ДБР заперечило стосунок до позову, за яким заборонили публікувати розслідування про майно брата Сухачова

У Державному бюро розслідувань заперечили будь-яку причетність до позову, за яким Печерський районний суд Києва заборонив Центру протидії корупції (ЦПК) та агенції "Слідство.Інфо" публікувати розслідування про майно брата директора Бюро Олександра Сухачова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді ДБР на інформаційний запит "Радіо Свобода".

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Відповідь ДБР

"Ані ДБР, ані директор ДБР та члени його родини не мають жодного стосунку до подання заяви про забезпечення позову чи відповідного позову загалом (якщо такий позов взагалі заявлявся)", –– заявили у Бюро.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що "Слідство.Інфо" спільно з Центром протидії корупції готувало до публікації розслідування про 143 обʼєкти нерухомості брата директора ДБР, бізнесмена Олександра Сухачова.

Печерський райсуд Києва заборонив поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції Сухачова.

Як заявили в ЦПК, рішення є заходом забезпечення позову і винесене ще до подачі самого позову.

У ЦПК заявили, що це рішення "є суттєвим наступом на свободу слова, який суперечить євроінтеграційним зобов’язанням України", і заявили про намір його його оскаржити.

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