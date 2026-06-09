На Рівненщині судитимуть лікаря, який за хабарі допомагав оформляти відстрочку від мобілізації, - поліція. ФОТО

На Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 61-річного лікаря з Березного, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди та видачі неправдивих документів для оформлення відстрочки від мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Поліція Рівненської області. За даними правоохоронців, чоловік був керівником одного з медичних закладів області та залучався до роботи лікарсько-консультаційної комісії як лікуючий лікар.

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Обіцяв оформити підстави для відстрочки

Слідство встановило, що медик пообіцяв двом чоловікам за грошову винагороду посприяти в отриманні висновків лікарсько-консультаційної комісії про наявність у їхніх батьків порушень функцій організму, через які вони нібито потребують постійного стороннього догляду.

Такі документи могли стати підставою для оформлення відстрочки від мобілізації.

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Затримали під час отримання хабаря

Місяць тому правоохоронці затримали 61-річного березнівчанина у його службовому кабінеті під час отримання чергового хабаря у розмірі 900 доларів США.

За інформацією поліції, раніше він уже отримав від одного з "пацієнтів" ще 600 доларів за обіцяну допомогу.

Операцію із викриття проводили слідчі слідчого управління за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань, співробітників СБУ та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

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Справу передали до суду

Лікарю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та відсторонив від виконання посадових обов’язків.

Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт скеровано до суду.

У поліції зазначають, що обвинувачений визнає свою провину. Санкція інкримінованих статей передбачає від двох до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

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