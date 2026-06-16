Псевдополковник за $30 тисяч обіцяв вплинути на рішення ТЦК. Його затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві полковник уявної внутрішньої служби неіснуючого комітету обіцяв вплинути на працівників ТЦК, які виключать чоловіка з військового обліку за станом здоров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Як повідомляється, він всі документи мав оформити власноруч, а "клієнтові" потрібно було лише прибути у центр комплектування, щоб його отримати. Ділку вже оголосили про підозру.

Що про зловмисника відомо?

У поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчих поліції Києва потрапив чоловік, який за грошову винагороду брався впливати на рішення ТЦК. Як з’ясувалося, протиправною діяльністю займався 32-річний засновник приватної юридичної фірми.











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За 30 тисяч доларів він запевнив чоловіка, що зможе виключити його з військового обліку за станом здоров’я, аби, коли йому виповниться 25, його не призвали до армії. При цьому відвідувати лікарів або проходити військово-лікарську комісію чоловікові не буде потрібно. Однак попросив створити облікові записи у додатках, на які будуть надходити повідомлення про оформлення меддокументів та виключення з військового обліку. Щоправда, отримати папери "клієнт" зможе у ТЦК і лише після того, як власноруч перевірить правильність оформлення.

Вартість "послуги"

Оплату попросив здійснити у два етапи - 20 тисяч доларів авансу для початку організації всіх процесів і 10 тисяч доларів після отримання документу.

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Затримання та підозра