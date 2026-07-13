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$1000 хабаря за проходження ВЛК без мобілізації: військовому ТЦК з Харкова повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки м. Харкова за ч. 3 ст. 368 КК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

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Як працювала схема?

За даними слідства, він налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від військовозобов'язаних за сприяння у проходженні ВЛК без подальшої мобілізації. Використовуючи службові та особисті зв'язки, забезпечував супровід військовозобов'язаних під час проходження комісії.

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бронювання за хабар
бронювання за хабар
бронювання за хабар
бронювання за хабар
бронювання за хабар
бронювання за хабар
бронювання за хабар
бронювання за хабар

Військовозобов'язаний звернувся до фігуранта з питанням проходження ВЛК для подальшого працевлаштування на одному з підприємств із можливістю отримання бронювання. У відповідь фігурант висловив прохання надати йому неправомірну вигоду в сумі 1 000 доларів США за сприяння у проходженні ВЛК та непризові на військову службу до моменту оформлення бронювання.

Після проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаний передав фігуранту раніше обумовлену неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США, після чого останнього затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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Обшуки та підозра

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного, в його автомобілі, приміщеннях військово-лікарської комісії та під час особистого обшуку вилучено предмет неправомірної вигоди, готівкові кошти, мобільний телефон, банківські картки, медичну документацію щодо 17 військовозобов'язаних, документи військово-лікарської комісії, журнали обліку та чорнові записи.

  • Наразі перевіряється причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб ВЛК, РТЦК та СП.
  • Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
  • За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 266 240 грн.

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Автор: 

Харків (6209) бронювання (461) ухилянти (1459) військово-лікарська комісія (266) Харківська область (2980) Харківський район (1009)
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