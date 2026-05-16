Буданов виступив проти зниження мобілізаційного віку в Україні

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов висловився проти ідеї зменшення мобілізаційного віку, зокрема щодо призову громадян віком 18-25 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв'ю The Times.

Втім він наголосив, що поповнення війська - життєво необхідний для України процес.

Що каже Буданов про мобілізацію?

"Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18-25 років - ми знищимо саме майбутнє для нашої держави, ціле покоління", - відповів глава ОП на запитання про потенційне створення резервних сил з громадян цієї вікової категорії, яких не відправлятимуть на передову, але які служитимуть на інших напрямках.

Раніше Буданов розповідав, що Україна виконує мінімальний мобілізаційний план протягом останніх шести місяців, проте це "доволі складно".

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Буданов також заявив, що мобілізація потрібна, інакше Україна "просто впаде". Боротьба з "ексцесами" з боку ТЦК триватиме.

Топ коментарі
Тоб то керувати авто, купувати спиртне, завісати у рестораціях та клубах, одружуватися, становитися депутатами та власниками мільярдних статків та мандрувати Світом за кошти "партнерів" і по
- можно.... А захищати Батьківщину у 18 - 25 не можно?? А в сесесер - з 18 йшли на строкову і "бугаї" були, як Рембо...воювали за клятих комуністів по усьому Світу... А тут - козакам не можно....Тоді будемо годувати іншу армію....
16.05.2026 13:44 Відповісти
Буданов вірить у дідів 50+....
16.05.2026 13:37 Відповісти
а чого це ви знищите ? ))

тобто ви посилаєте людей на 100% смерть ? - це по Фрейду муданов бовкнув ?
16.05.2026 13:45 Відповісти
В Бахмуті зараз расія і сересер в одному флаконі. З капіталістичним ухилом. І без мешканців якщо що. Коли немає нікого, то ніхто і не лякається. Ха ха ха.
16.05.2026 15:37 Відповісти
Так пиз#уй до кацапії, потенційне "гарматне м'ясо", поки ше не пізно! На кацапії будеш як сир у маслі купатися; у тебе ж менталітет справжнього кацапа.
16.05.2026 15:32 Відповісти
Та воно і кацап не треба. Буде п'ять хвилин жити замєсто ішака. А в його , якщо вціліле, помешкання заселиться бурять чи осетин. Дебільна вата думає, що кацапи захоплюють їх щоб дати їм халявну пенсію або зарплату. Війна загарбників це особисте збагачення і нічого більше. Тобто прийти і силою забрати все що буде потрібне. Якщо хтось і виживе в окупації, то нехай радується. Ха ха ха.
16.05.2026 16:01 Відповісти
Все буде. Спочатку Зельоним злодіям потрібно протягнути операцію "Зеля виграв чергові вибори". Потім все затягнуть, як удавку на шиї українців.

16.05.2026 14:46 Відповісти
Буданга, війна рано чи пізно закінчиться і прийдеться відповідати на незручні прой*би влади (чонгар, здача заєс, нової каховки і тп) плюс тисячі і тисячі карних справ проти тцк, за все рано чи пізно прийдеться відповідати..війна не вигідна нікому ні економіці ні простим людям, крім кучки зелених підарасів які на цьому зробили колосальний гешефт.
16.05.2026 14:47 Відповісти
У нього і по зливу операції "Авеню" рильце в зеленому пушку, але ми все пам'ятаємо.
16.05.2026 16:02 Відповісти
Баба Буданга то не робила...
...то ж усе її клята конкурентка Баба Вероніка Фєнь-Суй🔮, хтивий д'Єрмакен фюрер💩 і лорд Вальдеморт Той, кого не можна називати, він же Партрет, він же R4, він же ХуЗеФакІс Вова 🍆🍆🍆

