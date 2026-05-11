УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12680 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація в Україні
9 048 171

Міноборони пропонує трансформувати ТЦК в "Офіси резерву+", - ЗМІ

Реформа ТЦК та СП: що пропонують у Міноборони?

Міноборони пропонує трансформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+" з окремими підрозділами.

Про це йдеться в матеріалі Української правди, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що зміниться?

Співрозмовники у ВР розповіли, що співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу.

Також у громадських місцях планують розміщувати точки рекрутингу.

В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування – бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Решетилова пропонує новий підхід до мобілізації: Якщо 1,6 млн ухилянтів приєднаються до війська - можна запровадити 2-3 роки служби

У проєкті Міноборони йдеться, що працівники хабів здійснюватимуть перевірку документів, проведення військово-лікарської комісії (ВЛК), оцінку психічної стійкості та професійної придатності.

Водночас спеціалісти офісів супроводу відповідатимуть за соціальні питання – від оформлення компенсацій пораненим бійцям і одноразових виплат родинам загиблих воїнів до організації похоронів.

Деякі з них, зокрема оформлення виплат і формування довідок, у Міноборони хочуть цифровізувати.

Також читайте: Заміняти військових на передових позиціях мають не пізніше ніж через 2 місяці перебування, - Сирський

Хто доставлятиме військовозобов'язаних?

"ТЦК – величезна структура, яка забезпечує для війська 30+ тисяч мобілізованих і контрактників на місяць. Ніхто не хоче ламати систему, тому дискусій багато.

Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло – консенсусу немає", - зазначив співрозмовник у військовому керівництві.

Дедлайнів, коли розпочнеться реформа ТЦК та СП, немає. Представники Міноборони, Генштабу й Офісу Президента доопрацьовують свої концепції, підсумували у матеріалі.

Також читайте: Неприпустимо використовувати балаклави під час мобілізаційних заходів, - Лубінець

Автор: 

