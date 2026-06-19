Офис генпрокурора возобновил закрытое 10 лет назад производство против ЦПК, - Шабунин

Офис генерального прокурора возобновил уголовное дело против Центра по борьбе с коррупцией, которое было закрыто 10 лет назад.

Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

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"Генеральный прокурор Зеленского возобновил уголовное дело против ЦПК, закрытое … 10 лет назад. ... Типичная прокуратура времен Зеленского: незадекларированные BMW X5 за 120 тыс. долл. для жен, одетых в дорогую одежду и украшения на 60 тыс. долл. (одно только обручальное кольцо — 22 тыс. долл.).

И сосредоточены эти "орлы" Зеленского на расследованиях против ЦПК, Кудрицкого, Наема и других "врагов народа". Если честно, я даже рад, что Зеленский назначил своим генпрокурором именно Кравченко. Он как нельзя лучше иллюстрирует необходимость конкурсного отбора на должность генпрокурора", — отметил Шабунин.

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По его словам, прокуратура убеждена, что ЦПК похитил миллионы долларов правительства США, выделенные на реформу прокуратуры.

"Мы в ЦПК вообще не занимались этой реформой. Если бы занимались, то Кравченко и рядовым прокурором бы не работал.

С другой стороны, хорошо, что сейчас он выявляет всю прокурорскую гниль, готовую выполнять его (вернее, Зеленского) незаконные указания. Очистка прокуратур после Зеленского будет полной: и от его Кравченко, и от всей их гнили", — добавил председатель правления ЦПК.

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