Более 90% отсрочек теперь продлеваются автоматически, - Минобороны

Более 90% отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически без заявлений, справок и личных обращений. Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры, после чего обновленная запись автоматически появляется в электронном документе пользователя.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что граждане, чьи данные требуют личного обновления, теперь могут подать заявление на продление отсрочки через любой удобный ЦНАП. В Минобороны отметили, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают такие заявления от граждан.

"Это решение позволило полностью ликвидировать очереди в ТЦК, минимизировать бумажную работу и сосредоточить ресурсы на приоритетных задачах мобилизации", — заявили в министерстве.

Кто имеет право на автоматическое продление отсрочки?

В настоящее время механизм автоматического подтверждения через реестры уже действует для 22 категорий отсрочек. К ним относятся, в частности:

Лица с инвалидностью. Временно негодные к службе. Родители троих и более детей. Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет. Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет. Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности. Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы. Лица, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи. Опекуны человека, признанного недееспособным. Те, у кого есть супруга (супруг) с инвалидностью I или II группы. Те, у кого есть супруга (супруг) с инвалидностью III группы. Те, у кого есть родственники или отец или мать супруги с инвалидностью I или II группы. Люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью. Женщины и мужья военнослужащих с ребенком. Студенты, аспиранты. Работники высшего и профессионального образования. Учителя школ. Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения. Родственники Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства. Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Военные, освобожденные из плена. Люди в возрасте 18–25 лет после годичного контракта.

Когда автопродление может не сработать

В Минобороны отмечают, что иногда система не находит нужных данных в реестрах. Чаще всего это происходит для следующих категорий:

люди, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы;

люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи;

родители троих и более детей.

В таких случаях для продления отсрочки необходимо лично обратиться в любой удобный ЦНАП с соответствующими документами.

Что нужно проверить для автоматического продления

Для того, чтобы автопродление сработало, данные в государственных реестрах должны быть актуальными. В частности, обратите внимание на:

сведения о семье в ГРАГС;

РНОКПП (налоговый номер) отца или матери с инвалидностью в акте о рождении;

данные об инвалидности в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда;

персональные данные отца или матери в акте о рождении детей (ФИО, дата рождения, налоговый номер);

отсутствие задолженности по уплате алиментов или долг, не превышающий суммы платежей за три месяца.

Своевременное обновление этой информации в профильных учреждениях гарантирует беспрепятственное подтверждение вашего права на отсрочку.

Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически

В таком случае гражданину необходимо обратиться с документами в ЦНАП. В Минобороны напомнили, что ТЦК и СП больше не принимают от граждан заявления на отсрочку.

Кто может оформить отсрочку онлайн в Резерв+

Сейчас в Резерв+ доступны 11 типов отсрочек от призыва, которые можно оформить онлайн. Сделать это могут:

Люди с инвалидностью;

Временно негодные к службе;

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

Те, у кого есть супруга (супруг) с инвалидностью I или II группы;

Те, у кого есть отец или мать с инвалидностью I или II группы;

Женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;

Родители троих и более детей;

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

Студенты, аспиранты;

Работники высшего и профессионального образования.