Міноборони (7829) реформи (3205) мобілізація (3408) ТЦК та СП (1144)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+68
Про ****** та меблi в барделi хтось вже шуткував?
показати весь коментар
11.05.2026 09:50 Відповісти
+56
Так на бусіках і напишуть- Офіс Резерву?
показати весь коментар
11.05.2026 09:47 Відповісти
+45
бордель перелицюють на "мотель"?...
показати весь коментар
11.05.2026 09:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не шльондра, а жінка з здоровими проявами сексуальності.
показати весь коментар
11.05.2026 11:24 Відповісти
Потужне рішення, однозначно! Яхту "Беда" переименуют в "Победа" и сразу поплывет быстрее всех. Ну переименовали военкоматы в ТЦК. И что изменилось к лучшему?!!!
показати весь коментар
11.05.2026 11:29 Відповісти
"В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло" ахах)) А вот и пошел процесс поиска крайних. Лёд тронулся господа присяжные заседатели. Это уже яркий маркер. Логический итог всех этих скандалов с тцк которые вдруг внезапно начали всплывает на поверхность. Выборы близко.
показати весь коментар
11.05.2026 11:35 Відповісти
Це зрозуміло , бо мусора не можуть всі в балаклавах це робити. А коли зняли **** мусорні чи людолова, то це тільки питання часу,коли його знайдуть і прийде відплата.
показати весь коментар
11.05.2026 12:01 Відповісти
а скільки часу тоб треба щоб прити в ТЦК?
показати весь коментар
12.05.2026 08:52 Відповісти
А сенс? Можете хоч перейменувати в центр соціальної реабілітації, всі методи залишаться як і в тцк, перш за все це ганебне явище "бусифікація" треба викорінювати а тоді вже щось змінювати, навіщо Європі оцей бантустан де людей викрадають на вулиці посеред білого дня?
показати весь коментар
11.05.2026 11:37 Відповісти
васья, щоб не було бусифікаії, ухилянти повинні самі приходити в ТЦК, а не ховатись і втікати.
показати весь коментар
12.05.2026 08:53 Відповісти
Хтось тут писав, що хоча б політтехнологи у Зе круті. Серйозно?))) Офіс резерву+)) Не кажу вже, що ініціатива дурна, аналогія з ліжками в борделі влучна. Так ще назва просто супердебільна😄
показати весь коментар
11.05.2026 11:48 Відповісти
Якщо в борделі справи не йдуть, марно пересувати ліжка...
показати весь коментар
11.05.2026 11:55 Відповісти
Єдине що потрібно зробити, це ввести кримінальну відповідальність за балаклави, труби ітд у людоловів і мусорів. Щоб люди реально бачили хто це все робе, і щоб життя не було ні їм ні їх родичам. Забив людину ногами, і знає що сьогодні завтра прийдуть до нього в заб'ють його або його дитинку людоловську так само.
показати весь коментар
11.05.2026 11:59 Відповісти
,,щоб зняти відповідальність за беззаконня тцк.потрібно змінити назву і печатку.та бланки...
показати весь коментар
11.05.2026 12:09 Відповісти
А якщо замінити бугаїв ТЦК виключно жіночими особами!? То як будуть себе поводити ті чоловікі ..яких зупинять для перевірки ? Давайте поміркуємо про можливі дії та ситуації !! Людолови..бугаї щезли.... На вулицях військовослужбовці-жінки....!!!)))
показати весь коментар
11.05.2026 12:43 Відповісти
Саме так , військовослужбовці-жінки можуть бути на вулицях у вільний від роботи час, а в робочий займатися військовий обліком та соціальною підтримкою ветеранів . Людолови -бугаї в балаклавах повинні воювати як і решта військових ,оповіщувати військовозобов'язаних будуть ОМС, роботодавці та Укрпошта, затримувати і пакувати в буси "ухилянтів" поліція . Все згідно чинного законодавства.
показати весь коментар
11.05.2026 15:16 Відповісти
... а Ви що...думаєте..що повістки не розносить Укрпошта..самі ТЦКшники ? Ви пропонуєте те...що давно роблять. Але результат нульовий! А шо Ви пропонуєте..якщо 90 відсотків не реагують на повістки? Але у кожного є ідентифікаційний номер... через який запросто можна заблокувати всі кредитні картки...зупинити дію водійських прав...і десяток інших процедур... Але НІХТО і НІЧОГО у цьому напрямку не робить. Але краще нагнітати спротив на вулицях...ніж вдатися до законних дій! А відмова поліції від пакування. ухилянтів....це прямий саботаж. Армія воює... то хай вона і забезпечує собі особовий склад? Так виходить.
показати весь коментар
11.05.2026 17:50 Відповісти
Шановний, виходити має так як це прописано в чинному законодавстві, але бугаїв в масках і рибальській формі , які викрадають цивільних з вулиць бути не повинно і крапка. Оскільки беззаконня та розбій який чинять тцкуни руйнують державу і суспільство сильніше за путінські ракети.
показати весь коментар
11.05.2026 19:45 Відповісти
..а той.. коротенький..якого вибрав **мудрий** українській нарід дуже дотримується чинного законодавства? Чи Конституцію він поважає? Він її тільки в руках тримав..але точно не читав і навіть не відкривав! Це ж не Тора... Руйнуть державу ВИБОРЦІ... руками зелених... А ТЦК..це невеличкий штришок і наслідок дій виборців! Як кажуть..Бачили очі........)))
показати весь коментар
11.05.2026 22:06 Відповісти
алєгсєй, а чому як ти кажеш викоадають, може тому, що самі не йдуть, не викону.ть обов'язок, ти про це не думало?
показати весь коментар
12.05.2026 09:35 Відповісти
"Думало" у тебе в штанях. Україна визначає себе правовою державою у якій проголошено верховенство права і згідно чинного законодавства у людини є вибір: або вона виконує свої визначені законодавством обов"язки перед державою або несе покарання за ухилення/неналежне виконання визначене законом. Якщо закони і права людини не дотримуються то чим тоді наша держава відрізняється від диктаторської росії ? Для чого тоді телемарафон безперервно віщає , що українці воюють за свої права і свободи, якщо на ці права не зважають ? Думай, якщо є чим.
показати весь коментар
12.05.2026 11:46 Відповісти
чомусь ти, алєгсєй і тому подібні чмошники, говорять тільки про свої права, а про обов'язки мовчать. ти чмирдяй, чому не захищаєш Україну, це твій обов'язок, а не право. про це ти думало?
показати весь коментар
12.05.2026 12:04 Відповісти
Тому що на відміну такого як ти незламно-опущеного бидла ми вміємо читати , думати і самостійно аналізувати інформацію. Відкрий Конституцію України у ній відповіді на всі твої питання, хоча я сумніваюсь, що твій по плавлений телемарафоном мозок здатний щось засвоїти. Повторюся, згідно Конституції Україна -правова держава , першими йдуть права , а вже потім обов"язки. Згідно чинного законодавства у людини є вибір: або вона виконує свої визначені законодавством обов"язки перед державою або несе покарання за ухилення/неналежне виконання визначене законом. Відповідно кожен має право вирішувати : захищати Вітчизну або відмовитися від цього обов"язку і понести покарання згідно норм законодавства.
