Продавав фіктивні бронювання від мобілізації: повідомлено про підозру службовцю Мукачівської РДА. ФОТОрепортаж

На Закарпатті повідомлено про підозру службовій особі Мукачівської РДА в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Чоловік обіцяв "зняти з розшуку" ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливе підприємство. Використовуючи знайомства серед працівників державних установ, він шукав чоловіків, які перебували у розшуку через порушення військового обліку та хотіли уникнути мобілізації.

За "вирішення питання" зі зняттям з розшуку посадовець вимагав 1500 доларів. Ще від 3500 доларів - за фіктивне працевлаштування та оформлення бронювання від мобілізації через один із навчальних закладів.

Після отримання грошей підозрюваний отримував необхідні документи, обіцяв успішне оформлення "броні" та навіть надсилав фотографії нібито поданих документів через систему "Дія". Також один з "клієнтів" отримав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке, за словами підозрюваного, мало допомогти безперешкодно пересуватись територією України.

Що інкримінують

Зазначається, що в межах розслідування проведено санкціоновані обшуки у Мукачівській РДА та вдома у підозрюваного. Перевіряється причетність інших осіб до злочинної схеми.

Підозрюваному інкриміновано закінчений замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період - ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 КК України.