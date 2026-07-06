За $9200 обіцяли фіктивну інвалідність: у Луцьку винесли вирок організаторам схеми ухилення від мобілізації

У Луцьку суд поставив крапку у справі про схему незаконного оформлення інвалідності для військовозобов'язаних. За 9200 доларів чоловікам обіцяли допомогти отримати фіктивні медичні документи, групу інвалідності та відстрочку від мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалах вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

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За матеріалами справи, ще у 2023 році один із засуджених розробив механізм незаконного оформлення документів, залучивши до нього спільника та ще одну особу, матеріали щодо якої виділили в окреме кримінальне провадження.

Як працювала схема

Основою оборудки було виготовлення фіктивної медичної документації. Для військовозобов'язаних створювали неправдиві історії хвороби, після чого сприяли проходженню МСЕК, оформленню групи інвалідності та подальшому отриманню відстрочки від мобілізації.

У серпні 2023 року один із фігурантів запропонував знайомому допомогти уникнути військової служби. За свої "послуги" він пообіцяв вплинути на працівників медичних закладів, членів МСЕК та посадовців ТЦК і СП. Однак чоловік звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.

31 жовтня 2023 року під час зустрічі у Луцьку підозрюваний повідомив, що за 9000 доларів США організує оформлення III групи інвалідності. При цьому обвинувачені достеменно знали, що жодних медичних підстав для встановлення інвалідності чоловік не мав, був придатним до служби та не мав права на відстрочку.

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Сума "послуги" зросла до 9200 доларів

Надалі кошти передавали частинами. Паралельно організатори схеми забезпечували появу в медичних документах неправдивих записів про нібито проходження лікування та обстежень. Зокрема, у картці військовозобов'язаного з'явилися відомості про лікування у Горохівській багатопрофільній лікарні, хоча фактично він там не перебував.

8 серпня 2024 року один із фігурантів зустрівся з чоловіком на території автозаправної станції WOG у Луцьку та детально проінструктував його, як поводитися під час проходження МСЕК. Уже того ж дня військовозобов'язаний отримав довідку про встановлення III групи інвалідності.

Після цього вартість незаконної "послуги" збільшилася спочатку до 9100, а потім до 9200 доларів США. За ці кошти обіцяли також вплинути на представників ТЦК для остаточного оформлення відстрочки від мобілізації.

Слідство встановило, що ця схема не була поодинокою. Засуджені консультували й інших військовозобов'язаних щодо оформлення фіктивної інвалідності та допомагали створювати неправдиві медичні документи.

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Яке покарання призначив суд

Суд визнав обох чоловіків винними за статтями про одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період.

Обидва уклали угоди про визнання винуватості. Суд призначив кожному по п'ять років позбавлення волі та штраф у розмірі 178 500 гривень.

Водночас засуджених звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік. До набрання вироком законної сили для них залишили чинним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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