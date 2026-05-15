У Києві на 40% збільшена кількість груп ТЦК

У Києві різко посилили мобілізацію: кількість груп ТЦК збільшать на 40%

У Києві протягом останніх кількох місяців суттєво посилили мобілізаційні заходи — кількість груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки збільшено приблизно на 40%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив в.о. заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко.

У столиці розширили систему груп оповіщення

За словами Кравченка, посилення триває останні три-чотири місяці та пов’язане з вимогами щодо підвищення ефективності мобілізаційних заходів. Він зазначив, що збільшено як кількість самих груп оповіщення, так і штатну чисельність їх учасників.

Також, за його словами, відбулася реорганізація структури: замість роти охорони в ТЦК створили взвод охорони та взвод оповіщення, що дозволило розширити можливості для виконання завдань.

Як працюють групи оповіщення

Кравченко пояснив, що групи оповіщення формуються спільно органами місцевого самоврядування та ТЦК і СП. Їхнє завдання — вручення повісток військовозобов’язаним і проведення заходів військового обліку. До таких груп можуть входити представники ТЦК, місцевих органів влади, ОСББ та військовослужбовці бойових підрозділів.

Київ (20693) ТЦК та СП (1148)
Скоро всюди будуть одні баби та індуси/бангладешці/інші не українці.
І мєнти з ТЦКунамі
Давно начасі. На виході кожної станції метро треба поставити блокпост із фільтрацією всіх чоловіків 20-60 років. Наберуть штурмовиків на три роки наперед. Зараз дуже багато ухилянтів подалося до Києва - у мегаполісі легше зховатись.
Повертайся в Україну "німчура" погана. Кукурікаєш там з Дрездена.
бери трохи західного напрямку - Франкфурт, сиджу в барі п'ю крафтове пиво з ковбасками.
Не вдавися.
Допивай та у ЗСУ, давно начасі. Дебра Биттенсор буде користуватися популярністю у війську серед рядового складу.
І ще не подавився?
Ботва вам методички нові підсунули? Але це кукурікання я ще чув в 2024 році
То може сам в Україну повернешься, птздло?
Рота охорони, взвод охорони, відділення охорони+ заступники , скільки ж дармоїдів, вони хоч податки платять?
Краще: вони платять владі хабарі за можливість брати хабарі з цивільних. Тому їх так багато.
Податки з зарплатні, отриманої з податків?
Ну от , выходить навіть паразит який паразитує на дереві приносить більшу користь чим оці оповішувачі...я розумію виробників чогось , зробили продукцію продали отримали прибуток і з них податки ось це і є головний двигун економік всіх країн світу, але не в нас , роздують штат клоунів, блазнів, оповішувачів а потім дивуються чого це так мало людей в Україні працює, нарід жріть повною ложкою свій вирок.
Цікаво чотириразовий ухилянт покладав квіти біля зруйнованого будинку, чого його не затримала група соціального оповіщення? Ну він же ухилянт, так?
При цьому він не просто не оновив дані, він зухвало "відкосив" від чотирьох повісток.
А це вже кримінал.
Він не просто відкосив, він зірвав мобілізацію заявивши на усю Україну що він "никому ничего не должен кроме своих родителей". Ще один кримінал.
Коли приходили повісти у 2014 році ця криворогульня записувала відосік у москві з червоної площі!Забули?
Дивлюсь самі патріоти у коментарях зібрались......
Самі щирі патріоти зібралися в Монако. Вони там щодня вдягають до ресторану вишиванку і хором співають "Червону калину".
ті само сабой. нажаль наш найвеличніший не пропускає мою петицію про обмеження у виборчих правах ухилянтів як закордонних так і внутрішніх...
На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались. (с)
кількість жертв київських оповіщувачів - державна таємниця?
"Війна все спише", "баби еще нарожают".
Война это стимул если что и после нее будет бум рождаемости,чтобы популяцию восполнить..
В Україні не буде жодного буму, а виїдуть усі, хто хоч трохи вміє працювати в ЄС.
Ваша наївність так зворушує... 😂
Буде бум народжуваності серед привезених сюди чорносраких нацменів, тут ти правий безумовно
Тисячі і тисячі, ось , буряти вже прийшли але є нюанс..
Ну значить так само зросте і кількість нападів на тцкашників.
Хоч на 100 відсотків зросте їхня кількість, напади на них на жаль ніхто не відміняв, мені просто цікаво у державі є зайві кошти щоб тримати оцих соціальних працівників?
Так видали ж кредит в 90 млрд)
На Печерську банковій, конча заспі теж ходять тцк по вулиці?
Пришла разнарядка с центрач партия выполняет
А з чого таке яре обурення!?
Згадаймо тих, хто ще з 2022 року боронить Україну, хто й досі в окопах на передовій й подувмки мріє про ротацію, про рідних, домівку хоча б на день, а тепер подивимось на тих, хто щодня робить вигляд, що нічого не відбувається, думає аби не я, аби не мене, вдає з себе "патужного здобувача освіти, - студена" коледжу або ЗВО в 45 років навть не знаючи де він знаходиться, або "надталановитого прохфесора" в 32-56 років, що вже 3-й або 5-й раз у аспірантурі чи докторантурі й вже три або п'ять нікому не потрібні дисертації захистив!
Чи може Ви не пам'ятаєте повномасштабне вторгнення армії рф в Київ, Житомирську трасу, Ірпінь, Гостомель, Бучу?!
Так поїдьте й подивіться та задайте самі собі запитання, а що я зробив зараз, сьогодні для України, для своєї родини, для своїх дітей, онуків, батьків, щоб вони не загинули від рук супостата?!
Буданов все чітко окреслив - максимальна мобілізація всьго чоловічого й частково жіночого (військовозобов'язаного) населення!
В Німеччині, Польші, Литві, Латвії, Єстонії, Бельгії, Нідерлагдах, Данії ніхто нікого не виловлює і не примушує. Там суворий і чіткий закон - повинен (повинна) стати до лав війська і крапка!
Вийди на вулицю подивись які машини їздять і хто на зупинці стоїть..Подивись бо може ти не бачив .
...задайте самі собі запитання, а що я зробив зараз, сьогодні для України...

