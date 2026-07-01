Получил 4 тысячи долларов взятки за уклонение от мобилизации – на Буковине будут судить чиновника ТЦК
В суд направлен обвинительный акт в отношении должностного лица одного из районных ТЦК на Буковине. По данным следствия, он получил 4 тыс. долларов в качестве взятки за содействие в уклонении от мобилизации и воинского учета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.
"Прокуроры Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительное заключение в отношении 33-летнего майора - заместителя начальника отдела - начальника отделения одного из районных ТЦК и СП", - говорится в сообщении.
Военный получил от двух человек 4 тысячи долларов США в виде неправомерной выгоды за "решение вопросов", связанных с воинским учетом.
Расследованием установлено, что речь шла об обновлении учетных данных без личного присутствия, снятии с розыска, а также формальном трудоустройстве на критически важных предприятиях для последующего бронирования. В результате таких действий мужчины могли избежать мобилизации.
Противоправную деятельность обвиняемого правоохранители пресекли в феврале 2026 года. Разоблачение осуществлялось в рамках реализации программы "Обратная сторона ТЦК и ВЛК".
Какой срок грозит должностному лицу ТЦК
Ему грозит до 4 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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