Створили клон "Резерв+" для ухилення від мобілізації: СБУ затримала хакерів. ФОТО

СБУ та Нацполіція ліквідували хакерське угруповання, яке розробило платну копію застосунку "Резерв+". Фейковим сервісом скористалися понад 4 тисячі військовозобов'язаних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"Ззовні клонований застосунок повністю імітував офіційний додаток Міністерства оборони України. Доступ до "клона" був платним і коштував 1200 гривень на місяць.

В електронному кабінеті псевдододатку ухилянти могли самостійно змінювати свої облікові дані та "дописувати" відстрочку від призову.

Після внесення відповідних змін військовозобов’язані пред’являли фейкові електронні документи співробітникам ТЦК та Національної поліції під час перевірок", - з'ясувало розслідування.

Відомо, що псевдододатком користувалося понад 4 тисячі військовозобов'язаних, які намагалися уникнути мобілізації.

Обшуки та повідомлення про підозру

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, флешнакопичувачі, банківські картки, SIM-картки та інші носії інформації, які містять докази протиправної діяльності.

Одночасно правоохоронці заблокували роботу фейкового застосунку.

Двом затриманим уже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;

ч. 3 ст. 358 - підроблення та використання підроблених документів, печаток, штампів і бланків, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх учасників злочинної схеми та притягнення їх до відповідальності. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Викрито організаторів фейкового "Резерв+"





