямках.
Раніше Буданов розповідав, що Україна виконує мінімальний мобілізаційний план протягом останніх шести місяців, проте це "доволі складно".
Що передувало?
- Як повідомлялося, Буданов також заявив, що мобілізація потрібна, інакше Україна "просто впаде". Боротьба з "ексцесами" з боку ТЦК триватиме.
А матери вывозят своих сыновей до 18 лет
Но вы там живёте в паралельной вселенной походу
(мова про санаторій "Жовтень"). І це під час війни...
Проте, одне діло чоловіки дрбровілно після 60 йдуть мобілізовуватись і їх відразу направляють у ТРО на тилові посади, що гостро потребують людей, а інше - коли вон не хочуть, пручаються мобілізуватись. Тоді цим повинна займатись поліція та ТЦК та СП.
Але вік мобілізації просто повинен бути до 65 включно!
Питання щодо справедливої мобілізації вже давно всі задають і це стосується не тільки мобілізації працівників силових відомств.... Останнім часом купа старих, подекуди хворих, людей і навіть військових задають мені це саме питання, чому я той що народився не в Україні, а в СССР повинен воювати за Україну?, а ті хто народились в Україні молоді люди ні, це повнолітні здорові люди, які мають право голосу, але до 25 років їх не чіпають, а до 22 вони можуть покинути країну... а воювати на примусовій основі мають старики, яким понад 40 років, вони говорять, я не народився в Україні, я народився в СССР, чому я маю воювати за Україну, вони вважають, що ті хто народились в СССР, отримали український паспорт автоматом не маючи альтернативи, мають брати участь у війні лише на добровільній-контрактній основі...