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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Псевдополковник за $30 тисяч обіцяв вплинути на рішення ТЦК. Його затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві полковник уявної внутрішньої служби неіснуючого комітету обіцяв вплинути на працівників ТЦК, які виключать чоловіка з військового обліку за станом здоров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Як повідомляється, він всі документи мав оформити власноруч, а "клієнтові" потрібно було лише прибути у центр комплектування, щоб його отримати. Ділку вже оголосили про підозру.

Що про зловмисника відомо?

У поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчих поліції Києва потрапив чоловік, який за грошову винагороду брався впливати на рішення ТЦК. Як з’ясувалося, протиправною діяльністю займався 32-річний засновник приватної юридичної фірми.

псевдополковник допомагав ухилянтам
псевдополковник допомагав ухилянтам
псевдополковник допомагав ухилянтам
псевдополковник допомагав ухилянтам
псевдополковник допомагав ухилянтам

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За 30 тисяч доларів він запевнив чоловіка, що зможе виключити його з військового обліку за станом здоров’я, аби, коли йому виповниться 25, його не призвали до армії. При цьому відвідувати лікарів або проходити військово-лікарську комісію чоловікові не буде потрібно. Однак попросив створити облікові записи у додатках, на які будуть надходити повідомлення про оформлення меддокументів та виключення з військового обліку. Щоправда, отримати папери "клієнт" зможе у ТЦК і лише після того, як власноруч перевірить правильність оформлення.

Вартість "послуги"

Оплату попросив здійснити у два етапи - 20 тисяч доларів авансу для початку організації всіх процесів і 10 тисяч доларів після отримання документу.

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Затримання та підозра 

  • Поліцейські затримали зловмисника під час одержання першої частини фінансової винагороди. Крім грошей у нього вилучили два посвідчення з різними званнями неіснуючого комітету на ім’я фігуранта, де зазначалось, що він заступник голови комітету.
  • Слідчі Печерського управління поліції вже оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
  • Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Триває слідство для встановлення походження та справжність вилучених документів.

Автор: 

Київ (20916) Нацполіція (15766) ухилянти (1431) ТЦК та СП (1214)
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Псевдополковник не знав таблички ділення і його помножили на нуль .
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16.06.2026 13:31 Відповісти
Це один з численних «палькофнікав від кадровиків в СБУ і ЗСУ, на кшалт отих кловунів ряжених, литвина-червоненка-табачника-хорошковського… Кузьмук і тодішні керманичі з СБУ та відповідні кадрові «баби чаво ізволітє», тепер потікали з України, добряче їй нагадивши з ригоАНАЛЬНИМ лайном!!
Але пенсії, цій ряженій сворі кловунів, так і продовжують НАРАХОВУВАТИ🤑🤬🤑🤬🤑‼️‼️‼️
Мабуть, і сьогоднішні керовніки чекають на ОКРЕМУ команду від гавнокандующого ухилянта щодо припинення цієї ганьби самопальної‼️‼️‼️
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16.06.2026 13:34 Відповісти
А дехто з таких продовжує ходити в "героях України"...
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16.06.2026 14:14 Відповісти
Нормально так! За однокімнатну квартиру якийсь туалетний папірець який щось там вирішує 🤦 в я пам'ятаю початок війни коли гроші давали навпаки , за те щоб його взяли у якийсь підрозділ...це ж треба так пересрати і спотворити мобілізацію.
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16.06.2026 13:46 Відповісти
Запрошував він до ресторану
Коньяком ,правда,за чужий рахунок пригощав
Ах який був чоловік,справжній полковник
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16.06.2026 13:53 Відповісти
"у нього вилучили два посвідчення з різними званнями неіснуючого комітету ... Триває слідство для встановлення походження та справжність вилучених документів." Джерело: https://censor.net/ua/p4008617

Тобто, слідство встановлює справжність документів неіснуючого комітету, бо слідству більше нема чим зайнятися?
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16.06.2026 14:10 Відповісти
І так, я не здивуюсь, якщо з'ясується, що "клієнт" за станом здоров'я дійсно має бути знятий з військового обліку...
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16.06.2026 14:13 Відповісти
От ублюдки... І "полковник" і його клієнти....
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16.06.2026 14:27 Відповісти
 
 