Мобілізація потрібна, інакше Україна "просто впаде". Боротьба з "ексцесами" з боку ТЦК триватиме, - Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мобілізація в Україні повинна продовжуватися, і пообіцяв боротися зі "ексцесами" з боку військових ТЦК.

Про це він розповів в інтервʼю The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Мобілізація та ТЦК

За словами Буданова, рекрутинг добровольців не здатний перекрити ту кількість військових, яка необхідна для української армії.

"Це неможливо через економічні проблеми й неможливо, тому що після 12 з половиною років війни ніщо не мотивувало таку кількість людей до добровольців", - сказав керівник ОП.

Водночас він пообіцяв боротися зі зловживаннями влади з боку працівників ТЦК під час мобілізації. Однак наголосив: процес мобілізації має продовжуватися.

"На цей момент ми ведемо найстрашнішу повномасштабну, тотальну війну. Війна, в якій беруть участь мільйони. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде", - заявив Буданов.

Ядерний удар з боку РФ

Голова ОП не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару, хоча "Москва технічно здатна його завдати в будь-який момент і на будь-яку відстань".

Дрони на фронті

За словами Буданова, на війні найближчим часом використовуватимуть автономні розумні дрони, прототипи яких Україна вже має. Війна показала слабкість дорогих систем ППО проти дешевих дронів.