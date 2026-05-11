Минобороны предлагает трансформировать ТЦК в "Офіси резерву+", - СМИ

Минобороны предлагает преобразовать ТЦК и СП в "Офіси резерву+" с отдельными подразделениями.

Об этом говорится в материале "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Что изменится?

Собеседники в ВР рассказали, что сотрудники офисов комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом, оформлением на службу.

Также в общественных местах планируют размещать точки рекрутинга.

В отдельных помещениях будут хабы комплектования - базы для размещения добровольцев и доставленных полицией военнообязанных на период процедуры привлечения в армию.

В проекте Минобороны говорится, что сотрудники хабов будут осуществлять проверку документов, проведение военно-врачебной комиссии (ВВК), оценку психической устойчивости и профессиональной пригодности.

В то же время специалисты офисов сопровождения будут отвечать за социальные вопросы - от оформления компенсаций раненым бойцам и единовременных выплат семьям погибших воинов до организации похорон.

Некоторые из них, в частности оформление выплат и составление справок, в Минобороны хотят перевести в цифровой формат.

Кто будет доставлять военнообязанных?

"ТЦК - огромная структура, которая обеспечивает для войска 30+ тысяч мобилизованных и контрактников в месяц. Никто не хочет ломать систему, поэтому дискуссий много.

Долго обсуждали, кто должен доставлять мужчин с улицы в ТЦК. В Минобороны предлагали, чтобы этим занимались исключительно полицейские, без участия военных. Но полиция против. Сейчас все заглохло - консенсуса нет", - отметил собеседник в военном руководстве.

Дедлайнов, когда начнется реформа ТЦК и СП, нет. Представители Минобороны, Генштаба и Офиса президента дорабатывают свои концепции, подытожили в материале.