Але що пояснювати тому хто вибрав собі таке ім"я. Ти ж явно типовий гумовий виріб на службі зевлади.
показати весь коментар
12.05.2026 12:23 Відповісти
Згідно чинного законодавства у людини є вибір: або вона виконує свої визначені законодавством обов"язки перед державою або несе покарання за ухилення/неналежне виконання визначене законом. Відповідно кожен має право вирішувати : захищати Вітчизну або відмовитися від цього обов"язку і понести покарання згідно норм законодавства. - ти дбб.
показати весь коментар
12.05.2026 12:29 Відповісти
ти штопаний служиш, чи сидиш? який вибр ти зробило? ні ти сцикливо никаєшся і отаку жерню придумуєш на своє виправдання. ти кончена мерзота.
показати весь коментар
12.05.2026 12:36 Відповісти
Не тужся так сильно , а то лопнеш і тебе викинуть раніше ніж використають по повній. Зелені господарі тебе точно штопати не будуть, а викинуть в смітник і візьмуть нового Lexa.
показати весь коментар
12.05.2026 14:56 Відповісти
.. для Вас може буде новина!!!! ??? Але повістки розносять десятками тисяч. Але 90 відсотків їх банально ігнорує. Ховаються... втікають у інші міста...безадресні... А війна іде. Люди потрібні. Біля мого дому у Києві були ТЦКшники.. Ну зупиняли чоловіків... дивилися документи... люди далі йшли. Одного зупинили... взяли під руки..(не пручався) і більше там їх не бачив. То що це було? Чи вони повинні були всіх підряд пакувати...??? То що дикі порушення... тут слів нема. Мобілізація зірвана свідомо зеленою паскудою. Ще коли Залужний вимагав створити резерв у 500 тисяч. А чи готують сопливих діточок від 18 до 25 ... до військоих справ? Ніхто навіть і не думає.... Але зелена паскуда випустила біля 170 тисяч до 23 років включно. А тих хто складав присягу... з військових кафедр ... пенсіонерів не так уж і багато. А от поліцї...дуже багато. І те..що зараз творить ТЦК... це прямі дії зеленої влади. Це результат ворожої діяльності нашого і презЕдента і його оточення...
показати весь коментар
11.05.2026 17:40 Відповісти
Що мені подобається в деяких потужно-незламних: на словах вони люто ненавидять і проклинають владу і в той же час вони ще лютіше агітують за продовження війни саме завдяки якій ця влада продовжує керувати. Шановний, якось визначтеся : Ви проти порушення прав та свобод людей, порушення Конституції, беззаконня яке творить влада чи Ви їх підтримуєте , виправдовуючи все війною ?
показати весь коментар
11.05.2026 19:54 Відповісти
...як я бачу..Ви знаєте букви...можете читати...але не можете зрозуміти...про що пишуть! Де у мене агітація на продовження війни? Чи проведення мобілізації..яке конче потрібне..це у Вас агітація на продовження війни? Я Вам достатньо точно написав..хто винен. АЛЕ!!! Ви цього зрозуміти не змогли..читаючи. Якщо у людини нема військової реєстрації..вона ховається... то дайте напрямок на правильні дії , що робити з такими..яких вже сотні тисяч!? Чи як ..Рабинович предлагает сдаться!?... А щоб подібного з ТЦК не було... потрібні дії ВЛАДИ!!!! А їх НЕМА!!!! І не буде...Бо винні у мудрого наріду ТЦКшники а не ВЛАДА!!! А що робити владі... то свої думки я виклав вище. Ви їх прочитали і нічого не зрозуміли. Ви часом не з мудрого наріду?
показати весь коментар
11.05.2026 22:17 Відповісти
Я і "мудрі"пересічні яким не вдалося втекти за кордон все чудово розуміють : чим далі патріот від України ти сильніше його бажання воювати до кордонів 91р. , особливо якщо йому через продовження війни постійно продовжують статус біженця і виплату соц.допомога.
Якщо більшість пересічних мобілізаційного віку ховаються від тцк то виходить, що мобілізація їм не потрібна від слова зовсім.
Якщо люди не хочуть воювати то значить потрібно закінчувати війну на тих умовах, які запропоновані. Так це доволі важко визнати поразку і втрату територій, але далі буде тільки гірше, особливо якщо ця влада продовжить керувати.
Вибачаюсь, Ви дійсно не агітуєте за продовження, ви тільки заявляєте, що здаватися не можна.
Влада повинна або негайно закінчувати війну або негайно закінчувати красти і провести мобілізацію всіх доступних ресурсів з поверненням всього вкраденого корупціонерами та олігархами. Але влада обирає 3 варіант - продовжувати так як є , і владу і потужно-незламних, які сидять за кордоном це влаштовує, вони тільки не можуть зрозуміти :чому пересічні українці не хочуть добровільно йти в окопи і помирати за їх найкраще життя.
показати весь коментар
12.05.2026 12:07 Відповісти
..я не маю бажання Вам навіть відповідати...Але все ж зроблю це!! Невеликого розуму людина..яка так як Ви реагує на прапор іншої держави біля ніку. Стосовно мене... ( а у Вас дуже яскравий натяк на мене) ..то я тиждень тому був у Туреччині... Потім опинився у Румунії. Вчора повернувся в Україну. Не наземним транспортом... Іншим. Через час у мене буде британський прапор біля ніку... потім американський.. потім можливо іспанський...французський... навіть ангольський... Навіть не знаю..який. Це називається... роботою. Але щось Вам пояснювати... марна трата часу.
У інших країнах при війні пересічним громадянам теж мобілізація не потрібна. Бо це не погуляти і не відпочивати...а ВМИРАТИ!!! Ваш допис... відверто дурноватий. Якщо люди не бажають воювати..то треба закінчувати війну? А що..у другу світову всі бажали воювати? Бажали пересічні радянські люди? Не було б примусової мобілізації тоді ...то німці спокійнесенько дійшли б до Челябінська ... у війну вступила Японія і Туреччина...(які визначалися) і. не було б нічого. Ні українців... ні кацапів.. ні білорусів..з поляками.... Ви зараз не хочете воювати... бо дуже багато демократії. Може у Мелітополь..чи Донецьк з*їздите і спитаєте там... Чи є випадки спротиву мобілізації у кацпсячу армію? Даунбасці як овечки пішли воювати... хочеш..чи не хочеш... нікого не цікавить!! Чи Ви думаєте..(сумнів і дуже великий) ..що кацапсячі зупиняться ..якщо Україна піде на кацапсячі умови? Негайно закінчувати війну... чи перестати красти? У який садочок Вас водять?
Але влада обирає 3 варіант - продовжувати так як є , і владу і потужно-незламних, які сидять за кордоном це влаштовує, вони тільки не можуть зрозуміти :чому пересічні українці не хочуть добровільно йти в окопи і помирати за їх найкраще життя.

