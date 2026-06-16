Псевдополковник за $30 тисяч обіцяв вплинути на рішення ТЦК. Його затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Києві полковник уявної внутрішньої служби неіснуючого комітету обіцяв вплинути на працівників ТЦК, які виключать чоловіка з військового обліку за станом здоров’я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.
Як повідомляється, він всі документи мав оформити власноруч, а "клієнтові" потрібно було лише прибути у центр комплектування, щоб його отримати. Ділку вже оголосили про підозру.
Що про зловмисника відомо?
У поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчих поліції Києва потрапив чоловік, який за грошову винагороду брався впливати на рішення ТЦК. Як з’ясувалося, протиправною діяльністю займався 32-річний засновник приватної юридичної фірми.
За 30 тисяч доларів він запевнив чоловіка, що зможе виключити його з військового обліку за станом здоров’я, аби, коли йому виповниться 25, його не призвали до армії. При цьому відвідувати лікарів або проходити військово-лікарську комісію чоловікові не буде потрібно. Однак попросив створити облікові записи у додатках, на які будуть надходити повідомлення про оформлення меддокументів та виключення з військового обліку. Щоправда, отримати папери "клієнт" зможе у ТЦК і лише після того, як власноруч перевірить правильність оформлення.
Вартість "послуги"
Оплату попросив здійснити у два етапи - 20 тисяч доларів авансу для початку організації всіх процесів і 10 тисяч доларів після отримання документу.
Затримання та підозра
- Поліцейські затримали зловмисника під час одержання першої частини фінансової винагороди. Крім грошей у нього вилучили два посвідчення з різними званнями неіснуючого комітету на ім’я фігуранта, де зазначалось, що він заступник голови комітету.
- Слідчі Печерського управління поліції вже оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
- Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Триває слідство для встановлення походження та справжність вилучених документів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але пенсії, цій ряженій сворі кловунів, так і продовжують НАРАХОВУВАТИ🤑🤬🤑🤬🤑‼️‼️‼️
Мабуть, і сьогоднішні керовніки чекають на ОКРЕМУ команду від гавнокандующого ухилянта щодо припинення цієї ганьби самопальної‼️‼️‼️
Коньяком ,правда,за чужий рахунок пригощав
Ах який був чоловік,справжній полковник
Тобто, слідство встановлює справжність документів неіснуючого комітету, бо слідству більше нема чим зайнятися?