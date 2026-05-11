Міноборони пропонує трансформувати ТЦК в "Офіси резерву+", - ЗМІ
Міноборони пропонує трансформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+" з окремими підрозділами.
Про це йдеться в матеріалі Української правди, інформує Цензор.НЕТ.
Що зміниться?
Співрозмовники у ВР розповіли, що співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу.
Також у громадських місцях планують розміщувати точки рекрутингу.
В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування – бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська.
У проєкті Міноборони йдеться, що працівники хабів здійснюватимуть перевірку документів, проведення військово-лікарської комісії (ВЛК), оцінку психічної стійкості та професійної придатності.
Водночас спеціалісти офісів супроводу відповідатимуть за соціальні питання – від оформлення компенсацій пораненим бійцям і одноразових виплат родинам загиблих воїнів до організації похоронів.
Деякі з них, зокрема оформлення виплат і формування довідок, у Міноборони хочуть цифровізувати.
Хто доставлятиме військовозобов'язаних?
"ТЦК – величезна структура, яка забезпечує для війська 30+ тисяч мобілізованих і контрактників на місяць. Ніхто не хоче ламати систему, тому дискусій багато.
Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло – консенсусу немає", - зазначив співрозмовник у військовому керівництві.
Дедлайнів, коли розпочнеться реформа ТЦК та СП, немає. Представники Міноборони, Генштабу й Офісу Президента доопрацьовують свої концепції, підсумували у матеріалі.
Але що пояснювати тому хто вибрав собі таке ім"я. Ти ж явно типовий гумовий виріб на службі зевлади.
Якщо більшість пересічних мобілізаційного віку ховаються від тцк то виходить, що мобілізація їм не потрібна від слова зовсім.
Якщо люди не хочуть воювати то значить потрібно закінчувати війну на тих умовах, які запропоновані. Так це доволі важко визнати поразку і втрату територій, але далі буде тільки гірше, особливо якщо ця влада продовжить керувати.
Вибачаюсь, Ви дійсно не агітуєте за продовження, ви тільки заявляєте, що здаватися не можна.
Влада повинна або негайно закінчувати війну або негайно закінчувати красти і провести мобілізацію всіх доступних ресурсів з поверненням всього вкраденого корупціонерами та олігархами. Але влада обирає 3 варіант - продовжувати так як є , і владу і потужно-незламних, які сидять за кордоном це влаштовує, вони тільки не можуть зрозуміти :чому пересічні українці не хочуть добровільно йти в окопи і помирати за їх найкраще життя.
У інших країнах при війні пересічним громадянам теж мобілізація не потрібна. Бо це не погуляти і не відпочивати...а ВМИРАТИ!!! Ваш допис... відверто дурноватий. Якщо люди не бажають воювати..то треба закінчувати війну? А що..у другу світову всі бажали воювати? Бажали пересічні радянські люди? Не було б примусової мобілізації тоді ...то німці спокійнесенько дійшли б до Челябінська ... у війну вступила Японія і Туреччина...(які визначалися) і. не було б нічого. Ні українців... ні кацапів.. ні білорусів..з поляками.... Ви зараз не хочете воювати... бо дуже багато демократії. Може у Мелітополь..чи Донецьк з*їздите і спитаєте там... Чи є випадки спротиву мобілізації у кацпсячу армію? Даунбасці як овечки пішли воювати... хочеш..чи не хочеш... нікого не цікавить!! Чи Ви думаєте..(сумнів і дуже великий) ..що кацапсячі зупиняться ..якщо Україна піде на кацапсячі умови? Негайно закінчувати війну... чи перестати красти? У який садочок Вас водять?
Але влада обирає 3 варіант - продовжувати так як є , і владу і потужно-незламних, які сидять за кордоном це влаштовує, вони тільки не можуть зрозуміти :чому пересічні українці не хочуть добровільно йти в окопи і помирати за їх найкраще життя.
Ну а виділене і написане Вами..це вже відверта дурість і не стидаюсь....відвертий ідіотизм!!! Зв*язати владу і тих хто за кордоном? Тих ..що за кордоном... жінок..дітей...це влаштовує? Навіть сцикунів-бігунців це не влаштовує...які там ховаються. Ви їх звинувачуєте як і владу? Вони не винні. Винні ті ідіоти..яки у 2019 голосували за цю владу... Винні ті...хто зараз сциться від щастя і підтримує Зе...... дивлячись на дії покидька..який відверто здавав державу... який розвів таку корупцію..що слів нема.... Та і Зе Ви навіть не згадуєте. Поціновувач? Але Вам це стовідсотково не зрозуміти. Тому..найкращого у дитячому садочку...де Вам і місце..с такими розумними дописами. На цьому і закінчимо.
і ще скажіть що в нас влада дурна. Хто б зумів так гарно описати підвал?
Вриваються навіть у приватну власність! І хто б оце міг давати таке розпорядження - бусифікувати активістів та критиків влади? Є ідеї? Подейкують, що голова тячівського тцк, який приїхав зі сходу України у в'єтнамках, тепер їздить на крутому авто та відправив свою сім'ю на проживання в Іспанію. Доки влада по-справжньму за це не візьметься, хоч як називай цей бардак, нічого не зміниться.
Нарешті дійшло, що на кожному перехресті має стояти блокпост, куди будуть звозити в "обезьянник" ухилянтів та СЗЧешників. Там же на блокпосту проходити ВЛК та без відриву від виробництва направлятись у штурмовики.
будут брать деньги со всех тцкашников за переатестацию. такое себе снятие сливок. типа сдаешь десять тысяч американских президентов или в окоп, а на твое место за двадцать тысяч уже арава стоит.
так же было с переатестацией смиття и прочих в силовых блоках при шоколадном оверлорде.