Судитимуть посадовця Рівненського ОТЦК, який брав хабарі готівкою й автомобілями: він визнав вину та перерахував 1,5 млн грн на ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Завершено досудове розслідування щодо заступника начальника Рівненського обласного ТЦК та СП, який брав хабарі за відстрочки у мобілізації не лише готівкою, а й автомобілями. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як діяла схема

Встановлено, що посадовець розробив цілу приховану схему з одержання неправомірної винагороди від військовозобов’язаних чоловіків. Оформлення відстрочки, навіть за наявності законних підстав, чи зняття з розшуку коштували чоловікам від 10 до 12 тис. доларів залежно від кожного конкретного випадку.

Для приховування своєї діяльності очільник установи переводив свої незаконні накопичення у різного роду активи, які оформлював на довірених осіб. Зокрема, серед задокументованих епізодів – купівля для посадовця військовозобов’язаним "Toyota Highlander" 2013 року випуску вартістю 19,5 тис. доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вимагали гроші за недоставлення до військкомату та ВСП: чотирьом військовим Маріупольського ТЦК повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

Чоловік зміг оформити усі необхідні документи лише після того, як віддав ключі від цієї автівки посадовцю. Проте фігурант не встиг переоформити її на себе, оскільки був викритий.

Що загрожує

Фігурант обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: $1000 хабаря за проходження ВЛК без мобілізації: військовому ТЦК з Харкова повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

Зазначається, що заступник керівника ОТЦК та СП визнав свою вину та перерахував донат на ЗСУ у розмірі 1,5 млн грн. Крім того, після викриття схеми, у Рівненському ОТЦК та СП відбулась низка кадрових змін з метою запобігання аналогічним правопорушенням. Автомобіль, що фігурує у справі, наразі арештований як речовий доказ.