Вымогали деньги за недоставку в военкомат и ВСП: четырем военным Мариупольского ТЦК сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Четырем военнослужащим Мариупольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки предъявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 УК Украины.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

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Угрожали доставкой в ТЦК

Установлено, что 25 декабря 2025 года двое военнослужащих, двигаясь на служебном автомобиле в городе Днепр, остановили мужчину якобы для проверки военно-учетных документов. Поскольку они не предъявили документов, подтверждающих их полномочия, мужчина отказался выполнить их требования и продолжил движение. После этого один из фигурантов, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на потерпевшего, причинив ему легкие телесные повреждения. Затем потерпевшего силой посадили в автомобиль.

В салоне автомобиля подозреваемые, угрожая доставкой в ТЦК и СП для призыва на военную службу, требовали у мужчины 67 500 грн. Опасаясь высказанных угроз, беспокоясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший перечислил средства на банковскую карту, реквизиты которой ему предоставили фигуранты. После получения денег военнослужащие отпустили мужчину и распорядились средствами по своему усмотрению.

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Вымогали деньги у военного в СОЧ

Кроме того, 1 апреля 2026 года трое военнослужащих Мариупольского ТЦК и СП вблизи автовокзала в городе Днепре остановили действующего военнослужащего, который самовольно покинул место службы. Они угрожали сообщить о его местонахождении представителям Военной службы правопорядка и вымогали 10 000 грн за неразглашение информации о его статусе и недоставку в ВСП. Потерпевший позвонил матери, которая перечислила указанную сумму на банковскую карту, указанную фигурантами. Впоследствии полученные средства были сняты и распределены между участниками.

Обыски и подозрения

Сообщается, что 15 июля 2026 года после проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в транспортном средстве были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

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Трем военнослужащим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины и вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время устанавливается местонахождение четвертого военнослужащего для уведомления его о подозрении и вручения аналогичного ходатайства.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух военнослужащих Мариупольского РТЦК и СП по подозрению в вымогательстве и мошенничестве.