нехай вони і відповідають
16.05.2026 18:26 Відповісти
З кім поведешься від того і наберешся , від розвідника нажаль ничого не залишилось , але земаячили політичні перспективи .
16.05.2026 14:50 Відповісти
Они уже заграницей
А матери вывозят своих сыновей до 18 лет
Но вы там живёте в паралельной вселенной походу
16.05.2026 14:51 Відповісти
Тобто, він прямим текстом зізнається, що варіанту вижити (!) у мобілізованих взагалі немає, і якщо вони мобілізують юнаків, то знищать ціле покоління? Офігєнно вони воюють, Жуков у пеклі нервово смалить у сторонці.
16.05.2026 14:52 Відповісти
Після цього нафронтники та політруки дивуються, чому ніхто не хоче йти помирати в м'ясних штурмах совкового дебіла просирського, який розвів в ЗСУ жуковщину в її найгірших проявах
16.05.2026 16:16 Відповісти
Буданов займається політикою..
16.05.2026 14:52 Відповісти
Чего вы "палку" с одного "конца" рассматриваете? Снижайте с другого, с 60 до 55. В таком возрасте, каждый месяц ( который тебе Создатель отмерял) равен трем. Или КМУ пусть мудро нахмурит брови и разрешит "дидуганам" выезжать, пока "органы движения" работают.
16.05.2026 14:56 Відповісти
от реально, хто такий Буданов зараз ? Ким він себе має ?
16.05.2026 14:59 Відповісти
... Голова офісу зеленого президента.... цілий генерал... але розумово вище командира розвідроти так і не піднявся.... А також мрійник ..думаючий зайняти посаду ...де у нього буде Голова Офісу Президента.....))) І повірте.. на вулицях України дуже багато двоногих..які не проти... Ні сьогодняшнього... ні цього!!!
16.05.2026 15:15 Відповісти
Як це ким. Він переграв дЄрмака, як свого часу той переграв Богдана, буде вистраювати свої корупційні схеми, розставляти своїх людей...тощо. Коротше - грати свою ігру, може й з прицілом на президентські вибори. Не дарма ж професійний, генерал, глава ГУР поскакав на посаду, по-суті, офісного працівника
16.05.2026 15:21 Відповісти
Цікаво, це через Буданова Кауфман наймав спецназ ГУР для вирішення своїх шкурних питань?
(мова про санаторій "Жовтень"). І це під час війни...
16.05.2026 16:06 Відповісти
Кандидатом у Президенти України, як тут деякі таваріщі його нам підсовують.
16.05.2026 15:21 Відповісти
Буданов не может не понимать, что боеспособность в возрасте 50+, близка к нулю (за редким исключением). Значит, боеспособность ВСУ у генерала Буданова не в приоритете...
16.05.2026 15:17 Відповісти
У генерала муданова та його начальника, криворагульного дебіла-наркомана з наполеонівськими амбіціями, план дуже простий - день простояти та ніч протриматись, і так поки вкраїнчики не закінчаться. Після цього накивати п'ятами закордон і на віллі в Ніцці пописувати мемуари про незламно-потужню боротьбу з кацапами, яку йому не дали виграти ухилянти та різноманітне вороже ІПСО
16.05.2026 16:21 Відповісти
Авжеж, команди кремля треба чітко виконувати і не злити пуйла під час війни, бо у нього настрій і так паскудний.
16.05.2026 15:18 Відповісти
тобто знищувати 25+ це нормально?
16.05.2026 15:20 Відповісти
не вірте буданову - це підставка для мінори.
16.05.2026 15:24 Відповісти
Вы придурки уже знищили майбутне державы: шашлыками и тем что не предупредили украинцев о начале прямого вторжения.
16.05.2026 15:30 Відповісти
Ну попередили б конкретно, і що це принципово змінило б? Ті, хто мав трохи мізків, весь 21-й рік бачили, що війна дуже ймовірна: стягування російських військ до кордону, агресивний антиукраїнський та ура-патріотичнмй шабаш на москальському ТВ, що стрімко нарощувався протягом року, нарешті систематичні звинувачення ЗСУ у обстрілах російського прикордоння. Мені особисто лише просто не хотілося вірити, що Путлер настільки поїхав розумом, щоб розпочати війну із 45 мільйонною країною із достатньо потужною і чисельною армією. Але коли пройшла інформація, що росіяни та білоруси вивозять посольства та палять документи, то просто гнав від себе думку, що війна ось-ось почнеться, розуміючи, що це саме так (і коли прокинувся під ранок 24-го від вибухів, то зразу зрозумів що це є...).
16.05.2026 16:26 Відповісти
@ "ТЦК отримали наказ посилити мобілізаційні заходи три-чотири місяці тому. Кількість груп оповіщення збільшено на 40%", - т.в.о заступника начальника Київського ТЦК Кравченко.
16.05.2026 15:43 Відповісти
