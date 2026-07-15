Підозрюють у вимаганні та шахрайстві: поліція затримала двох військових Маріупольського ТЦК
Правоохоронці затримали двох військовослужбовців Маріупольського РТЦК та СП за підозрою у вимаганні та шахрайстві.
Про це повідомляє Донецький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"15.07.2026 року працівниками Національної поліції було затримано двох військовослужбовців Маріупольського РТЦК та СП – молодшого сержанта та солдата. Їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України"", - йдеться в повідомленні.
Тривають слідчі дії
Зазначається, що наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.
"Керівництво Маріупольського РТЦК та СП і Донецького ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви корупційних злочинів та сприяє правоохоронним органам у встановленні всіх обставин справи й притягненні винних осіб до відповідальності", - наголосили в центрі комплектування.
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