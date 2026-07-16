Будут судить чиновника Ривненского ОТЦК, бравшего взятки наличными и автомобилями: он признал вину и перечислил 1,5 млн грн ВСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Завершено досудебное расследование в отношении заместителя начальника Ривненского областного ТЦК и СП, который брал взятки за отсрочку от мобилизации не только наличными, но и автомобилями. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Как действовала схема

Установлено, что чиновник разработал целую скрытую схему получения неправомерного вознаграждения от военнообязанных мужчин. Оформление отсрочки, даже при наличии законных оснований, или снятие с розыска обходились мужчинам от 10 до 12 тыс. долларов в зависимости от каждого конкретного случая.

Для сокрытия своей деятельности руководитель учреждения переводил свои незаконные накопления в различные активы, которые оформлял на доверенных лиц. В частности, среди задокументированных эпизодов - покупка для чиновника военнообязанным "Toyota Highlander" 2013 года выпуска стоимостью 19,5 тыс. долларов.

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Мужчина смог оформить все необходимые документы только после того, как отдал ключи от этого автомобиля чиновнику. Однако фигурант не успел переоформить его на себя, поскольку был разоблачен.

Что грозит

Фигурант обвиняется в получении неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Отмечается, что заместитель руководителя ОТЦК и СП признал свою вину и перечислил пожертвование ВСУ в размере 1,5 млн грн. Кроме того, после раскрытия схемы в Ровенском ОТЦК и СП произошел ряд кадровых изменений с целью предотвращения аналогичных правонарушений. Автомобиль, фигурирующий в деле, в настоящее время арестован в качестве вещественного доказательства.