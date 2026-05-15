У Києві на 40% збільшена кількість груп ТЦК
У Києві протягом останніх кількох місяців суттєво посилили мобілізаційні заходи — кількість груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки збільшено приблизно на 40%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив в.о. заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко.
У столиці розширили систему груп оповіщення
За словами Кравченка, посилення триває останні три-чотири місяці та пов’язане з вимогами щодо підвищення ефективності мобілізаційних заходів. Він зазначив, що збільшено як кількість самих груп оповіщення, так і штатну чисельність їх учасників.
Також, за його словами, відбулася реорганізація структури: замість роти охорони в ТЦК створили взвод охорони та взвод оповіщення, що дозволило розширити можливості для виконання завдань.
Як працюють групи оповіщення
Кравченко пояснив, що групи оповіщення формуються спільно органами місцевого самоврядування та ТЦК і СП. Їхнє завдання — вручення повісток військовозобов’язаним і проведення заходів військового обліку. До таких груп можуть входити представники ТЦК, місцевих органів влади, ОСББ та військовослужбовці бойових підрозділів.
А це вже кримінал.
Згадаймо тих, хто ще з 2022 року боронить Україну, хто й досі в окопах на передовій й подувмки мріє про ротацію, про рідних, домівку хоча б на день, а тепер подивимось на тих, хто щодня робить вигляд, що нічого не відбувається, думає аби не я, аби не мене, вдає з себе "патужного здобувача освіти, - студена" коледжу або ЗВО в 45 років навть не знаючи де він знаходиться, або "надталановитого прохфесора" в 32-56 років, що вже 3-й або 5-й раз у аспірантурі чи докторантурі й вже три або п'ять нікому не потрібні дисертації захистив!
Чи може Ви не пам'ятаєте повномасштабне вторгнення армії рф в Київ, Житомирську трасу, Ірпінь, Гостомель, Бучу?!
Так поїдьте й подивіться та задайте самі собі запитання, а що я зробив зараз, сьогодні для України, для своєї родини, для своїх дітей, онуків, батьків, щоб вони не загинули від рук супостата?!
Буданов все чітко окреслив - максимальна мобілізація всьго чоловічого й частково жіночого (військовозобов'язаного) населення!
В Німеччині, Польші, Литві, Латвії, Єстонії, Бельгії, Нідерлагдах, Данії ніхто нікого не виловлює і не примушує. Там суворий і чіткий закон - повинен (повинна) стати до лав війська і крапка!
Зроби простіше, почни з себе. Що ти зробила "сьогодні для України"? Ну давай, 100500 відмазок - жінка, багатодітна мати, бабуся, інвалід, 95 років..... а простіше, сидиш сракою на теплому дивані і лазиш по хворумам з псевдопатріотичними гаслами
Україну лайном обмазуєш, бот масковський!
В Німеччині, Польші, Литві, Латвії, Єстонії, Бельгії, Нідерлагдах, Данії ніхто нікого не виловлює і не примушує.
Там суворий і чіткий закон - повинен (повинна) стати до лав війська і крапка!Армия почти всегда контрактная, попасть туда весьма сложно и нужно обладать действительно хорошим здоровьем. Цель мед. комиссии отбраковывать при малейших сомнениях, а не взять того, кто может умереть сразу после медкомиссии.
Не вистачає особового складу в Бундесвері, а ймовірність нападу рф, за прогнозами того ж Брюселя - 80%! Тому все змінилось протягом одного місяця.
Вся цивілізована Європа вичиться воювати!
За словами Канцлера Німеччини Мерца,
їм вже не до пребірок рекрутів.присутствует кадровый дефицит и с этим нужно что-то делать.
2. Зараз 95% тих, хто після БЗВП зараховується в бойові частини - такий контингент, з яким ніколи й не пересікався в цивільному житті. Реально хворі люди. Хворі - не вміють написати своє прізвище. Наркомани, псіхи, такі ушльопки. З під яких сміттєвих контейнерів їх повитягували - хз.
Давно за це кажемо - облави по фітнес-центрам, по ресторанам, по офісам шарашкіних торгівельних та маркетингових контор. Так повинно бути правильно.
Зняти бронювання з тих усіх фірмочок (колись дивився на Work.ua з бронюванням).
Нахрєна бронювання мерчендайзеру шо по маркетам горілку розставляє?
Чи артистам погорілих театрів?
Чи таксістам?
Чи офіціантам?
Чи юристам шо вміють лише ЛТДшки реєструвати?
Чи маркетологам з економістами та дизайнерами?
Сонечки, ви потрібні в ЗСУ!
Велкам ту в нашу родину!
По друге, в Україні так званих "науковців", аля-пофесорів, що створюють вигляд надпатужної "науки" та "супер-потужної" освітньої діяльності - греблю гати. Мабуть в тому приславутому МОН точно з 3500 набереться, й це лише чоловіків призивного віку. А тому, хіба на їх місце не можуть прийти жінки? Чи саме жінки повинні стати за кулемети нічних вогневих мобільних груп, як це вже є у Харкові, Полтаві, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, а чоловічки й далі яйця грітимуть на диванах, хизуючись у пивнушах, як би вони могли Шахеди валити?!
То може вже час кінчати з цим?
Тотальні облави треба поширювати й на коледжі, ЗВО! Там кодло осіло, що ховається за спинами справжніх Героїв України!
Так! Багато хто не буде згодин з моїм дописом. Але казати 60-ти річному пенсіонеру, що йому треба звернутись в ТЦК та СП щоб йти служити, бо він ще так нічого собі по здоров'ю, і навіть ще "ого-го", а 25-55+ будуть своїх жінок кохати та пиво пити?!
Ні, так точно не буде!
А візьми мажора, то завтра й очільник ОТЦК піде на "0"!
Після публікацій у ЗМІ співробітник ТЦК поновив свою декларацію. Раніше він вказував 4716 ETH за заниженою вартістю, а в оновленій декларації та сама сума тепер відображається в USDT.
"Ситуація перевірялась, людина помилилась. Вона на наступний день внесла правки. Проведена перевірка. У нас немає питань", - т.в.о. заступника начальника Київського міський ТЦК та СП Валерій Кравченко