"Многодетный отец" за 120 тысяч гривен: раскрыта схема незаконного выезда за границу на Сумщине. ФОТО

В Сумской области полицейские раскрыли схему незаконной переправки мужчин через государственную границу по схеме "Многодетный отец".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Как работала схема?

Как отмечается, мужчина и женщина, брак которых не зарегистрирован, предлагали военнообязанным оформить фиктивное отцовство над собственными малолетними детьми. Правоохранители раскрыли противоправную деятельность пары и сообщили фигурантам о подозрении.





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Оперативники управления миграционной полиции ГУНП в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления полиции во взаимодействии с оперативниками 5-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры разоблачили двух жителей областного центра, которые организовали схему незаконной переправки военнообязанныхчерез государственную границу Украины.

По данным следствия, к противоправной деятельности причастны 29-летняя женщина и её 34-летний сожитель. Они предлагали военнообязанным мужчинам за 120 тысяч гривен оформить фиктивное отцовство в отношении троих малолетних детей в возрасте 3 лет, 1 года и 4 месяцев, что должно было предоставить статус многодетного отца и создать основания для выезда за пределы Украины.

Фигуранты нашли потенциального "клиента", однако у того уже был собственный ребенок, и он согласился признать отцовство только над двумя малолетними детьми. В дальнейшем подозреваемые предоставили инструкции по оформлению необходимых документов и организовали внесение соответствующих изменений. Впрочем, реализовать преступный замысел до конца им не удалось. Во время передачи второй части оговоренной суммы и оформления документов о фиктивном отцовстве правоохранители пресекли их деятельность.

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Подозрение

Следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на содействие незаконной переправке лица через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).

За содеянное подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы.