В Киеве на 40% увеличено количество групп ТЦК

В Киеве резко усилили мобилизацию: количество групп ТЦК увеличат на 40%

В Киеве в течение последних нескольких месяцев значительно усилили мобилизационные меры - количество групп оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки увеличено примерно на 40%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил и.о. заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко.

В столице расширили систему групп оповещения

По словам Кравченко, усиление продолжается последние три-четыре месяца и связано с требованиями по повышению эффективности мобилизационных мер. Он отметил, что увеличено как количество самих групп оповещения, так и штатная численность их участников.

Также, по его словам, произошла реорганизация структуры: вместо роты охраны в ТЦК создали взвод охраны и взвод оповещения, что позволило расширить возможности для выполнения задач.

Как работают группы оповещения

Кравченко пояснил, что группы оповещения формируются совместно органами местного самоуправления и ТЦК и СП. Их задача - вручение повесток военнообязанным и проведение мер военного учета. В такие группы могут входить представители ТЦК, местных органов власти, ОСМД и военнослужащие боевых подразделений.

Скоро всюди будуть одні баби та індуси/бангладешці/інші не українці.
І мєнти з ТЦКунамі
Давно начасі. На виході кожної станції метро треба поставити блокпост із фільтрацією всіх чоловіків 20-60 років. Наберуть штурмовиків на три роки наперед. Зараз дуже багато ухилянтів подалося до Києва - у мегаполісі легше зховатись.
Повертайся в Україну "німчура" погана. Кукурікаєш там з Дрездена.
бери трохи західного напрямку - Франкфурт, сиджу в барі п'ю крафтове пиво з ковбасками.
Не вдавися.
Допивай та у ЗСУ, давно начасі. Дебра Биттенсор буде користуватися популярністю у війську серед рядового складу.
І ще не подавився?
Ботва вам методички нові підсунули? Але це кукурікання я ще чув в 2024 році
То може сам в Україну повернешься, птздло?
Рота охорони, взвод охорони, відділення охорони+ заступники , скільки ж дармоїдів, вони хоч податки платять?
15.05.2026 14:55 Ответить
Краще: вони платять владі хабарі за можливість брати хабарі з цивільних. Тому їх так багато.
15.05.2026 15:00 Ответить
Податки з зарплатні, отриманої з податків?
15.05.2026 15:45 Ответить
Ну от , выходить навіть паразит який паразитує на дереві приносить більшу користь чим оці оповішувачі...я розумію виробників чогось , зробили продукцію продали отримали прибуток і з них податки ось це і є головний двигун економік всіх країн світу, але не в нас , роздують штат клоунів, блазнів, оповішувачів а потім дивуються чого це так мало людей в Україні працює, нарід жріть повною ложкою свій вирок.
Цікаво чотириразовий ухилянт покладав квіти біля зруйнованого будинку, чого його не затримала група соціального оповіщення? Ну він же ухилянт, так?
15.05.2026 14:57 Ответить
При цьому він не просто не оновив дані, він зухвало "відкосив" від чотирьох повісток.
А це вже кримінал.
Він не просто відкосив, він зірвав мобілізацію заявивши на усю Україну що він "никому ничего не должен кроме своих родителей". Ще один кримінал.
Коли приходили повісти у 2014 році ця криворогульня записувала відосік у москві з червоної площі!Забули?
Дивлюсь самі патріоти у коментарях зібрались......
15.05.2026 15:08 Ответить
Самі щирі патріоти зібралися в Монако. Вони там щодня вдягають до ресторану вишиванку і хором співають "Червону калину".
15.05.2026 15:50 Ответить
ті само сабой. нажаль наш найвеличніший не пропускає мою петицію про обмеження у виборчих правах ухилянтів як закордонних так і внутрішніх...
15.05.2026 16:01 Ответить
На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались. (с)
кількість жертв київських оповіщувачів - державна таємниця?
15.05.2026 15:10 Ответить
Згадаймо тих, хто ще з 2022 року боронить Україну, хто й досі в окопах на передовій й подувмки мріє про ротацію, про рідних, домівку хоча б на день, а тепер подивимось на тих, хто щодня робить вигляд, що нічого не відбувається, думає аби не я, аби не мене, вдає з себе "патужного здобувача освіти, - студена" коледжу або ЗВО в 45 років навть не знаючи де він знаходиться, або "надталановитого прохфесора" в 32-56 років, що вже 3-й або 5-й раз у аспірантурі чи докторантурі й вже три або п'ять нікому не потрібні дисертації захистив!
Чи може Ви не пам'ятаєте повномасштабне вторгнення армії рф в Київ, Житомирську трасу, Ірпінь, Гостомель, Бучу?!
Так поїдьте й подивіться та задайте самі собі запитання, а що я зробив зараз, сьогодні для України, для своєї родини, для своїх дітей, онуків, батьків, щоб вони не загинули від рук супостата?!
Буданов все чітко окреслив - максимальна мобілізація всьго чоловічого й частково жіночого (військовозобов'язаного) населення!
В Німеччині, Польші, Литві, Латвії, Єстонії, Бельгії, Нідерлагдах, Данії ніхто нікого не виловлює і не примушує. Там суворий і чіткий закон - повинен (повинна) стати до лав війська і крапка!
В Німеччині, Польші, Литві, Латвії, Єстонії, Бельгії, Нідерлагдах, Данії ніхто нікого не виловлює і не примушує. Там суворий і чіткий закон - повинен (повинна) стати до лав війська і крапка! Армия почти всегда контрактная, попасть туда весьма сложно и нужно обладать действительно хорошим здоровьем. Цель мед. комиссии отбраковывать при малейших сомнениях, а не взять того, кто может умереть сразу после медкомиссии.
За словами Канцлера Німеччини Мерца, їм вже не до пребірок рекрутів.
Не вистачає особового складу в Бундесвері, а ймовірність нападу рф, за прогнозами того ж Брюселя - 80%! Тому все змінилось протягом одного місяця.
Вся цивілізована Європа вичиться воювати!
Офіцер територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Святошинського району Києва Роман Данилишин задекларував 4716 "монет" криптовалюти Ethereum (ETH). У перерахунку це близько 440 мільйонів гривень.

Після публікацій у ЗМІ співробітник ТЦК поновив свою декларацію. Раніше він вказував 4716 ETH за заниженою вартістю, а в оновленій декларації та сама сума тепер відображається в USDT.

"Ситуація перевірялась, людина помилилась. Вона на наступний день внесла правки. Проведена перевірка. У нас немає питань", - т.в.о. заступника начальника Київського міський ТЦК та СП Валерій Кравченко
