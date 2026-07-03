Для выезда за границу оформляли украинцев как иностранцев, подлежащих выдворению: разоблачены должностные лица миграционной службы в Днепре. ФОТОрепортаж

В июне этого года в Днепре раскрыта схема незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу во время военного положения; подозреваются должностные лица миграционной службы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Как действовала схема?

Отмечается, что к ней причастны бывший начальник одного из отделов ГУ ГМС в Днепропетровской области и главный специалист этого же отдела.

Схема работала через государственную миграционную систему. Должностные лица имели доступ к Единой информационно-аналитической системе управления миграционными процессами и внесли туда ложные данные о двух якобы иностранцах. На самом деле таких иностранцев не существовало.

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Главный специалист подготовила и подписала решение об их якобы принудительном возвращении и выдворении из Украины. Бывший начальник отдела утвердил эти документы, скрепил их гербовой печатью и поставил квалифицированную электронную подпись.

После этого в подсистему "Учет иностранцев и беженцев" внесли анкетные данные, фотографии и другую информацию об этих лицах. Известно, что для фиктивного учета использовали фото двух военнообязанных граждан Украины.

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То есть в официальной базе должны были появиться не украинские мужчины, на которых распространяются ограничения на выезд, а "иностранцы", в отношении которых якобы уже принято решение о выдворении из Украины.

Именно эти документы и электронные записи должны были обеспечить незаконную переправку военнообязанных через государственную границу в обход ограничений военного положения.

Обыски и задержания

Сообщается, что в ходе обысков по местам жительства, работы и в служебных помещениях у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, системный блок компьютера, журналы учета решений о принудительном возвращении и выдворении иностранцев, а также документы, касающиеся гражданина Украины и двух фиктивных граждан Азербайджана.

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Среди изъятого — решения о принудительном возвращении и выдворении, протоколы об административных правонарушениях, постановления о наложении административных взысканий, справки о личности, объяснения, квитанции об уплате штрафов, личные дела и другие документы.

Должностным лицам сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 332 УК Украины).

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокуроры подали апелляционные жалобы на эти решения.