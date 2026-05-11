Минобороны предлагает трансформировать ТЦК в "Офіси резерву+", - СМИ
Минобороны предлагает преобразовать ТЦК и СП в "Офіси резерву+" с отдельными подразделениями.
Об этом говорится в материале "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.
Что изменится?
Собеседники в ВР рассказали, что сотрудники офисов комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом, оформлением на службу.
Также в общественных местах планируют размещать точки рекрутинга.
В отдельных помещениях будут хабы комплектования - базы для размещения добровольцев и доставленных полицией военнообязанных на период процедуры привлечения в армию.
В проекте Минобороны говорится, что сотрудники хабов будут осуществлять проверку документов, проведение военно-врачебной комиссии (ВВК), оценку психической устойчивости и профессиональной пригодности.
В то же время специалисты офисов сопровождения будут отвечать за социальные вопросы - от оформления компенсаций раненым бойцам и единовременных выплат семьям погибших воинов до организации похорон.
Некоторые из них, в частности оформление выплат и составление справок, в Минобороны хотят перевести в цифровой формат.
Кто будет доставлять военнообязанных?
"ТЦК - огромная структура, которая обеспечивает для войска 30+ тысяч мобилизованных и контрактников в месяц. Никто не хочет ломать систему, поэтому дискуссий много.
Долго обсуждали, кто должен доставлять мужчин с улицы в ТЦК. В Минобороны предлагали, чтобы этим занимались исключительно полицейские, без участия военных. Но полиция против. Сейчас все заглохло - консенсуса нет", - отметил собеседник в военном руководстве.
Дедлайнов, когда начнется реформа ТЦК и СП, нет. Представители Минобороны, Генштаба и Офиса президента дорабатывают свои концепции, подытожили в материале.
і ще скажіть що в нас влада дурна. Хто б зумів так гарно описати підвал?
Вриваються навіть у приватну власність! І хто б оце міг давати таке розпорядження - бусифікувати активістів та критиків влади? Є ідеї? Подейкують, що голова тячівського тцк, який приїхав зі сходу України у в'єтнамках, тепер їздить на крутому авто та відправив свою сім'ю на проживання в Іспанію. Доки влада по-справжньму за це не візьметься, хоч як називай цей бардак, нічого не зміниться.
Нарешті дійшло, що на кожному перехресті має стояти блокпост, куди будуть звозити в "обезьянник" ухилянтів та СЗЧешників. Там же на блокпосту проходити ВЛК та без відриву від виробництва направлятись у штурмовики.
будут брать деньги со всех тцкашников за переатестацию. такое себе снятие сливок. типа сдаешь десять тысяч американских президентов или в окоп, а на твое место за двадцать тысяч уже арава стоит.
так же было с переатестацией смиття и прочих в силовых блоках при шоколадном оверлорде.