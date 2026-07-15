Вимагали гроші за недоставлення до військкомату та ВСП: чотирьом військовим Маріупольського ТЦК повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям Маріупольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.

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Погрожували доставленням до ТЦК

Встановлено, що 25 грудня 2025 року двоє військовослужбовців, рухаючись на службовому автомобілі у місті Дніпро зупинили чоловіка начебто для перевірки військово-облікових документів. Оскільки вони не надали документів, що підтверджують їхні повноваження, чоловік відмовився виконати їхні вимоги та продовжив рух. Після цього один із фігурантів, керуючи службовим автомобілем, здійснив наїзд на потерпілого, спричинивши останньому легкі тілесні ушкодження. Надалі потерпілого силоміць посадили до автомобіля.

У салоні автомобіля підозрювані, погрожуючи доставленням до ТЦК та СП для призову на військову службу, вимагали у чоловіка 67 500 грн. Побоюючись висловлених погроз, переймаючись за своє життя та здоров’я, потерпілий перерахував кошти на банківську картку, реквізити якої йому надали фігуранти. Після отримання грошей військовослужбовці відпустили чоловіка та розпорядилися коштами на власний розсуд.

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Вимагали гроші у військового в СЗЧ

Крім того, 1 квітня 2026 року троє військовослужбовців Маріупольського ТЦК та СП поблизу автовокзалу в місті Дніпрі зупинили діючого військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби. Вони погрожували повідомити про його місцезнаходження представникам Військової служби правопорядку та вимагали 10 000 грн за нерозголошення інформації про його статус і недоставлення до ВСП. Потерпілий зателефонував матері, яка перерахувала вказану суму на банківську картку, вказану фігурантами. Надалі отримані кошти були зняті та розподілені між учасниками.

Обшуки та підозри

Повідомляється, що 15 липня 2026 року після проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у транспортному засобі вилучено речові докази, що мають значення для кримінального провадження.

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Трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України та вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюється місцеперебування четвертого військовослужбовця для повідомлення йому про підозру та вручення аналогічного клопотання.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали двох військовослужбовців Маріупольського РТЦК та СП за підозрою у вимаганні та шахрайстві.