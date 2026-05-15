Мобілізація потрібна, інакше Україна "просто впаде". Боротьба з "ексцесами" з боку ТЦК триватиме, - Буданов
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мобілізація в Україні повинна продовжуватися, і пообіцяв боротися зі "ексцесами" з боку військових ТЦК.
Про це він розповів в інтервʼю The Times, інформує Цензор.НЕТ.
Мобілізація та ТЦК
За словами Буданова, рекрутинг добровольців не здатний перекрити ту кількість військових, яка необхідна для української армії.
"Це неможливо через економічні проблеми й неможливо, тому що після 12 з половиною років війни ніщо не мотивувало таку кількість людей до добровольців", - сказав керівник ОП.
- Водночас він пообіцяв боротися зі зловживаннями влади з боку працівників ТЦК під час мобілізації. Однак наголосив: процес мобілізації має продовжуватися.
"На цей момент ми ведемо найстрашнішу повномасштабну, тотальну війну. Війна, в якій беруть участь мільйони. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде", - заявив Буданов.
Ядерний удар з боку РФ
Голова ОП не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару, хоча "Москва технічно здатна його завдати в будь-який момент і на будь-яку відстань".
Дрони на фронті
За словами Буданова, на війні найближчим часом використовуватимуть автономні розумні дрони, прототипи яких Україна вже має. Війна показала слабкість дорогих систем ППО проти дешевих дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Влаштуйте декілька місячних облав по фахових коледжах, особливо регіональних, сільських, та університетах, де "вчаться" 25-55+, й набирете ще 2-і дивізії з числа "здобувачів" освіти, що навіть викладачів своїх в очі не бачили, та не знають, де знаходиться їх заклад освіти!
Як думаєте, скільком країнам Зеленський та його влада загрожували санкціями Європи?