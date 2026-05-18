Более 90% отсрочек теперь продлеваются автоматически, - Минобороны
Более 90% отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически без заявлений, справок и личных обращений. Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры, после чего обновленная запись автоматически появляется в электронном документе пользователя.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве рассказали, что граждане, чьи данные требуют личного обновления, теперь могут подать заявление на продление отсрочки через любой удобный ЦНАП. В Минобороны отметили, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают такие заявления от граждан.
"Это решение позволило полностью ликвидировать очереди в ТЦК, минимизировать бумажную работу и сосредоточить ресурсы на приоритетных задачах мобилизации", — заявили в министерстве.
Кто имеет право на автоматическое продление отсрочки?
В настоящее время механизм автоматического подтверждения через реестры уже действует для 22 категорий отсрочек. К ним относятся, в частности:
- Лица с инвалидностью.
- Временно негодные к службе.
- Родители троих и более детей.
- Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Лица, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.
- Опекуны человека, признанного недееспособным.
- Те, у кого есть супруга (супруг) с инвалидностью I или II группы.
- Те, у кого есть супруга (супруг) с инвалидностью III группы.
- Те, у кого есть родственники или отец или мать супруги с инвалидностью I или II группы.
- Люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.
- Женщины и мужья военнослужащих с ребенком.
- Студенты, аспиранты.
- Работники высшего и профессионального образования.
- Учителя школ.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
- Родственники Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства.
- Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
- Военные, освобожденные из плена.
- Люди в возрасте 18–25 лет после годичного контракта.
Когда автопродление может не сработать
В Минобороны отмечают, что иногда система не находит нужных данных в реестрах. Чаще всего это происходит для следующих категорий:
- люди, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы;
- люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи;
- родители троих и более детей.
В таких случаях для продления отсрочки необходимо лично обратиться в любой удобный ЦНАП с соответствующими документами.
Что нужно проверить для автоматического продления
Для того, чтобы автопродление сработало, данные в государственных реестрах должны быть актуальными. В частности, обратите внимание на:
- сведения о семье в ГРАГС;
- РНОКПП (налоговый номер) отца или матери с инвалидностью в акте о рождении;
- данные об инвалидности в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда;
- персональные данные отца или матери в акте о рождении детей (ФИО, дата рождения, налоговый номер);
- отсутствие задолженности по уплате алиментов или долг, не превышающий суммы платежей за три месяца.
Своевременное обновление этой информации в профильных учреждениях гарантирует беспрепятственное подтверждение вашего права на отсрочку.
Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически
В таком случае гражданину необходимо обратиться с документами в ЦНАП. В Минобороны напомнили, что ТЦК и СП больше не принимают от граждан заявления на отсрочку.
Кто может оформить отсрочку онлайн в Резерв+
Сейчас в Резерв+ доступны 11 типов отсрочек от призыва, которые можно оформить онлайн. Сделать это могут:
- Люди с инвалидностью;
- Временно негодные к службе;
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- Те, у кого есть супруга (супруг) с инвалидностью I или II группы;
- Те, у кого есть отец или мать с инвалидностью I или II группы;
- Женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;
- Родители троих и более детей;
- Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- Студенты, аспиранты;
- Работники высшего и профессионального образования.
