На Ривненщине будут судить врача, за взятки помогавшего оформлять отсрочку от мобилизации, - полиция. ФОТОрепортаж

На Ривненщине завершили досудебное расследование в отношении 61-летнего врача из Березно, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды и выдаче поддельных документов для оформления отсрочки от мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует полиция Ривненской области. По данным правоохранителей, мужчина был руководителем одного из медицинских учреждений области и привлекался к работе врачебно-консультационной комиссии в качестве лечащего врача.

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Обещал оформить основания для отсрочки

Следствие установило, что медик пообещал двум мужчинам за денежное вознаграждение содействовать в получении заключений врачебно-консультационной комиссии о наличии у их родителей нарушений функций организма, из-за которых они якобы нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Такие документы могли стать основанием для оформления отсрочки от мобилизации.

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Задержали во время получения взятки

Месяц назад правоохранители задержали 61-летнего жителя Березно в его служебном кабинете во время получения очередной взятки в размере 900 долларов США.

По информации полиции, ранее он уже получил от одного из "пациентов" еще 600 долларов за обещанную помощь.

Операцию по разоблачению проводили следователи следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников управления стратегических расследований, сотрудников СБУ и под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры.

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Дело передано в суд

Врачу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и отстранил от исполнения должностных обязанностей.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

В полиции отмечают, что обвиняемый признает свою вину. Санкция инкриминируемых статей предусматривает от двух до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

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