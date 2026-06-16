СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще 11 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Національна поліція заблокували ще одинадцять схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів незаконних оборудок у різних областях країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, фігуранти за винагороду від 3,5 до 38 тисяч доларів США допомагали військовозобов’язаним уникати призову шляхом оформлення підроблених документів або організовували незаконний виїзд за кордон.

Фейкові діагнози та "паперові" навчальні заклади на Харківщині

На Харківщині військова контррозвідка СБУ викрила сімейного лікаря та трьох його спільників, які оформлювали чоловіків на нібито стаціонарне лікування. Надалі клієнтам видавали сфальсифіковані медичні висновки про тяжкі захворювання.

Також у Харкові затримали чотирьох ділків, які реєстрували фіктивні заклади освіти та працевлаштовували до них військовозобов’язаних на посади викладачів, що давало право на відстрочку від мобілізації.

Слідство встановило, що зловмисники створили два фейкові ліцеї та коледж, які існували лише на папері.

Львівщина: меддовідки та "музичні гастролі"

У Львівській області викрили місцеву жительку, яка продавала підроблені медичні довідки про тяжкі захворювання та обіцяла вплинути на рішення військово-лікарської комісії.

Крім того, у Львові затримали громадянина однієї з країн Південного Кавказу, який пропонував військовозобов’язаним виїхати до країн ЄС під виглядом учасників музичного гурту.

Для реалізації схеми він планував виготовити фальшиві документи та внести дані "артистів" до електронної бази як учасників концертної діяльності.

Хмельниччина: відстрочка через фіктивний догляд

На Хмельниччині правоохоронці викрили лікарку-терапевта та місцеву підприємицю, які оформлювали родичам військовозобов’язаних фальшиві документи про необхідність постійного догляду. Це ставало підставою для отримання відстрочки від призову.

Кіровоградщина: махінації у ТЦК

У Кіровоградській області співробітники СБУ та ДБР затримали командира підрозділу охорони районного ТЦК.

За даними слідства, він переводив особові справи призовників до інших територіальних центрів комплектування, де його знайомі сприяли списанню чоловіків або оформленню відстрочки.

Донеччина: незаконне оформлення інвалідності

У Покровському районі Донецької області викрили чоловіка, який пропонував безпідставно оформити III групу інвалідності.

Встановлено, що він діяв спільно з колишнім керівником районної експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи у Харкові, якого СБУ затримала ще у 2024 році.

Закарпаття: переправлення через Тису

На Закарпатті викрили колишнього та чинного прикордонників, які організували незаконне переправлення військовозобов’язаних до однієї з країн Євросоюзу через річку Тиса.

Житомирщина: схема за участі депутата

На Житомирщині затримали директора місцевої лікарні, який також є депутатом районної ради.

Слідство вважає, що за хабарі він організовував оформлення фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та уникнення мобілізації.

Одещина: обіцянки виїзду до Молдови

В Одеській області викрили чоловіка, який обіцяв організувати незаконний виїзд до Молдови через офіційні пункти пропуску.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блокування банківських карток та водійських прав для ухилянтів поки лише обговорюють, - "слуга народу" Федієнко

Для переконання клієнтів він заявляв про можливість проставлення необхідних відміток у документах, хоча насправді планував переправляти їх через кордон поза встановленими пунктами пропуску.

Вінниччина: "злив" геолокацій ТЦК

На Вінниччині затримали адміністраторку Viber-спільноти, яка поширювала інформацію про місця перебування українських військових.

Зокрема, вона передавала координати блокпостів та мобільних груп територіальних центрів комплектування.

Яке покарання загрожує фігурантам

Усім затриманим повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ, незаконного переправлення осіб через державний кордон, отримання неправомірної вигоди та зловживання впливом.

У разі доведення вини фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині судитимуть лікаря, який за хабарі допомагав оформляти відстрочку від мобілізації, - поліція. ФОТО



















