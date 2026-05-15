Мобилизация необходима, иначе Украина "просто падет". Борьба с "экцессами" со стороны ТЦК будет продолжаться, - Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в Украине должна продолжаться, и пообещал бороться с "экцессами" со стороны военных ТЦК.

Об этом он рассказал в интервью The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Мобилизация и ТЦК

По словам Буданова, набор добровольцев не способен покрыть то количество военных, которое необходимо для украинской армии.

"Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно, потому что после 12 с половиной лет войны ничто не мотивировало такое количество людей к добровольчеству", - сказал глава ОП.

В то же время он пообещал бороться со злоупотреблениями власти со стороны сотрудников ТЦК во время мобилизации. Однако подчеркнул: процесс мобилизации должен продолжаться.

"На данный момент мы ведем самую страшную полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой участвуют миллионы. Другого пути нет. Иначе страна просто падет", - заявил Буданов.

Ядерный удар со стороны РФ

Глава ОП не видит признаков подготовки России к ядерному удару, хотя "Москва технически способна нанести его в любой момент и на любое расстояние".

Дроны на фронте

По словам Буданова, на войне в ближайшее время будут использовать автономные умные дроны, прототипы которых у Украины уже есть. Война показала слабость дорогих систем ПВО против дешевых дронов.