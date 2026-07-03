Для виїзду за кордон оформлювали українців як іноземців на видворення: викрито посадовців міграційної служби у Дніпрі. ФОТОрепортаж

У червні цього року у Дніпрі викрито схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану, підозрюють посадовців міграційної служби.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Як діяла схема?

Зазначається, що неї причетні колишні начальник одного з відділів ГУ ДМС у Дніпропетровській області та головна спеціалістка цього ж відділу.

Схема працювала через державну міграційну систему. Посадовці мали доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами та внесли туди неправдиві дані про двох нібито іноземців. Насправді таких іноземців не існувало.

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Головна спеціалістка підготувала та підписала рішення про їхнє нібито примусове повернення і видворення з України. Колишній начальник відділу затвердив ці документи, скріпив їх гербовою печаткою та наклав кваліфікований електронний підпис.

Після цього до підсистеми "Облік іноземців та біженців" внесли анкетні дані, фотографії та іншу інформацію про цих осіб. Відомо, що для фіктивних обліків використали фото двох військовозобов’язаних громадян України.

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Тобто в офіційній базі мали з’явитися не українські чоловіки, на яких поширюються обмеження на виїзд, а "іноземці", щодо яких нібито вже ухвалено рішення про видворення з України.

Саме ці документи та електронні обліки мали забезпечити незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон в обхід обмежень воєнного стану.

Обшуки й затримання

Повідомляється, що під час обшуків за місцями проживання, роботи та у службових приміщеннях підозрюваних вилучили мобільні телефони, флеш-носії, системний блок комп’ютера, журнали обліку рішень про примусове повернення і видворення іноземців, а також документи щодо громадянина України та двох фіктивних громадян Азербайджану.

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Серед вилученого - рішення про примусове повернення та видворення, протоколи про адміністративні правопорушення, постанови про накладення адміністративних стягнень, довідки про особу, пояснення, квитанції про сплату штрафів, особові справи та інші документи.

Посадовцям повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 332 КК України).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Прокурори подали апеляційні скарги на ці рішення.