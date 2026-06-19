Офіс Генпрокурора поновив закрите 10 років тому провадження проти ЦПК, - Шабунін
Офіс Генпрокурора відновив кримінальне провадження проти Центру протидії корупції, що було закрите 10 років тому.
Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Генпрокурор Зеленського відновив кримінальне провадження проти ЦПК, закрите … 10 років тому. ... Типова прокуратура часів Зеленського: незадекларовані BMW X5 за 120 тис.дол. для дружин, вдягнутих у дорогі шмотки та ювелірку на 60 тис. дол. (одна лише обручка 22 тис.дол.).
І зосереджені ці орли Зеленського на розслідуваннях проти ЦПК, Кудрицького, Наєма та інших "ворогах народу". Якщо чесно, я навіть радію, що Зеленський призначив своїм генпрокурором саме Кравченка. Він якнайкраще ілюструє потребу конкурсного добору на посаду генпрокурора", - зазначив Шабунін.
За його словами, прокуратура переконана, що ЦПК вкрав мільйони доларів уряду США, виділені на реформу прокуратури.
"Ми в ЦПК не займалися тією реформою взагалі. Якби займалися, то Кравченко і рядовим прокурором би не працював.
З іншого боку добре, щоб зараз він маркує всю прокурорську гниль, яка готова виконувати його (вірніше Зеленського) незаконні вказівки. Очищення прокуратур після Зеленського буде повним: і від його Кравченка, і від усієї їхньої гнилі", - додав голова правління ЦПК.
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