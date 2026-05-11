РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11426 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в Украине
8 883 161

Минобороны предлагает трансформировать ТЦК в "Офіси резерву+", - СМИ

Реформа ТЦК и СП: что предлагают в Минобороны?

Минобороны предлагает преобразовать ТЦК и СП в "Офіси резерву+" с отдельными подразделениями.

Об этом говорится в материале "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что изменится?

Собеседники в ВР рассказали, что сотрудники офисов комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом, оформлением на службу.

Также в общественных местах планируют размещать точки рекрутинга.

В отдельных помещениях будут хабы комплектования - базы для размещения добровольцев и доставленных полицией военнообязанных на период процедуры привлечения в армию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решетилова предлагает новый подход к мобилизации: если 1,6 млн уклонистов присоединятся к армии - можно ввести 2–3 года службы

В проекте Минобороны говорится, что сотрудники хабов будут осуществлять проверку документов, проведение военно-врачебной комиссии (ВВК), оценку психической устойчивости и профессиональной пригодности.

В то же время специалисты офисов сопровождения будут отвечать за социальные вопросы - от оформления компенсаций раненым бойцам и единовременных выплат семьям погибших воинов до организации похорон.

Некоторые из них, в частности оформление выплат и составление справок, в Минобороны хотят перевести в цифровой формат.

Читайте также: Заменять военных на передовых позициях должны не позднее чем через 2 месяца пребывания, – Сырский

Кто будет доставлять военнообязанных?

"ТЦК - огромная структура, которая обеспечивает для войска 30+ тысяч мобилизованных и контрактников в месяц. Никто не хочет ломать систему, поэтому дискуссий много.

Долго обсуждали, кто должен доставлять мужчин с улицы в ТЦК. В Минобороны предлагали, чтобы этим занимались исключительно полицейские, без участия военных. Но полиция против. Сейчас все заглохло - консенсуса нет", - отметил собеседник в военном руководстве.

Дедлайнов, когда начнется реформа ТЦК и СП, нет. Представители Минобороны, Генштаба и Офиса президента дорабатывают свои концепции, подытожили в материале.

Читайте также: Недопустимо использовать балаклавы во время мобилизационных мероприятий, – Лубинец

Автор: 