Ну а виділене і написане Вами..це вже відверта дурість і не стидаюсь....відвертий ідіотизм!!! Зв*язати владу і тих хто за кордоном? Тих ..що за кордоном... жінок..дітей...це влаштовує? Навіть сцикунів-бігунців це не влаштовує...які там ховаються. Ви їх звинувачуєте як і владу? Вони не винні. Винні ті ідіоти..яки у 2019 голосували за цю владу... Винні ті...хто зараз сциться від щастя і підтримує Зе...... дивлячись на дії покидька..який відверто здавав державу... який розвів таку корупцію..що слів нема.... Та і Зе Ви навіть не згадуєте. Поціновувач? Але Вам це стовідсотково не зрозуміти. Тому..найкращого у дитячому садочку...де Вам і місце..с такими розумними дописами. На цьому і закінчимо.
показати весь коментар
13.05.2026 22:38 Відповісти
Переіменування нічого не дасть. Дасть результат одна дія: правильна мобілізація. Міліонони чоловіків з присягою, ВОСом і, досить часто, з непоганим військово-збройним вишколом сидять і відпочивають вже 5й рік у внутрішньому та зовнішньому тилу, коли тим часом вже забусярено сотні тисяч непідготовлених і приречених на убій цивілістів, левова частина з яких вже покійники, інваліди або зниклі безвісти.
показати весь коментар
11.05.2026 12:43 Відповісти
Как вы не называетесь,как ни садитесь....
показати весь коментар
11.05.2026 13:13 Відповісти
"В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування - бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська"

