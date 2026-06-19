Создали клон "Резерв+" для уклонения от мобилизации: СБУ задержала хакеров. ФОТО

СБУ и Нацполиция ликвидировали хакерскую группировку, разработавшую платную копию приложения "Резерв+". Поддельным сервисом воспользовались более 4 тысяч военнообязанных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Внешне клонированное приложение полностью имитировало официальное приложение Министерства обороны Украины. Доступ к "клону" был платным и стоил 1200 гривен в месяц.

В электронном кабинете псевдоприложения уклонисты могли самостоятельно изменять свои учетные данные и "дописывать" отсрочку от призыва.

После внесения соответствующих изменений военнообязанные предъявляли поддельные электронные документы сотрудникам ТЦК и Национальной полиции во время проверок", - выяснило расследование.

Известно, что псевдоприложением пользовались более 4 тысяч военнообязанных, которые пытались уклониться от мобилизации.

Обыски и уведомления о подозрении

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские карты, SIM-карты и другие носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Одновременно правоохранители заблокировали работу фейкового приложения.

Двум задержанным уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период;

ч. 3 ст. 358 - подделка и использование поддельных документов, печатей, штампов и бланков, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время продолжается досудебное расследование с целью установления всех участников преступной схемы и привлечения их к ответственности. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

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Разоблачены организаторы фейкового "Резерв+"