Видається, що Буланов вирішив трохи пограти в популізм (чи задля власного політичного іміджу, чи на догоду 'генеральній лінії' свого нинішнього керівника та дещо скотився на демагогію. По-перше, за Будановим чомусь мобілізація 25-30 річних не призводить до 'втрати цілого покоління є, а ось мобілізація 22-24 річних обов'язково призведе. По-друге, теза 'про втрату покоління' перегукується з москальською пропагандою про те, що всі мобілізовані українці обов'язково загинуть, але насправді це не так: гине чи стає інвалідами порівняно невеликий відсоток (інакше воювати було б нікому і москалі вже давно стояли на польському, угорському і румунському кордонах). По-третє, в розвиток попередньої тези, втрати серед 20-30 річних, при інших рівних умовах, будуть значно менші, ніж серед 50-60 річних, яких зараз мобілізують, в силу значній різниці у фізичних кондиціях не на користь другої групи. Звичайно, 18-22 річних не варто зразу кидати на нуль через те, що в них дитинство та дурість ще грає в різних частинах тіла, а ось навчати в тилових підрозділах військовій справі цілком розумно.
16.05.2026 16:10 Відповісти
В 50+ наші побратими лише і роблять те, що їздять на влк і по лікарнях на консультації. Майже у половини обмежена придатність вже зафіксовано. Направляють в артилерію. Де снаряд з місця розворушити не здатні. Інсульти і інфаркти. Направляють ще в інженерні підрозділи. Останню партію з бзвп на десні повернули половину. Сили витримувати навантаження немає. Хочете мати таку артилерію, яка не стріляє, то ок. Ха ха ха.
16.05.2026 16:16 Відповісти
Які тоді можуть бути претензії до того, що бойова задача не виконана? Ха ха ха.
16.05.2026 16:17 Відповісти
Оці закликачі і підтримувачі мобілізації ніколи не жили місяцями в окопах а тільки в теплих кабінетах, знайомий розповідав як проходив підготовку в яворі , то кожен день майже приїжджав якийсь паркетний генерал з інспекцією і щось там перевіряв.
16.05.2026 16:29 Відповісти
Був піарщик і брехло,а став просто---трепло Буданов,коли понесес відповідальність за те ,що проспав напад кацапів на Україну. "розвідник "хреновий.
16.05.2026 16:58 Відповісти
Вік мобілізації потрібно не зменшувати, а напаки - збільшувати, оскільки цього вимагає сувора реальність. У віці 60-65 років, чоловіки ще досить стабільно можуть виконувати не важкі тилові завдання, або бути у лавах ТРО.
Проте, одне діло чоловіки дрбровілно після 60 йдуть мобілізовуватись і їх відразу направляють у ТРО на тилові посади, що гостро потребують людей, а інше - коли вон не хочуть, пручаються мобілізуватись. Тоді цим повинна займатись поліція та ТЦК та СП.
Але вік мобілізації просто повинен бути до 65 включно!
16.05.2026 16:59 Відповісти
Що значить важкі тилові завдання? З остеохондрозом і високим тиском багато по 50кг не наносишся . Носять бумажки стройові і офіцери. Служба в армії це фізично важка цілодобова робота без вихідних, відпусток, свят і т.д. Для чого взагалі людям жодним чином не дотичним до оборони взагалі говорити про оборону. Брєд. Заключать контракт на 3 роки і після трьох років служби робіть висновок. Ха ха ха.
16.05.2026 17:42 Відповісти
Не можу зрозуміти на яких підставі повнолітні люди 18-22 можуть покинути країну законно, а всі решта 22-60 законно не мають права її залишати? це незаконно
Питання щодо справедливої мобілізації вже давно всі задають і це стосується не тільки мобілізації працівників силових відомств.... Останнім часом купа старих, подекуди хворих, людей і навіть військових задають мені це саме питання, чому я той що народився не в Україні, а в СССР повинен воювати за Україну?, а ті хто народились в Україні молоді люди ні, це повнолітні здорові люди, які мають право голосу, але до 25 років їх не чіпають, а до 22 вони можуть покинути країну... а воювати на примусовій основі мають старики, яким понад 40 років, вони говорять, я не народився в Україні, я народився в СССР, чому я маю воювати за Україну, вони вважають, що ті хто народились в СССР, отримали український паспорт автоматом не маючи альтернативи, мають брати участь у війні лише на добровільній-контрактній основі...
16.05.2026 17:04 Відповісти
Я також за те, що хто не вважає себе громадянином України, а сересере не користуються послугами України. Тобто ніяких пенсій, субсидій, прав, виборів, банків і т.д. Щось потрібно? Контракт. Або всі питання до вашого просраного вами ж сересере. Ха ха ха.
16.05.2026 17:46 Відповісти
Ермак 2-зарвбатывает балы на элохторате,бариста крымский.Как они уже достали...
16.05.2026 17:56 Відповісти
