Мобилизация необходима, иначе Украина "просто падет". Борьба с "экцессами" со стороны ТЦК будет продолжаться, - Буданов
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в Украине должна продолжаться, и пообещал бороться с "экцессами" со стороны военных ТЦК.
Об этом он рассказал в интервью The Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Мобилизация и ТЦК
По словам Буданова, набор добровольцев не способен покрыть то количество военных, которое необходимо для украинской армии.
"Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно, потому что после 12 с половиной лет войны ничто не мотивировало такое количество людей к добровольчеству", - сказал глава ОП.
- В то же время он пообещал бороться со злоупотреблениями власти со стороны сотрудников ТЦК во время мобилизации. Однако подчеркнул: процесс мобилизации должен продолжаться.
"На данный момент мы ведем самую страшную полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой участвуют миллионы. Другого пути нет. Иначе страна просто падет", - заявил Буданов.
Ядерный удар со стороны РФ
Глава ОП не видит признаков подготовки России к ядерному удару, хотя "Москва технически способна нанести его в любой момент и на любое расстояние".
Дроны на фронте
По словам Буданова, на войне в ближайшее время будут использовать автономные умные дроны, прототипы которых у Украины уже есть. Война показала слабость дорогих систем ПВО против дешевых дронов.
Влаштуйте декілька місячних облав по фахових коледжах, особливо регіональних, сільських, та університетах, де "вчаться" 25-55+, й набирете ще 2-і дивізії з числа "здобувачів" освіти, що навіть викладачів своїх в очі не бачили, та не знають, де знаходиться їх заклад освіти!
