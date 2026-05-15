Мобилизация необходима, иначе Украина "просто падет". Борьба с "экцессами" со стороны ТЦК будет продолжаться, - Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в Украине должна продолжаться, и пообещал бороться с "экцессами" со стороны военных ТЦК.

Об этом он рассказал в интервью The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Буданова, набор добровольцев не способен покрыть то количество военных, которое необходимо для украинской армии.

"Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно, потому что после 12 с половиной лет войны ничто не мотивировало такое количество людей к добровольчеству", - сказал глава ОП.

  • В то же время он пообещал бороться со злоупотреблениями власти со стороны сотрудников ТЦК во время мобилизации. Однако подчеркнул: процесс мобилизации должен продолжаться.

"На данный момент мы ведем самую страшную полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой участвуют миллионы. Другого пути нет. Иначе страна просто падет", - заявил Буданов.

Глава ОП не видит признаков подготовки России к ядерному удару, хотя "Москва технически способна нанести его в любой момент и на любое расстояние".

По словам Буданова, на войне в ближайшее время будут использовать автономные умные дроны, прототипы которых у Украины уже есть. Война показала слабость дорогих систем ПВО против дешевых дронов.

+39
впаде, якщо одні будуть воювати а інші красти
15.05.2026 17:14 Ответить
+33
Як запобіжуть від "падіння України" ті яких на 40 відсотків більше стало груп оповіщення в Києві? Що вони роблять?
15.05.2026 17:12 Ответить
+32
Франціско Солано Лопес, президент Парагваю, який думав що війну виграє постійна мобілізація. Тому на фронт тягнули всіх, включно з дітьми.
Після війни, в країні залишилось 30 тисяч чоловічого населення. Війну Парагвай програв.

15.05.2026 17:18 Ответить
Потужно просрали тисячі бійців на штурмах посадок та контрнаступах на мінні поля, тепер надо їм мясо.
15.05.2026 18:10 Ответить
Вишенькою на цьому м'ясному торті сидить сирок якого і не думають знімати
15.05.2026 19:21 Ответить
Запізнився на 4 роки... а якщо подумати то рахуючі з 14 року , то на 12 років..Ви там на банковій війну на місяці розписали як і ТЦК... Спробуй но без напряги мільони баксів заробити ( якщо областний центр) без мозолів і поту..) і сон нормальний.. ніщо не болить... Дружина від кутюр одягнена, дітки теж.. Що ж ви українців за рабів маєте?? навіщо поділили на рабів і богатих ?? Раби сьогодні дивлячись на відкупних по домівках сидять.. бо теж люди... Страшно якщо фронт впаде ..дуже страшно.. Українці винні в меншій мірі.. Вас попереджували і Янека ставили в приклад.. не дійшло..Династія будується.. Інваліди штампуються..Тігіпко у Воскрєсє Буданова молоком буйволиць відпоює..Здоровя вам
15.05.2026 18:19 Ответить
Буданов, як не парадоксально - правий!
Влаштуйте декілька місячних облав по фахових коледжах, особливо регіональних, сільських, та університетах, де "вчаться" 25-55+, й набирете ще 2-і дивізії з числа "здобувачів" освіти, що навіть викладачів своїх в очі не бачили, та не знають, де знаходиться їх заклад освіти!
15.05.2026 18:26 Ответить
Чинна влада не справляється зі своїми обов'язками і повинна піти у відставку в повному складі від розвідників і президента ( але тільки від слова "розводити") до чаклунок і гадалок, тобто слід читати між строками "влади в Україні як такої вже немає є узурпація фактично, в своїх особистих інтересах" якщо у ішака є хоч трохи совісті він повинен сам скласти обов'язки.
15.05.2026 18:28 Ответить
470тис. Ментів. Бери...
15.05.2026 18:36 Ответить
Вони не переживають що Україна може впасти в просто спокійно грабують і безчинствують в три горла.
15.05.2026 18:48 Ответить
Нарешті силовики почнуть воювати...
15.05.2026 18:51 Ответить
А взагалі навіщо мобілізація? Скоро же кава в Криму і ось ось травневі шашлики будуть, я наприклад чекаю.
15.05.2026 19:03 Ответить
А чому розмінували чонгар в акурат перед вторгненням? А чому за три дні з нової каховки вивезли всю зброю? Чому заєс була беззахисна? Чому одна компанія в січні 2022 спокійно жерла в три горла в буковелі і ні на що не реагувала?...ще буде отакого дуже багато "чому"..а потім караул на нас напали, йдіть нас захищайте, а ми будемо каву в Криму скоро пити і жерти травневі шашлики..
15.05.2026 19:06 Ответить
то мобілізуйся, на.уя тебе в тому оп?
15.05.2026 19:38 Ответить
Країна впаде якщо її не перестануть підривати з середини геніальними рішеннями проводити мобілізацію методами "лихих 90-тих".
15.05.2026 19:53 Ответить
Список країн, у які Росія експортувала зерно наприкінці 2025 року (яке Україна вважає вкраденим): Єгипет, Бангладеш, Туреччина, Сирія, Ліван, Саудівська Аравія, В'єтнам, балканські країни, Північний Кіпр...

Як думаєте, скільком країнам Зеленський та його влада загрожували санкціями Європи?
15.05.2026 19:54 Ответить
Мобілізацію просрав ішак, як і все інше. Тож, звертайтайся до цього обкуреного мудака!
15.05.2026 20:35 Ответить
Кожен сраний стратег вважає, що в всіх проблемах винні робітники і селяни. Вони ніц не говорять про страшне злодійство, корупцію, мородерство, бездарність командирів, які тисячами гонять солдатів на м'ясні штурми, нічого не говорять, що командири відносяться до солдатів, як до рабів. Чому українців утилізують на фронта, а в той же час завозять індусів. Чому не наймають іноземних найманців, які готові воювати за плату. На їхнє утримання в Україні достатньо коштів. Фахівці робили розрахунки, для утримання 200 000 найманців потрібно всього навсього 7 мілярдів доларів на рік. Але українців дешевше виловлювати, як собак і кидати в м'ясні штурми. Знищення українців така задача стоїть перед зеленими ліквідаторами і на їх місце завезення індусів.
15.05.2026 20:36 Ответить
Це йому шоблі. риг Тігіпко написав
15.05.2026 22:26 Ответить
Буданга, мобілізація просрана на сто відсотків ішаком, зараз йде бусифікація, тобто посилання тупо на смерть, або простими словами геноцид простих українців, багаті як жили так і живуть.
16.05.2026 00:16 Ответить