Минобороны (9620) реформы (3913) мобилизация (3062) ТЦК (1086)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+68
Про ****** та меблi в барделi хтось вже шуткував?
показать весь комментарий
11.05.2026 09:50 Ответить
+56
Так на бусіках і напишуть- Офіс Резерву?
показать весь комментарий
11.05.2026 09:47 Ответить
+45
бордель перелицюють на "мотель"?...
показать весь комментарий
11.05.2026 09:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не шльондра, а жінка з здоровими проявами сексуальності.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:24 Ответить
Потужне рішення, однозначно! Яхту "Беда" переименуют в "Победа" и сразу поплывет быстрее всех. Ну переименовали военкоматы в ТЦК. И что изменилось к лучшему?!!!
показать весь комментарий
11.05.2026 11:29 Ответить
"В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло" ахах)) А вот и пошел процесс поиска крайних. Лёд тронулся господа присяжные заседатели. Это уже яркий маркер. Логический итог всех этих скандалов с тцк которые вдруг внезапно начали всплывает на поверхность. Выборы близко.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:35 Ответить
Це зрозуміло , бо мусора не можуть всі в балаклавах це робити. А коли зняли **** мусорні чи людолова, то це тільки питання часу,коли його знайдуть і прийде відплата.
показать весь комментарий
11.05.2026 12:01 Ответить
а скільки часу тоб треба щоб прити в ТЦК?
показать весь комментарий
12.05.2026 08:52 Ответить
А сенс? Можете хоч перейменувати в центр соціальної реабілітації, всі методи залишаться як і в тцк, перш за все це ганебне явище "бусифікація" треба викорінювати а тоді вже щось змінювати, навіщо Європі оцей бантустан де людей викрадають на вулиці посеред білого дня?
показать весь комментарий
11.05.2026 11:37 Ответить
васья, щоб не було бусифікаії, ухилянти повинні самі приходити в ТЦК, а не ховатись і втікати.
показать весь комментарий
12.05.2026 08:53 Ответить
Хтось тут писав, що хоча б політтехнологи у Зе круті. Серйозно?))) Офіс резерву+)) Не кажу вже, що ініціатива дурна, аналогія з ліжками в борделі влучна. Так ще назва просто супердебільна😄
показать весь комментарий
11.05.2026 11:48 Ответить
Якщо в борделі справи не йдуть, марно пересувати ліжка...
показать весь комментарий
11.05.2026 11:55 Ответить
Єдине що потрібно зробити, це ввести кримінальну відповідальність за балаклави, труби ітд у людоловів і мусорів. Щоб люди реально бачили хто це все робе, і щоб життя не було ні їм ні їх родичам. Забив людину ногами, і знає що сьогодні завтра прийдуть до нього в заб'ють його або його дитинку людоловську так само.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:59 Ответить
чмошне, відразу на наступний день, як ти і тобі подібні самі прийдуть в ТЦК.
показать весь комментарий
12.05.2026 09:05 Ответить
,,щоб зняти відповідальність за беззаконня тцк.потрібно змінити назву і печатку.та бланки...
показать весь комментарий
11.05.2026 12:09 Ответить
А якщо замінити бугаїв ТЦК виключно жіночими особами!? То як будуть себе поводити ті чоловікі ..яких зупинять для перевірки ? Давайте поміркуємо про можливі дії та ситуації !! Людолови..бугаї щезли.... На вулицях військовослужбовці-жінки....!!!)))
показать весь комментарий
11.05.2026 12:43 Ответить
Саме так , військовослужбовці-жінки можуть бути на вулицях у вільний від роботи час, а в робочий займатися військовий обліком та соціальною підтримкою ветеранів . Людолови -бугаї в балаклавах повинні воювати як і решта військових ,оповіщувати військовозобов'язаних будуть ОМС, роботодавці та Укрпошта, затримувати і пакувати в буси "ухилянтів" поліція . Все згідно чинного законодавства.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:16 Ответить
... а Ви що...думаєте..що повістки не розносить Укрпошта..самі ТЦКшники ? Ви пропонуєте те...що давно роблять. Але результат нульовий! А шо Ви пропонуєте..якщо 90 відсотків не реагують на повістки? Але у кожного є ідентифікаційний номер... через який запросто можна заблокувати всі кредитні картки...зупинити дію водійських прав...і десяток інших процедур... Але НІХТО і НІЧОГО у цьому напрямку не робить. Але краще нагнітати спротив на вулицях...ніж вдатися до законних дій! А відмова поліції від пакування. ухилянтів....це прямий саботаж. Армія воює... то хай вона і забезпечує собі особовий склад? Так виходить.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:50 Ответить
Шановний, виходити має так як це прописано в чинному законодавстві, але бугаїв в масках і рибальській формі , які викрадають цивільних з вулиць бути не повинно і крапка. Оскільки беззаконня та розбій який чинять тцкуни руйнують державу і суспільство сильніше за путінські ракети.
показать весь комментарий
11.05.2026 19:45 Ответить
..а той.. коротенький..якого вибрав **мудрий** українській нарід дуже дотримується чинного законодавства? Чи Конституцію він поважає? Він її тільки в руках тримав..але точно не читав і навіть не відкривав! Це ж не Тора... Руйнуть державу ВИБОРЦІ... руками зелених... А ТЦК..це невеличкий штришок і наслідок дій виборців! Як кажуть..Бачили очі........)))
показать весь комментарий
11.05.2026 22:06 Ответить
алєгсєй, а чому як ти кажеш викоадають, може тому, що самі не йдуть, не викону.ть обов'язок, ти про це не думало?
показать весь комментарий
12.05.2026 09:35 Ответить
.. для Вас може буде новина!!!! ??? Але повістки розносять десятками тисяч. Але 90 відсотків їх банально ігнорує. Ховаються... втікають у інші міста...безадресні... А війна іде. Люди потрібні. Біля мого дому у Києві були ТЦКшники.. Ну зупиняли чоловіків... дивилися документи... люди далі йшли. Одного зупинили... взяли під руки..(не пручався) і більше там їх не бачив. То що це було? Чи вони повинні були всіх підряд пакувати...??? То що дикі порушення... тут слів нема. Мобілізація зірвана свідомо зеленою паскудою. Ще коли Залужний вимагав створити резерв у 500 тисяч. А чи готують сопливих діточок від 18 до 25 ... до військоих справ? Ніхто навіть і не думає.... Але зелена паскуда випустила біля 170 тисяч до 23 років включно. А тих хто складав присягу... з військових кафедр ... пенсіонерів не так уж і багато. А от поліцї...дуже багато. І те..що зараз творить ТЦК... це прямі дії зеленої влади. Це результат ворожої діяльності нашого і презЕдента і його оточення...
показать весь комментарий
11.05.2026 17:40 Ответить
Що мені подобається в деяких потужно-незламних: на словах вони люто ненавидять і проклинають владу і в той же час вони ще лютіше агітують за продовження війни саме завдяки якій ця влада продовжує керувати. Шановний, якось визначтеся : Ви проти порушення прав та свобод людей, порушення Конституції, беззаконня яке творить влада чи Ви їх підтримуєте , виправдовуючи все війною ?
показать весь комментарий
11.05.2026 19:54 Ответить
...як я бачу..Ви знаєте букви...можете читати...але не можете зрозуміти...про що пишуть! Де у мене агітація на продовження війни? Чи проведення мобілізації..яке конче потрібне..це у Вас агітація на продовження війни? Я Вам достатньо точно написав..хто винен. АЛЕ!!! Ви цього зрозуміти не змогли..читаючи. Якщо у людини нема військової реєстрації..вона ховається... то дайте напрямок на правильні дії , що робити з такими..яких вже сотні тисяч!? Чи як ..Рабинович предлагает сдаться!?... А щоб подібного з ТЦК не було... потрібні дії ВЛАДИ!!!! А їх НЕМА!!!! І не буде...Бо винні у мудрого наріду ТЦКшники а не ВЛАДА!!! А що робити владі... то свої думки я виклав вище. Ви їх прочитали і нічого не зрозуміли. Ви часом не з мудрого наріду?
показать весь комментарий
11.05.2026 22:17 Ответить
Переіменування нічого не дасть. Дасть результат одна дія: правильна мобілізація. Міліонони чоловіків з присягою, ВОСом і, досить часто, з непоганим військово-збройним вишколом сидять і відпочивають вже 5й рік у внутрішньому та зовнішньому тилу, коли тим часом вже забусярено сотні тисяч непідготовлених і приречених на убій цивілістів, левова частина з яких вже покійники, інваліди або зниклі безвісти.
показать весь комментарий
11.05.2026 12:43 Ответить
Как вы не называетесь,как ни садитесь....
показать весь комментарий
11.05.2026 13:13 Ответить
"В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування - бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська"

