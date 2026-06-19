Офіс Генпрокурора поновив закрите 10 років тому провадження проти ЦПК, - Шабунін

Офіс Генпрокурора відновив кримінальне провадження проти Центру протидії корупції, що було закрите 10 років тому.

Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Генпрокурор Зеленського відновив кримінальне провадження проти ЦПК, закрите … 10 років тому. ... Типова прокуратура часів Зеленського: незадекларовані BMW X5 за 120 тис.дол. для дружин, вдягнутих у дорогі шмотки та ювелірку на 60 тис. дол. (одна лише обручка 22 тис.дол.).

І зосереджені ці орли Зеленського на розслідуваннях проти ЦПК, Кудрицького, Наєма та інших "ворогах народу". Якщо чесно, я навіть радію, що Зеленський призначив своїм генпрокурором саме Кравченка. Він якнайкраще ілюструє потребу конкурсного добору на посаду генпрокурора", - зазначив Шабунін.

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За його словами, прокуратура переконана, що ЦПК вкрав мільйони доларів уряду США, виділені на реформу прокуратури.

"Ми в ЦПК не займалися тією реформою взагалі. Якби займалися, то Кравченко і рядовим прокурором би не працював.

З іншого боку добре, щоб зараз він маркує всю прокурорську гниль, яка готова виконувати його (вірніше Зеленського) незаконні вказівки. Очищення прокуратур після Зеленського буде повним: і від його Кравченка, і від усієї їхньої гнилі", - додав голова правління ЦПК.

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