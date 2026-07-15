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Новини Протиправні дії ТЦК Корупція ТЦК
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Підозрюють у вимаганні та шахрайстві: поліція затримала двох військових Маріупольського ТЦК

Наїзд на військового у Черкасах постраждалого госпіталізували

Правоохоронці затримали двох військовослужбовців Маріупольського РТЦК та СП за підозрою у вимаганні та шахрайстві.

Про це повідомляє Донецький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"15.07.2026 року працівниками Національної поліції було затримано двох військовослужбовців Маріупольського РТЦК та СП – молодшого сержанта та солдата. Їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України"", - йдеться в повідомленні.

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Тривають слідчі дії

Зазначається, що наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

"Керівництво Маріупольського РТЦК та СП і Донецького ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви корупційних злочинів та сприяє правоохоронним органам у встановленні всіх обставин справи й притягненні винних осіб до відповідальності", - наголосили в центрі комплектування.

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Автор: 

корупція (5115) Маріуполь (3265) Донецька область (11507) ТЦК та СП (1282) Маріупольський район (122)
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Топ коментарі
+12
Маріупольське та донецьке ТЦК? Це як?А де ж воно воює це ТЦК?
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15.07.2026 14:35 Відповісти
+11
В Маріуполі до сих пір є тцк, чи це тцк переселенці?
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15.07.2026 14:30 Відповісти
+9
" Маріупольське тцк" країна абсурду.
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15.07.2026 14:36 Відповісти

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