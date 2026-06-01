УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14818 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
450 1

Продавав фіктивні бронювання від мобілізації: повідомлено про підозру службовцю Мукачівської РДА. ФОТОрепортаж

На Закарпатті повідомлено про підозру службовій особі Мукачівської РДА в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Службовець Мукачівської РДА продавав фіктивні бронювання

Що відомо

Чоловік обіцяв "зняти з розшуку" ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливе підприємство. Використовуючи знайомства серед працівників державних установ, він шукав чоловіків, які перебували у розшуку через порушення військового обліку та хотіли уникнути мобілізації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бронювання" за $10 000: у Києві затримали підприємця, який обіцяв відстрочку від армії. ФОТОрепортаж

За "вирішення питання" зі зняттям з розшуку посадовець вимагав 1500 доларів. Ще від 3500 доларів - за фіктивне працевлаштування та оформлення бронювання від мобілізації через один із навчальних закладів.

Службовець Мукачівської РДА продавав фіктивні бронювання

Після отримання грошей підозрюваний отримував необхідні документи, обіцяв успішне оформлення "броні" та навіть надсилав фотографії нібито поданих документів через систему "Дія". Також один з "клієнтів" отримав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке, за словами підозрюваного, мало допомогти безперешкодно пересуватись територією України.

Також дивіться: Працівника СБУ затримали на хабарі у $34 тисячі за відстрочку від мобілізації. ФОТО

Що інкримінують

Зазначається, що в межах розслідування проведено санкціоновані обшуки у Мукачівській РДА та вдома у підозрюваного. Перевіряється причетність інших осіб до злочинної схеми.

Службовець Мукачівської РДА продавав фіктивні бронювання

Підозрюваному інкриміновано закінчений замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період - ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Службовець Мукачівської РДА продавав фіктивні бронювання

Автор: 

бронювання (440) ухилянти (1414) Закарпатська область (2253) Мукачівський район (29)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ха ха. Ще на початку 30 минулого століття Бажанов ( бувший секретар Політбюро) згадував, що у 26 році особисто чув від Блюмкіна, тоді помічника Лейби Троцького в Концескомі, як він у 1915 році продав Іоні Якіру , зятю крупного ювеліра з міста Ясси, фальшиву довідку про роботу на оборонному заводі в Одесі, що дозволила йому ухилятись від мобілізації. А тепер він командуючий військовим округом -цинічно завершив розмову Блюмкіна. Часи міняються, а справи ухилянтські такі ж самі.
показати весь коментар
01.06.2026 17:40 Відповісти
 
 