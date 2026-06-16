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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Псевдополковник за $30 тысяч обещал повлиять на решение ТЦК. Его задержали, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве полковник мнимой внутренней службы несуществующего комитета пообещал оказать влияние на сотрудников ТЦК, которые исключат мужчину из воинского учета по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Как сообщается, он должен был оформить все документы самостоятельно, а "клиенту" нужно было лишь прибыть в центр комплектования, чтобы их получить. Дельцу уже объявили о подозрении.

Что известно о злоумышленнике?

В поле зрения оперативников Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и следователей полиции Киева попал мужчина, который за денежное вознаграждение брался влиять на решения ТЦК. Как выяснилось, противоправной деятельностью занимался 32-летний основатель частной юридической фирмы.

псевдополковник помогал уклонистам
псевдополковник помогал уклонистам
псевдополковник помогал уклонистам
псевдополковник помогал уклонистам
псевдополковник помогал уклонистам

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За 30 тысяч долларов он заверил мужчину, что сможет исключить его из воинского учета по состоянию здоровья, чтобы, когда ему исполнится 25, его не призвали в армию. При этом посещать врачей или проходить военно-врачебную комиссию мужчине не потребуется. Однако попросил создать учетные записи в приложениях, на которые будут поступать уведомления об оформлении меддокументов и исключении из воинского учета. Правда, получить бумаги "клиент" сможет в ТЦК и только после того, как собственноручно проверит правильность оформления.

Стоимость "услуги"

Оплату попросил произвести в два этапа - 20 тысяч долларов аванса для начала организации всех процессов и 10 тысяч долларов после получения документа.

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Задержание и подозрение 

  • Полицейские задержали злоумышленника во время получения первой части финансового вознаграждения. Кроме денег у него изъяли два удостоверения с различными званиями несуществующего комитета на имя фигуранта, где указывалось, что он является заместителем председателя комитета.
  • Следователи Печерского управления полиции уже объявили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
  • Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Продолжается следствие по установлению происхождения и подлинности изъятых документов.

Автор: 

Киев (26493) Нацполиция (16988) уклонисты (1360) ТЦК (1158)
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Псевдополковник не знав таблички ділення і його помножили на нуль .
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16.06.2026 13:31 Ответить
Це один з численних «палькофнікав від кадровиків в СБУ і ЗСУ, на кшалт отих кловунів ряжених, литвина-червоненка-табачника-хорошковського… Кузьмук і тодішні керманичі з СБУ та відповідні кадрові «баби чаво ізволітє», тепер потікали з України, добряче їй нагадивши з ригоАНАЛЬНИМ лайном!!
Але пенсії, цій ряженій сворі кловунів, так і продовжують НАРАХОВУВАТИ🤑🤬🤑🤬🤑‼️‼️‼️
Мабуть, і сьогоднішні керовніки чекають на ОКРЕМУ команду від гавнокандующого ухилянта щодо припинення цієї ганьби самопальної‼️‼️‼️
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16.06.2026 13:34 Ответить
А дехто з таких продовжує ходити в "героях України"...
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16.06.2026 14:14 Ответить
Нормально так! За однокімнатну квартиру якийсь туалетний папірець який щось там вирішує 🤦 в я пам'ятаю початок війни коли гроші давали навпаки , за те щоб його взяли у якийсь підрозділ...це ж треба так пересрати і спотворити мобілізацію.
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16.06.2026 13:46 Ответить
Запрошував він до ресторану
Коньяком ,правда,за чужий рахунок пригощав
Ах який був чоловік,справжній полковник
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16.06.2026 13:53 Ответить
"у нього вилучили два посвідчення з різними званнями неіснуючого комітету ... Триває слідство для встановлення походження та справжність вилучених документів." Джерело: https://censor.net/ua/p4008617

Тобто, слідство встановлює справжність документів неіснуючого комітету, бо слідству більше нема чим зайнятися?
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16.06.2026 14:10 Ответить
І так, я не здивуюсь, якщо з'ясується, що "клієнт" за станом здоров'я дійсно має бути знятий з військового обліку...
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16.06.2026 14:13 Ответить
От ублюдки... І "полковник" і його клієнти....
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16.06.2026 14:27 Ответить
 
 