Зроби простіше, почни з себе. Що ти зробила "сьогодні для України"? Ну давай, 100500 відмазок - жінка, багатодітна мати, бабуся, інвалід, 95 років..... а простіше, сидиш сракою на теплому дивані і лазиш по хворумам з псевдопатріотичними гаслами
а що я зробив зараз, сьогодні для України Смердить совком!
Тобі, курво Україна смердить?! То п*здуй до пуйла в масковію, гнидо прокляте!
Вбородьбі рашки проти рашки точно переможе-рашка!
Тобі, курво Україна смердить?! То п*здуй до пуйла в масковію, Це калька з російського- Не нравится Россия - вали в своё США!
****, США Україні хоча б партнер, а ти - гнидо,
Україну лайном обмазуєш, бот масковський!
а що я зробив зараз, сьогодні для України Смердить совком!
А хто такий ВОВА?
Исправленный вариант:
В Німеччині, Польші, Литві, Латвії, Єстонії, Бельгії, Нідерлагдах, Данії ніхто нікого не виловлює і не примушує. Там суворий і чіткий закон - повинен (повинна) стати до лав війська і крапка! Армия почти всегда контрактная, попасть туда весьма сложно и нужно обладать действительно хорошим здоровьем. Цель мед. комиссии отбраковывать при малейших сомнениях, а не взять того, кто может умереть сразу после медкомиссии.
За словами Канцлера Німеччини Мерца, їм вже не до пребірок рекрутів.
Не вистачає особового складу в Бундесвері, а ймовірність нападу рф, за прогнозами того ж Брюселя - 80%! Тому все змінилось протягом одного місяця.
Вся цивілізована Європа вичиться воювати!
Исправленный вариант:
За словами Канцлера Німеччини Мерца, їм вже не до пребірок рекрутів. присутствует кадровый дефицит и с этим нужно что-то делать.
А ось і представниця "1000 геббельсовських голосів" зеленого покидька підіспіла
Якщо даже мобілізують всіх до одного українця, то ротації не буде. Зелені ліквідатори не для цього розкрадають все, що тільки можна вкрасти. А з такою владою війни не виграти.
1. Я теж ні за які манатки не згодився б на перевід дослужувати в ТЦК. Куди завгодно, хоч в СЗЧ, але не в ТЦК. Причина проста - в перший же день нарвуся на внутрішній конфлікт. Це трансцендентальне протистояння між бойовими і тиловими. Мамкиним бубочкам не зрозуміти.