і ще скажіть що в нас влада дурна. Хто б зумів так гарно описати підвал?
показати весь коментар
11.05.2026 13:45 Відповісти
"працівники хабів здійснюватимуть ... оцінку психічної стійкості" - тобто по нирках бити за традицією, та в підвалі тримати по декілька місяців.
показати весь коментар
11.05.2026 13:53 Відповісти
Як не назови - а служать там українці. Може справа у нації, у більшості.
показати весь коментар
11.05.2026 14:23 Відповісти
одні українці бігають, другі доганяють,,,,треті хабарі беруть , може справді в нації? і чи є та нація! і вибори президента під лозунгом, хоть поржем...
показати весь коментар
11.05.2026 15:10 Відповісти
Дуже шкода меньшість шо сидить по пів-року, по року у окопах. Шалена пропасть між військовими та цівільними. І головне шо оцю пропасть створює керівництво держави в особі зеленского.
показати весь коментар
11.05.2026 15:21 Відповісти
Абсолютна правда. Дещо про Закарпатський тцк. Села з компактним проживанням румунів та угорців два рази в місяць носять в тцк данину, щоб ті навіть в їхні села не заїжджали. Забирають калік, недорозвинутих і тих, хто викриває весь цей бардак, волонтерить або допомагає військовим.
Вриваються навіть у приватну власність! І хто б оце міг давати таке розпорядження - бусифікувати активістів та критиків влади? Є ідеї? Подейкують, що голова тячівського тцк, який приїхав зі сходу України у в'єтнамках, тепер їздить на крутому авто та відправив свою сім'ю на проживання в Іспанію. Доки влада по-справжньму за це не візьметься, хоч як називай цей бардак, нічого не зміниться.
показати весь коментар
11.05.2026 15:55 Відповісти
Шановні, хто буде країну захищати!? Прийдуть кацапи, демобілізують всіх і не вякнете!
показати весь коментар
11.05.2026 15:18 Відповісти
Заскрінив, на рахунок демобілізації цікаво)
показати весь коментар
11.05.2026 15:22 Відповісти
точно не діди 50+
показати весь коментар
11.05.2026 15:27 Відповісти
Тю, а де ж про бурятів?
показати весь коментар
11.05.2026 15:52 Відповісти
Методички інші в них під'їхали
показати весь коментар
11.05.2026 19:23 Відповісти
І що? Хрін рідьки не солодше. Наче зараз роблять не те саме.
показати весь коментар
11.05.2026 16:12 Відповісти
кличте для рєхвормі чє хєвару із жоною-прахвєссоршою, вони зуміють, тіко міністєрство нада стваріть, бо дінастія сама не побудуєЦЦЯ
показати весь коментар
11.05.2026 15:25 Відповісти
міліцію вже перейменували в поліцію та вони як були мусором так і понині
показати весь коментар
11.05.2026 15:57 Відповісти
В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування - бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська. Джерело: https://censor.net/ua/n4002484
Нарешті дійшло, що на кожному перехресті має стояти блокпост, куди будуть звозити в "обезьянник" ухилянтів та СЗЧешників. Там же на блокпосту проходити ВЛК та без відриву від виробництва направлятись у штурмовики.
показати весь коментар
11.05.2026 18:24 Відповісти
Рівень реформи відповідає рівню міністра
показати весь коментар
11.05.2026 19:03 Відповісти
Здається що ТЦК у підпорядкування Сирського - прожуковського виСирка! Ті ж польові воєнковати часів визволення України від німців.
показати весь коментар
11.05.2026 19:54 Відповісти
якась *****...
показати весь коментар
11.05.2026 21:59 Відповісти
перевожу с еврейского на человеческий:

будут брать деньги со всех тцкашников за переатестацию. такое себе снятие сливок. типа сдаешь десять тысяч американских президентов или в окоп, а на твое место за двадцать тысяч уже арава стоит.

так же было с переатестацией смиття и прочих в силовых блоках при шоколадном оверлорде.
показати весь коментар
11.05.2026 22:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 