В Киеве на 40% увеличено количество групп ТЦК

В Киеве в течение последних нескольких месяцев значительно усилили мобилизационные меры - количество групп оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки увеличено примерно на 40%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил и.о. заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В столице расширили систему групп оповещения

По словам Кравченко, усиление продолжается последние три-четыре месяца и связано с требованиями по повышению эффективности мобилизационных мер. Он отметил, что увеличено как количество самих групп оповещения, так и штатная численность их участников.

Также, по его словам, произошла реорганизация структуры: вместо роты охраны в ТЦК создали взвод охраны и взвод оповещения, что позволило расширить возможности для выполнения задач.

Как работают группы оповещения

Кравченко пояснил, что группы оповещения формируются совместно органами местного самоуправления и ТЦК и СП. Их задача - вручение повесток военнообязанным и проведение мер военного учета. В такие группы могут входить представители ТЦК, местных органов власти, ОСМД и военнослужащие боевых подразделений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество обращений о нарушении прав во время мобилизации выросло в 333 раза, - Лубинец. ВИДЕО