2. Зараз 95% тих, хто після БЗВП зараховується в бойові частини - такий контингент, з яким ніколи й не пересікався в цивільному житті. Реально хворі люди. Хворі - не вміють написати своє прізвище. Наркомани, псіхи, такі ушльопки. З під яких сміттєвих контейнерів їх повитягували - хз.
Давно за це кажемо - облави по фітнес-центрам, по ресторанам, по офісам шарашкіних торгівельних та маркетингових контор. Так повинно бути правильно.
Зняти бронювання з тих усіх фірмочок (колись дивився на Work.ua з бронюванням).
Нахрєна бронювання мерчендайзеру шо по маркетам горілку розставляє?
Чи артистам погорілих театрів?
Чи таксістам?
Чи офіціантам?
Чи юристам шо вміють лише ЛТДшки реєструвати?
Чи маркетологам з економістами та дизайнерами?
Сонечки, ви потрібні в ЗСУ!
Велкам ту в нашу родину!
А скажіть мені, нахрена давати відстрочк "здобувачам освіти" в 25-55+, що лише формально "вчаться" у коледжах, університетах навіть не знаючи де вони знаходяться?! Особливо цінуються так звані захалустні навчальні заклади, у якихось бувших райцентрах або навіть в селах!
По друге, в Україні так званих "науковців", аля-пофесорів, що створюють вигляд надпатужної "науки" та "супер-потужної" освітньої діяльності - греблю гати. Мабуть в тому приславутому МОН точно з 3500 набереться, й це лише чоловіків призивного віку. А тому, хіба на їх місце не можуть прийти жінки? Чи саме жінки повинні стати за кулемети нічних вогневих мобільних груп, як це вже є у Харкові, Полтаві, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, а чоловічки й далі яйця грітимуть на диванах, хизуючись у пивнушах, як би вони могли Шахеди валити?!
То може вже час кінчати з цим?
Тотальні облави треба поширювати й на коледжі, ЗВО! Там кодло осіло, що ховається за спинами справжніх Героїв України!
Так! Багато хто не буде згодин з моїм дописом. Але казати 60-ти річному пенсіонеру, що йому треба звернутись в ТЦК та СП щоб йти служити, бо він ще так нічого собі по здоров'ю, і навіть ще "ого-го", а 25-55+ будуть своїх жінок кохати та пиво пити?!
Ні, так точно не буде!
Ви що не розумієте? Це відкуплені, тобто заплатили за посаду чималенькі гроші і чилять, а хватати бідняків з вулиць в окопи, не робота , казка!
Бідняк же не зажине в окоп ТЦКуна.
А візьми мажора, то завтра й очільник ОТЦК піде на "0"!
Тварі. Горіть в пеклі
а на передовій значить поміняти хлопців нема ким, так Зебільні мразі геноцидники?
У Києві на 40% збільшена кількість груп ТЦК = Трудові мігранти в Україні
формуються спільно органами місцевого самоврядування -- привет от народа мэрам, всем жлоб-чинушам в мэриях и РДА
Ось і вся мобілізаційна реформа
Офіцер територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Святошинського району Києва Роман Данилишин задекларував 4716 "монет" криптовалюти Ethereum (ETH). У перерахунку це близько 440 мільйонів гривень.

Після публікацій у ЗМІ співробітник ТЦК поновив свою декларацію. Раніше він вказував 4716 ETH за заниженою вартістю, а в оновленій декларації та сама сума тепер відображається в USDT.

"Ситуація перевірялась, людина помилилась. Вона на наступний день внесла правки. Проведена перевірка. У нас немає питань", - т.в.о. заступника начальника Київського міський ТЦК та СП Валерій Кравченко
