Получил 4 тысячи долларов взятки за уклонение от мобилизации – на Буковине будут судить чиновника ТЦК

В суд направлен обвинительный акт в отношении должностного лица одного из районных ТЦК на Буковине. По данным следствия, он получил 4 тыс. долларов в качестве взятки за содействие в уклонении от мобилизации и воинского учета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.

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"Прокуроры Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительное заключение в отношении 33-летнего майора - заместителя начальника отдела - начальника отделения одного из районных ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Военный получил от двух человек 4 тысячи долларов США в виде неправомерной выгоды за "решение вопросов", связанных с воинским учетом.

Расследованием установлено, что речь шла об обновлении учетных данных без личного присутствия, снятии с розыска, а также формальном трудоустройстве на критически важных предприятиях для последующего бронирования. В результате таких действий мужчины могли избежать мобилизации.

Противоправную деятельность обвиняемого правоохранители пресекли в феврале 2026 года. Разоблачение осуществлялось в рамках реализации программы "Обратная сторона ТЦК и ВЛК".

Какой срок грозит должностному лицу ТЦК

Ему грозит до 4 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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