і ще скажіть що в нас влада дурна. Хто б зумів так гарно описати підвал?
показать весь комментарий
11.05.2026 13:45 Ответить
"працівники хабів здійснюватимуть ... оцінку психічної стійкості" - тобто по нирках бити за традицією, та в підвалі тримати по декілька місяців.
показать весь комментарий
11.05.2026 13:53 Ответить
Як не назови - а служать там українці. Може справа у нації, у більшості.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:23 Ответить
одні українці бігають, другі доганяють,,,,треті хабарі беруть , може справді в нації? і чи є та нація! і вибори президента під лозунгом, хоть поржем...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:10 Ответить
Дуже шкода меньшість шо сидить по пів-року, по року у окопах. Шалена пропасть між військовими та цівільними. І головне шо оцю пропасть створює керівництво держави в особі зеленского.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:21 Ответить
Абсолютна правда. Дещо про Закарпатський тцк. Села з компактним проживанням румунів та угорців два рази в місяць носять в тцк данину, щоб ті навіть в їхні села не заїжджали. Забирають калік, недорозвинутих і тих, хто викриває весь цей бардак, волонтерить або допомагає військовим.
Вриваються навіть у приватну власність! І хто б оце міг давати таке розпорядження - бусифікувати активістів та критиків влади? Є ідеї? Подейкують, що голова тячівського тцк, який приїхав зі сходу України у в'єтнамках, тепер їздить на крутому авто та відправив свою сім'ю на проживання в Іспанію. Доки влада по-справжньму за це не візьметься, хоч як називай цей бардак, нічого не зміниться.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:55 Ответить
Шановні, хто буде країну захищати!? Прийдуть кацапи, демобілізують всіх і не вякнете!
показать весь комментарий
11.05.2026 15:18 Ответить
Заскрінив, на рахунок демобілізації цікаво)
показать весь комментарий
11.05.2026 15:22 Ответить
точно не діди 50+
показать весь комментарий
11.05.2026 15:27 Ответить
Тю, а де ж про бурятів?
показать весь комментарий
11.05.2026 15:52 Ответить
Методички інші в них під'їхали
показать весь комментарий
11.05.2026 19:23 Ответить
І що? Хрін рідьки не солодше. Наче зараз роблять не те саме.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:12 Ответить
кличте для рєхвормі чє хєвару із жоною-прахвєссоршою, вони зуміють, тіко міністєрство нада стваріть, бо дінастія сама не побудуєЦЦЯ
показать весь комментарий
11.05.2026 15:25 Ответить
міліцію вже перейменували в поліцію та вони як були мусором так і понині
показать весь комментарий
11.05.2026 15:57 Ответить
В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування - бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська. Джерело: https://censor.net/ua/n4002484
Нарешті дійшло, що на кожному перехресті має стояти блокпост, куди будуть звозити в "обезьянник" ухилянтів та СЗЧешників. Там же на блокпосту проходити ВЛК та без відриву від виробництва направлятись у штурмовики.
показать весь комментарий
11.05.2026 18:24 Ответить
Рівень реформи відповідає рівню міністра
показать весь комментарий
11.05.2026 19:03 Ответить
Здається що ТЦК у підпорядкування Сирського - прожуковського виСирка! Ті ж польові воєнковати часів визволення України від німців.
показать весь комментарий
11.05.2026 19:54 Ответить
якась *****...
показать весь комментарий
11.05.2026 21:59 Ответить
перевожу с еврейского на человеческий:

будут брать деньги со всех тцкашников за переатестацию. такое себе снятие сливок. типа сдаешь десять тысяч американских президентов или в окоп, а на твое место за двадцать тысяч уже арава стоит.

так же было с переатестацией смиття и прочих в силовых блоках при шоколадном оверлорде.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 