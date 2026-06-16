Псевдополковник за $30 тысяч обещал повлиять на решение ТЦК. Его задержали, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве полковник мнимой внутренней службы несуществующего комитета пообещал оказать влияние на сотрудников ТЦК, которые исключат мужчину из воинского учета по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Как сообщается, он должен был оформить все документы самостоятельно, а "клиенту" нужно было лишь прибыть в центр комплектования, чтобы их получить. Дельцу уже объявили о подозрении.

Что известно о злоумышленнике?

В поле зрения оперативников Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и следователей полиции Киева попал мужчина, который за денежное вознаграждение брался влиять на решения ТЦК. Как выяснилось, противоправной деятельностью занимался 32-летний основатель частной юридической фирмы.











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За 30 тысяч долларов он заверил мужчину, что сможет исключить его из воинского учета по состоянию здоровья, чтобы, когда ему исполнится 25, его не призвали в армию. При этом посещать врачей или проходить военно-врачебную комиссию мужчине не потребуется. Однако попросил создать учетные записи в приложениях, на которые будут поступать уведомления об оформлении меддокументов и исключении из воинского учета. Правда, получить бумаги "клиент" сможет в ТЦК и только после того, как собственноручно проверит правильность оформления.

Стоимость "услуги"

Оплату попросил произвести в два этапа - 20 тысяч долларов аванса для начала организации всех процессов и 10 тысяч долларов после получения документа.

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Задержание и подозрение