Мобілізація потрібна, інакше Україна "просто впаде". Боротьба з "ексцесами" з боку ТЦК триватиме, - Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мобілізація в Україні повинна продовжуватися, і пообіцяв боротися зі "ексцесами" з боку військових ТЦК.

Про це він розповів в інтервʼю The Times.

Мобілізація та ТЦК

За словами Буданова, рекрутинг добровольців не здатний перекрити ту кількість військових, яка необхідна для української армії.

"Це неможливо через економічні проблеми й неможливо, тому що після 12 з половиною років війни ніщо не мотивувало таку кількість людей до добровольців", - сказав керівник ОП.

  • Водночас він пообіцяв боротися зі зловживаннями влади з боку працівників ТЦК під час мобілізації. Однак наголосив: процес мобілізації має продовжуватися.

"На цей момент ми ведемо найстрашнішу повномасштабну, тотальну війну. Війна, в якій беруть участь мільйони. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде", - заявив Буданов.

Ядерний удар з боку РФ

Голова ОП не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару, хоча "Москва технічно здатна його завдати в будь-який момент і на будь-яку відстань".

Дрони на фронті

За словами Буданова, на війні найближчим часом використовуватимуть автономні розумні дрони, прототипи яких Україна вже має. Війна показала слабкість дорогих систем ППО проти дешевих дронів.

Топ коментарі
+40
впаде, якщо одні будуть воювати а інші красти
15.05.2026 17:14 Відповісти
+33
Як запобіжуть від "падіння України" ті яких на 40 відсотків більше стало груп оповіщення в Києві? Що вони роблять?
15.05.2026 17:12 Відповісти
+33
Франціско Солано Лопес, президент Парагваю, який думав що війну виграє постійна мобілізація. Тому на фронт тягнули всіх, включно з дітьми.
Після війни, в країні залишилось 30 тисяч чоловічого населення. Війну Парагвай програв.

15.05.2026 17:18 Відповісти
Потужно просрали тисячі бійців на штурмах посадок та контрнаступах на мінні поля, тепер надо їм мясо.
15.05.2026 18:10 Відповісти
Вишенькою на цьому м'ясному торті сидить сирок якого і не думають знімати
15.05.2026 19:21 Відповісти
Запізнився на 4 роки... а якщо подумати то рахуючі з 14 року , то на 12 років..Ви там на банковій війну на місяці розписали як і ТЦК... Спробуй но без напряги мільони баксів заробити ( якщо областний центр) без мозолів і поту..) і сон нормальний.. ніщо не болить... Дружина від кутюр одягнена, дітки теж.. Що ж ви українців за рабів маєте?? навіщо поділили на рабів і богатих ?? Раби сьогодні дивлячись на відкупних по домівках сидять.. бо теж люди... Страшно якщо фронт впаде ..дуже страшно.. Українці винні в меншій мірі.. Вас попереджували і Янека ставили в приклад.. не дійшло..Династія будується.. Інваліди штампуються..Тігіпко у Воскрєсє Буданова молоком буйволиць відпоює..Здоровя вам
15.05.2026 18:19 Відповісти
Буданов, як не парадоксально - правий!
Влаштуйте декілька місячних облав по фахових коледжах, особливо регіональних, сільських, та університетах, де "вчаться" 25-55+, й набирете ще 2-і дивізії з числа "здобувачів" освіти, що навіть викладачів своїх в очі не бачили, та не знають, де знаходиться їх заклад освіти!
15.05.2026 18:26 Відповісти
Чинна влада не справляється зі своїми обов'язками і повинна піти у відставку в повному складі від розвідників і президента ( але тільки від слова "розводити") до чаклунок і гадалок, тобто слід читати між строками "влади в Україні як такої вже немає є узурпація фактично, в своїх особистих інтересах" якщо у ішака є хоч трохи совісті він повинен сам скласти обов'язки.
15.05.2026 18:28 Відповісти
470тис. Ментів. Бери...
15.05.2026 18:36 Відповісти
Вони не переживають що Україна може впасти в просто спокійно грабують і безчинствують в три горла.
15.05.2026 18:48 Відповісти
Нарешті силовики почнуть воювати...
15.05.2026 18:51 Відповісти
А взагалі навіщо мобілізація? Скоро же кава в Криму і ось ось травневі шашлики будуть, я наприклад чекаю.
15.05.2026 19:03 Відповісти
А чому розмінували чонгар в акурат перед вторгненням? А чому за три дні з нової каховки вивезли всю зброю? Чому заєс була беззахисна? Чому одна компанія в січні 2022 спокійно жерла в три горла в буковелі і ні на що не реагувала?...ще буде отакого дуже багато "чому"..а потім караул на нас напали, йдіть нас захищайте, а ми будемо каву в Криму скоро пити і жерти травневі шашлики..
15.05.2026 19:06 Відповісти
то мобілізуйся, на.уя тебе в тому оп?
15.05.2026 19:38 Відповісти
Країна впаде якщо її не перестануть підривати з середини геніальними рішеннями проводити мобілізацію методами "лихих 90-тих".
15.05.2026 19:53 Відповісти
Список країн, у які Росія експортувала зерно наприкінці 2025 року (яке Україна вважає вкраденим): Єгипет, Бангладеш, Туреччина, Сирія, Ліван, Саудівська Аравія, В'єтнам, балканські країни, Північний Кіпр...

Як думаєте, скільком країнам Зеленський та його влада загрожували санкціями Європи?
15.05.2026 19:54 Відповісти
Мобілізацію просрав ішак, як і все інше. Тож, звертайтайся до цього обкуреного мудака!
15.05.2026 20:35 Відповісти
Кожен сраний стратег вважає, що в всіх проблемах винні робітники і селяни. Вони ніц не говорять про страшне злодійство, корупцію, мородерство, бездарність командирів, які тисячами гонять солдатів на м'ясні штурми, нічого не говорять, що командири відносяться до солдатів, як до рабів. Чому українців утилізують на фронта, а в той же час завозять індусів. Чому не наймають іноземних найманців, які готові воювати за плату. На їхнє утримання в Україні достатньо коштів. Фахівці робили розрахунки, для утримання 200 000 найманців потрібно всього навсього 7 мілярдів доларів на рік. Але українців дешевше виловлювати, як собак і кидати в м'ясні штурми. Знищення українців така задача стоїть перед зеленими ліквідаторами і на їх місце завезення індусів.
15.05.2026 20:36 Відповісти
Це йому шоблі. риг Тігіпко написав
15.05.2026 22:26 Відповісти
Буданга, мобілізація просрана на сто відсотків ішаком, зараз йде бусифікація, тобто посилання тупо на смерть, або простими словами геноцид простих українців, багаті як жили так і живуть.
16.05.2026 00:16 Відповісти
