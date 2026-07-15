Подозреваются в вымогательстве и мошенничестве: полиция задержала двух военнослужащих Мариупольского ТЦК

Правоохранители задержали двух военнослужащих Мариупольского РТЦК и СП по подозрению в вымогательстве и мошенничестве.

Об этом сообщает Донецкий областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"15.07.2026 года сотрудниками Национальной полиции были задержаны два военнослужащих Мариупольского РТЦК и СП - младший сержант и солдат. Им инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины", - говорится в сообщении.

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Продолжаются следственные действия

Отмечается, что в настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

"Руководство Мариупольского РТЦК и СП и Донецкого ОТЦК и СП решительно осуждает любые проявления коррупционных преступлений и содействует правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств дела и привлечении виновных к ответственности", - подчеркнули в центре комплектования.

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