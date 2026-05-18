Понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично, - Міноборони
Понад 90% відстрочок від мобілізації тепер продовжуються автоматично без заяв, довідок і особистих звернень. Система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри, після чого оновлений запис автоматично з’являється в електронному документі користувача.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві розповіли, що громадяни, чиї дані потребують особистого оновлення, тепер можуть подати заяву на продовження відстрочки через будь-який зручний ЦНАП. У Міноборони зазначили, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають такі заяви від громадян.
"Це рішення дозволило повністю ліквідувати черги в ТЦК, мінімізувати паперову роботу та зосередити ресурси на пріоритетних завданнях мобілізації", - заявили у міністерстві.
Хто має право на автоматичне продовження відстрочки?
Наразі механізм автоматичного підтвердження через реєстри вже діє для 22 категорій відстрочок. До них належать, зокрема:
- Особи з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки трьох і більше дітей.
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї.
- Опікуни людини, яку визнано недієздатною.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
- Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.
- Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.
- Жінки та чоловіки військових із дитиною.
- Студенти, аспіранти.
- Працівники вищої та профосвіти.
- Вчителі шкіл.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.
- Військові, звільнені з полону.
- Люди після однорічного контракту віком 18–25 років.
Коли автопродовження може не спрацювати
У Міноборони зазначають, що іноді система не знаходить потрібних даних у реєстрах. Найчастіше це трапляється для таких категорій:
- люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;
- батьки трьох і більше дітей.
У таких випадках для продовження відстрочки необхідно особисто звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу з відповідними документами.
Що потрібно перевірити для автоматичного продовження
Для того, щоб автопродовження спрацювало, дані в державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на:
- відомості про сімʼю у ДРАЦС;
- РНОКПП (податковий номер) батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження;
- дані про інвалідність в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду;
- персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей (ПІБ, дата народження, податковий номер);
- відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за три місяці.
Своєчасне оновлення цієї інформації в профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку.
Що робити, якщо відстрочка не продовжилась автоматично
У такому разі громадянину необхідно звернутися з документами до ЦНАП. У Міноборони нагадали, що ТЦК та СП більше не приймають від громадян заяви на відстрочки.
Хто може оформити відстрочку онлайн у Резерв+
Наразі у Резерв+ доступні 11 типів відстрочок від призову, які можна оформити онлайн. Зробити це можуть:
- Люди з інвалідністю;
- Тимчасово непридатні до служби;
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- Ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- Жінки та чоловіки військових із дитиною;
- Батьки трьох і більше дітей;
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- Студенти, аспіранти;
- Працівники вищої та професійної освіти.
