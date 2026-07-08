"Багатодітний батько" за 120 тисяч гривень: викрито схему незаконного виїзду за кордон на Сумщині. ФОТО

На Сумщині поліцейські викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон за схемою "Багатодітний батько".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Як працювала схема?

Як зазнчається, чоловік та жінка, шлюб яких не зареєстровано, пропонували військовозобов'язаним оформити фіктивне батьківство над власними малолітніми дітьми. Правоохоронці викрили протиправну діяльність пари та повідомили фігурантам про підозру.





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Оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції у взаємодії з оперативниками 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури викрили двох мешканців обласного центру, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

За даними слідства, до протиправної діяльності причетні 29-річна жінка та її 34-річний співмешканець. Вони пропонували військовозобов’язаним чоловікам за 120 тисяч гривень оформити фіктивне батьківство над трьома малолітніми дітьми віком 3 роки, 1 рік і 4 місяці, що мало надати статус багатодітного батька та створити підстави для виїзду за межі України.

Фігуранти підшукали потенційного "клієнта", проте той вже мав власну дитину та погодився визнати батьківство лише над двома малолітніми. Надалі підозрювані надали інструкції щодо оформлення необхідних документів та організували внесення відповідних змін. Втім реалізувати злочинний задум до кінця їм не вдалося. Під час передачі другої частини обумовленої суми та оформлення документів щодо фіктивного батьківства правоохоронці припинили їхню діяльність.

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Підозра

Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (закінчений замах на сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України, вчинений за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів).

За вчинене підозрюваним загрожує до дев'яти років позбавлення волі.