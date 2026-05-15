У Києві на 40% збільшена кількість груп ТЦК

У Києві протягом останніх кількох місяців суттєво посилили мобілізаційні заходи — кількість груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки збільшено приблизно на 40%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив в.о. заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко.

У столиці розширили систему груп оповіщення

За словами Кравченка, посилення триває останні три-чотири місяці та пов’язане з вимогами щодо підвищення ефективності мобілізаційних заходів. Він зазначив, що збільшено як кількість самих груп оповіщення, так і штатну чисельність їх учасників.

Також, за його словами, відбулася реорганізація структури: замість роти охорони в ТЦК створили взвод охорони та взвод оповіщення, що дозволило розширити можливості для виконання завдань.

Як працюють групи оповіщення

Кравченко пояснив, що групи оповіщення формуються спільно органами місцевого самоврядування та ТЦК і СП. Їхнє завдання — вручення повісток військовозобов’язаним і проведення заходів військового обліку. До таких груп можуть входити представники ТЦК, місцевих органів влади, ОСББ та військовослужбовці бойових підрозділів.

