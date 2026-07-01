Одержав $4 тисячі хабаря за ухилення від мобілізації – на Буковині судитимуть посадовця ТЦК

До суду скерували обвинувальний акт щодо посадовця одного з районних ТЦК на Буковині. За даними слідства, він отримав $4 тис. хабаря за сприяння в ухиленні від мобілізації та військового обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.

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"Прокурори Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного майора – заступника начальника відділу – начальника відділення одного з районних ТЦК та СП", - ідеться в повідомленні.

Військовий одержав від двох осіб 4 тисячі доларів США неправомірної вигоди за "вирішення питань" із військовим обліком.

Розслідуванням встановлено, що йшлося про оновлення облікових даних без особистої присутності, зняття з розшуку, а також формальне працевлаштування на критично важливих підприємствах для подальшого бронювання. У результаті таких дій чоловіки могли уникнути мобілізації.

Протиправну діяльність обвинуваченого правоохоронці припинили у лютому 2026 року. Викриття здійснювалося в межах реалізації програми "Зворотний бік ТЦК та ВЛК".

Який термін загрожує посадовцю ТЦК

Йому загрожує до 4 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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