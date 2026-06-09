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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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На Рівненщині судитимуть лікаря, який за хабарі допомагав оформляти відстрочку від мобілізації, - поліція. ФОТО

На Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 61-річного лікаря з Березного, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди та видачі неправдивих документів для оформлення відстрочки від мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Поліція Рівненської області. За даними правоохоронців, чоловік був керівником одного з медичних закладів області та залучався до роботи лікарсько-консультаційної комісії як лікуючий лікар.

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Обіцяв оформити підстави для відстрочки

Слідство встановило, що медик пообіцяв двом чоловікам за грошову винагороду посприяти в отриманні висновків лікарсько-консультаційної комісії про наявність у їхніх батьків порушень функцій організму, через які вони нібито потребують постійного стороннього догляду.

Такі документи могли стати підставою для оформлення відстрочки від мобілізації.

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На Рівненщині судитимуть лікаря, який оформляв відстрочки від мобілізації за хабарі
На Рівненщині судитимуть лікаря, який оформляв відстрочки від мобілізації за хабарі
На Рівненщині судитимуть лікаря, який оформляв відстрочки від мобілізації за хабарі

Затримали під час отримання хабаря

Місяць тому правоохоронці затримали 61-річного березнівчанина у його службовому кабінеті під час отримання чергового хабаря у розмірі 900 доларів США.

За інформацією поліції, раніше він уже отримав від одного з "пацієнтів" ще 600 доларів за обіцяну допомогу.

Операцію із викриття проводили слідчі слідчого управління за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань, співробітників СБУ та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

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Справу передали до суду

Лікарю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та відсторонив від виконання посадових обов’язків.

Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт скеровано до суду.

У поліції зазначають, що обвинувачений визнає свою провину. Санкція інкримінованих статей передбачає від двох до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

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Автор: 

хабар (4787) лікарі (1285) мобілізація (3439) ухилянти (1422) Рівненська область (1294)
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Дадуть умовно, бо суддя теж хоче їсти.
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09.06.2026 15:56 Відповісти
Безкарність від привладних та прокурорських, злочину орчихи Крупи з шоблою МСЕК, мотивувало інших заробітчан-врачевателів у «бєлих халатах», до більших злочинів проти України, на догоду московським окупантам!!
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09.06.2026 15:58 Відповісти
Коли будуть судить,хто одним підписом лікує хронічні захворювання?Мені гіпертонію на ВЛК вилікували .Потім стирали ризинкою придатний трішки тремтячими руками,але то вже була друга історія .
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09.06.2026 16:01 Відповісти
і знову на Рівненщині..
в інших областях хабарників напевно немає..
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09.06.2026 16:03 Відповісти
 
 