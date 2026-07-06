За $9200 обещали фиктивную инвалидность: в Луцке вынесли приговор организаторам схемы уклонения от мобилизации

В Луцке суд поставил точку в деле о схеме незаконного оформления инвалидности для военнообязанных. За 9200 долларов мужчинам обещали помочь получить фиктивные медицинские документы, группу инвалидности и отсрочку от мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах приговора Луцкого горрайонного суда Волынской области.

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Согласно материалам дела, ещё в 2023 году один из осуждённых разработал механизм незаконного оформления документов, привлекая к этому сообщника и ещё одного человека, материалы по которому выделили в отдельное уголовное производство.

Как работала схема

Основой махинации было изготовление фиктивной медицинской документации. Для военнообязанных создавали ложные истории болезни, после чего содействовали прохождению МСЭК, оформлению группы инвалидности и последующему получению отсрочки от мобилизации.

В августе 2023 года один из фигурантов предложил знакомому помочь избежать военной службы. За свои "услуги" он пообещал повлиять на сотрудников медицинских учреждений, членов МСЭК и должностных лиц ТЦК и СП. Однако мужчина обратился к правоохранителям и в дальнейшем действовал под их контролем.

31 октября 2023 года во время встречи в Луцке подозреваемый сообщил, что за 9000 долларов США организует оформление III группы инвалидности. При этом обвиняемые точно знали, что никаких медицинских оснований для установления инвалидности у мужчины не было, он был годен к службе и не имел права на отсрочку.

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Сумма "услуги" выросла до 9200 долларов

В дальнейшем средства передавали частями. Параллельно организаторы схемы обеспечивали появление в медицинских документах ложных записей о якобы прохождении лечения и обследований. В частности, в карточке военнообязанного появились сведения о лечении в Гороховской многопрофильной больнице, хотя фактически он там не находился.

8 августа 2024 года один из фигурантов встретился с мужчиной на территории автозаправочной станции WOG в Луцке и подробно проинструктировал его, как вести себя во время прохождения МСЭК. Уже в тот же день военнообязанный получил справку об установлении III группы инвалидности.

После этого стоимость незаконной "услуги" увеличилась сначала до 9100, а затем до 9200 долларов США. За эти средства обещали также оказать влияние на представителей ТЦК для окончательного оформления отсрочки от мобилизации.

Следствие установило, что эта схема не была единичным случаем. Осужденные консультировали и других военнообязанных по вопросам оформления фиктивной инвалидности и помогали создавать ложные медицинские документы.

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Какое наказание назначил суд

Суд признал обоих мужчин виновными по статьям о получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами и препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

Оба заключили соглашения о признании вины. Суд назначил каждому по пять лет лишения свободы и штраф в размере 178 500 гривен.

В то же время осужденных освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. До вступления приговора в законную силу для них оставили в силе меру пресечения в виде домашнего ареста.

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