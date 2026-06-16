СБУ, ГБР и Нацполиция раскрыли еще 11 схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Национальная полиция пресекли еще одиннадцать схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов незаконных махинаций в различных областях страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, фигуранты за вознаграждение от 3,5 до 38 тысяч долларов США помогали военнообязанным уклоняться от призыва путем оформления поддельных документов или организовывали незаконный выезд за границу.

Фейковые диагнозы и "бумажные" учебные заведения в Харьковской области

В Харьковской области военная контрразведка СБУ разоблачила семейного врача и трех его сообщников, которые оформляли мужчин на якобы стационарное лечение. В дальнейшем клиентам выдавали сфальсифицированные медицинские заключения о тяжелых заболеваниях.

Также в Харькове задержали четырех дельцов, которые регистрировали фиктивные учебные заведения и трудоустраивали в них военнообязанных на должности преподавателей, что давало право на отсрочку от мобилизации.

Следствие установило, что злоумышленники создали два фейковых лицея и колледж, которые существовали только на бумаге.

Львовская область: медицинские справки и "музыкальные гастроли"

Во Львовской области разоблачили местную жительницу, которая продавала поддельные медицинские справки о тяжелых заболеваниях и обещала повлиять на решение военно-врачебной комиссии.

Кроме того, во Львове задержали гражданина одной из стран Южного Кавказа, который предлагал военнообязанным выехать в страны ЕС под видом участников музыкальной группы.

Для реализации схемы он планировал изготовить поддельные документы и внести данные "артистов" в электронную базу как участников концертной деятельности.

Хмельницкая область: отсрочка из-за фиктивного ухода

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили врача-терапевта и местную предпринимательницу, которые оформляли родственникам военнообязанных поддельные документы о необходимости постоянного ухода. Это становилось основанием для получения отсрочки от призыва.

Кировоградская область: махинации в ТЦК

В Кировоградской области сотрудники СБУ и ГБР задержали командира подразделения охраны районного ТЦК.

По данным следствия, он переводил личные дела призывников в другие территориальные центры комплектования, где его знакомые способствовали списанию мужчин или оформлению отсрочки.

Донецкая область: незаконное оформление инвалидности

В Покровском районе Донецкой области разоблачили мужчину, который предлагал безосновательно оформить III группу инвалидности.

Установлено, что он действовал совместно с бывшим руководителем районной экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека в Харькове, которого СБУ задержала еще в 2024 году.

Закарпатье: переправка через Тису

В Закарпатье разоблачили бывшего и действующего пограничников, которые организовали незаконную переправку военнообязанных в одну из стран Евросоюза через реку Тиса.

Житомирщина: схема с участием депутата

В Житомирской области задержали директора местной больницы, который также является депутатом районного совета.

Следствие считает, что за взятки он организовывал оформление фиктивных медицинских документов для получения группы инвалидности и уклонения от мобилизации.

Одесская область: обещания выезда в Молдову

В Одесской области разоблачили мужчину, который обещал организовать незаконный выезд в Молдову через официальные пункты пропуска.

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Чтобы убедить клиентов, он заявлял о возможности проставления необходимых отметок в документах, хотя на самом деле планировал переправлять их через границу вне установленных пунктов пропуска.

Винницкая область: "слив" геолокаций ТЦК

В Винницкой области задержали администратора Viber-сообщества, которая распространяла информацию о местах нахождения украинских военных.

В частности, она передавала координаты блокпостов и мобильных групп территориальных центров комплектования.

Какое наказание грозит фигурантам

Всем задержанным сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности о препятствовании законной деятельности ВСУ, незаконной переправке лиц через государственную границу, получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием.

В случае доказательства вины фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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