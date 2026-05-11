Міноборони пропонує трансформувати ТЦК в "Офіси резерву+", - ЗМІ

Міноборони пропонує трансформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+" з окремими підрозділами.

Про це йдеться в матеріалі Української правди, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що зміниться?

Співрозмовники у ВР розповіли, що співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу.

Також у громадських місцях планують розміщувати точки рекрутингу.

В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування – бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Решетилова пропонує новий підхід до мобілізації: Якщо 1,6 млн ухилянтів приєднаються до війська - можна запровадити 2-3 роки служби

У проєкті Міноборони йдеться, що працівники хабів здійснюватимуть перевірку документів, проведення військово-лікарської комісії (ВЛК), оцінку психічної стійкості та професійної придатності.

Водночас спеціалісти офісів супроводу відповідатимуть за соціальні питання – від оформлення компенсацій пораненим бійцям і одноразових виплат родинам загиблих воїнів до організації похоронів.

Деякі з них, зокрема оформлення виплат і формування довідок, у Міноборони хочуть цифровізувати.

Також читайте: Заміняти військових на передових позиціях мають не пізніше ніж через 2 місяці перебування, - Сирський

Хто доставлятиме військовозобов'язаних?

"ТЦК – величезна структура, яка забезпечує для війська 30+ тисяч мобілізованих і контрактників на місяць. Ніхто не хоче ламати систему, тому дискусій багато.

Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло – консенсусу немає", - зазначив співрозмовник у військовому керівництві.

Дедлайнів, коли розпочнеться реформа ТЦК та СП, немає. Представники Міноборони, Генштабу й Офісу Президента доопрацьовують свої концепції, підсумували у матеріалі.

Також читайте: Неприпустимо використовувати балаклави під час мобілізаційних заходів, - Лубінець